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فوری/ شلیک موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی

موشک های ایران به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۰۹
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6490 بازدید
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فوری/ شلیک موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی

به گزارش تابناک، موشک‌های ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد.

ارتش اسرائیل تایید کرد

 دقایقی پیش ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که شلیک موشک‌ها از خاک ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است.

همزمان با آغاز عملیات موشکی، آژیرهای هشدار در بخش زیادی از شمال فلسطین اشغالی و منطقه حیفا به صدا در آمده است.

منابع عبری اعلام کردند، حدود ۴ شلیک موشک به سمت شمال سرزمین‌های اشغالی گزارش شده است.

کانال ۱۴ اسرائیل: صدای چند انفجار در مناطق مرکزی اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی) شنیده شد.

فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل تعطیل شد.

منابع عبری همچنین خبر دادند که یک موشک در منطقه تیبریا (در شمال سرزمین‌های اشغالی) اصابت کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
9
پاسخ
حالا که از قبلش اعلام کردید می خواهید حمله کنید باید خیلی خیلی محکم بزنید، خیلی محکمتر از اون چیزی که اون ها و یا حتی مردم تصور می کنند، این گونه بازدارندگی ایجاد خواهد شد. تو رو خدا اینبار دیگر مماشات و مراعات نکنید. ما مردم پشت این نیرروهایی مسلح و کشور هستیم تا پای جان.
جانم فدای ایران.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
9
پاسخ
نابود کنید اسرائیل رو
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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