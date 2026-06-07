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کد خبر:۱۳۷۷۶۱۱
کد خبر:۱۳۷۷۶۱۱
17255 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

نخستین تصاویر حمله موشکی ایران به اسرائیل

نخستین تصاویر حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل که در کرمانشاه ثبت شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
حمله موشکی ایران به اسرائیل جنگ ایران و اسرائیل ویدیو حمله اسرائیل به بیروت بمباران ضاحیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
9
8
پاسخ
الله اکبرالله اکبرالله اکبر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
8
پاسخ
عاااااااااااااالی
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
9
پاسخ
لطفا جنگنده هاشون و سوخت رسان هاشون که در فرود گاهها شون نشستند تا بلند نشدن بزنید تا نیروی هوایی شون از کار بیفته آنها موشک هاشون و پدافنداشون تمام شده تمام قدرتشان نیرو هواییشونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
7
پاسخ
بسیار زمان خوبی است برای انتقام گرفتن از اسرائیل و آمریکا برای باز کردن محاصره دریایی آمریکا در زمان شروع مسابقات فوتبال و ترس اسرائیل برای جنگی جدید ولی باید ادامه یابد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
9
7
پاسخ
یا امیرالمؤمنین مدد
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