موشک های ایران به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شد.

فوری/ شلیک موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی

به گزارش تابناک، موشک‌های ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد.

ارتش اسرائیل تایید کرد

دقایقی پیش ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که شلیک موشک‌ها از خاک ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است.

همزمان با آغاز عملیات موشکی، آژیرهای هشدار در بخش زیادی از شمال فلسطین اشغالی و منطقه حیفا به صدا در آمده است.

منابع عبری اعلام کردند، حدود ۴ شلیک موشک به سمت شمال سرزمین‌های اشغالی گزارش شده است.

کانال ۱۴ اسرائیل: صدای چند انفجار در مناطق مرکزی اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی) شنیده شد.

فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل تعطیل شد.

منابع عبری همچنین خبر دادند که یک موشک در منطقه تیبریا (در شمال سرزمین‌های اشغالی) اصابت کرد.