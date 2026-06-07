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نخستین تصاویر حمله موشکی ایران به اسرائیل
نخستین تصاویر حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل که در کرمانشاه ثبت شده را میبینید.
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لطفا جنگنده هاشون و سوخت رسان هاشون که در فرود گاهها شون نشستند تا بلند نشدن بزنید تا نیروی هوایی شون از کار بیفته آنها موشک هاشون و پدافنداشون تمام شده تمام قدرتشان نیرو هواییشونه
بسیار زمان خوبی است برای انتقام گرفتن از اسرائیل و آمریکا برای باز کردن محاصره دریایی آمریکا در زمان شروع مسابقات فوتبال و ترس اسرائیل برای جنگی جدید ولی باید ادامه یابد