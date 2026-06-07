فوری/ شلیک موشک از ایران به سرزمینهای اشغالی
موشک های ایران به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۰۹| |
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به گزارش تابناک، موشکهای ایران به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک شد.
ارتش اسرائیل تایید کرد
دقایقی پیش ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای رسمی تأیید کرد که شلیک موشکها از خاک ایران به سمت سرزمینهای اشغالی آغاز شده است.
همزمان با آغاز عملیات موشکی، آژیرهای هشدار در بخش زیادی از شمال فلسطین اشغالی و منطقه حیفا به صدا در آمده است.
منابع عبری اعلام کردند، حدود ۴ شلیک موشک به سمت شمال سرزمینهای اشغالی گزارش شده است.
کانال ۱۴ اسرائیل: صدای چند انفجار در مناطق مرکزی اسرائیل (سرزمینهای اشغالی) شنیده شد.
فرودگاه بنگوریون در اسرائیل تعطیل شد.
منابع عبری همچنین خبر دادند که یک موشک در منطقه تیبریا (در شمال سرزمینهای اشغالی) اصابت کرد.
گزارش خطا
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حالا که از قبلش اعلام کردید می خواهید حمله کنید باید خیلی خیلی محکم بزنید، خیلی محکمتر از اون چیزی که اون ها و یا حتی مردم تصور می کنند، این گونه بازدارندگی ایجاد خواهد شد. تو رو خدا اینبار دیگر مماشات و مراعات نکنید. ما مردم پشت این نیرروهایی مسلح و کشور هستیم تا پای جان.
جانم فدای ایران.
جانم فدای ایران.
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