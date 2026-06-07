عارف: ایران دیگر به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور وزرا و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد، ظرف مدت یک هفته دلایل و ریشههای افزایش قیمت کالاها را احصاء کرده و در جلسه آینده ستاد ارائه کند. وی خواستار تبیین عوامل داخلی و خارجی گرانیها شد و تأکید کرد، در صورت احراز گرانفروشی، حداکثر مجازات قانونی برای متخلفان اعمال شود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به شرایط کشور در دو سال گذشته گفت: ایران طی این مدت درگیر جنگ با دشمنان بوده که نمونههای عینی آن جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و کودتای دیماه است؛ رخدادهایی که آسیبهایی نیز به کشور وارد کردهاند.
وی افزود: زمانی که جنگ تحمیلی علیه ایران موجب تورم و گرانی در بسیاری از کشورهای جهان شده است، طبیعی است کشوری که یکی از طرفهای جنگ بوده نیز با پیامدهایی مواجه شود. با این حال، عملکرد دولت در تأمین معیشت و نیازهای مردم قابل تقدیر و مطلوب بوده است. البته دولت از نقد منصفانه استقبال میکند، اما نقدها باید با در نظر گرفتن شرایط کشور و واقعیتهای ناشی از جنگ رمضان مطرح شوند و از رویکردهای غیرمنصفانه و غیرکارشناسی پرهیز شود.
عارف ادامه داد: راهبرد دشمن در جنگ ۱۲ روزه این بود که ظرف سه روز نظام را از پای درآورد و سپس مردم را به صحنه بکشاند؛ اما مردم به میدان آمدند تا نظام سیاسی را تثبیت کنند و همین مسئله برنامه دشمن را خنثی کرد.
به گفته وی، از روز دوازدهم جنگ نیز دشمن از طریق واسطههای مختلف، درخواستهای متعددی برای توقف درگیری مطرح کرد تا در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توقف آتش موافقت کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تحولات پس از جنگ گفت: پس از این جنگ، نقاط ضعف کشور در حوزه دفاعی آسیبشناسی شد و در حوزه علم و فناوری، بر اساس راهبردهای رهبر شهید انقلاب، پیشرفتهایی معادل چندین سال حاصل شد.
وی تصریح کرد: در دوره آتشبس اخیر، پیشرفتهای چشمگیری در حوزه دفاعی به دست آمده و وضعیت دفاعی کشور حتی با روز چهلم جنگ اخیر نیز قابل مقایسه نیست؛ بهگونهای که در صورت آغاز مجدد جنگ، توانایی شگفتزده کردن دشمن وجود دارد. با این حال، دولت همچنان از عقلانیت و دیپلماسی حمایت میکند، اما بر حقوق ملت ایران اصرار دارد و هرگز از این حقوق عقبنشینی نخواهد کرد.
عارف با بیان اینکه ممکن است دشمن به پیروزی ملت ایران اعتراف نکند، گفت: همه دنیا میدانند که ملت ایران پیروز نهایی جنگ تحمیلی سوم بوده است. موفقیتهای اخیر کشور در برابر دشمنان، حاصل ظرفیتها و عظمت نظام جمهوری اسلامی است. همچنین مردم پس از شهادت رهبر انقلاب به صحنه آمدند و نقش مهمی در تحقق این موفقیتها ایفا کردند. از سوی دیگر، آثار اجرای راهبردهای رهبر شهید در حوزه علم و فناوری در جنگهای تحمیلی دوم و سوم بهخوبی نمایان شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه راهبردی امام شهید انقلاب اسلامی به حوزه علم و فناوری گفت: ایشان در اغلب جلسات بر ضرورت پیشرفت در این حوزه تأکید داشتند. زمانی که ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشتم، ایشان این دانشگاه را نماد علم و دانش کشور میدانستند و بر توسعه آن تأکید داشتند. در همان دوره نیز طرحهای توسعه دانشگاه تهران آغاز شد، اما در دولتهای بعدی پیگیری لازم صورت نگرفت.
معاون اول رئیسجمهور افزود: دولت از ابتدای آغاز به کار خود پیشبینی میکرد که کشور ممکن است با جنگ مواجه شود؛ از اینرو برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده بود. با این حال، راهبرد اصلی دولت حفظ آرامش مردم بود.
وی خاطرنشان کرد: امروز ملتهای غرب آسیا از جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند بهعنوان برادر بزرگتر منطقه، شر غرب وحشی، متجاوز و بیتمدن را از منطقه کاهش دهد.
به گفته عارف، ایران دیگر به شرایط پیش از جنگ تحمیلی سوم بازنخواهد گشت و کشوری نیست که مانند قبل از جنگ رمضان بتوان آن را تحت فشار تحریم قرار داد. همچنین آمریکا دیگر امکان برنامهریزی گذشته برای حفظ پایگاههای خود در منطقه را ندارد.
دستور به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه برای حل مشکلات کامیونداران
عارف در ادامه، با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات کامیونداران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه دستور داد ظرف یک هفته مسائل و مطالبات این قشر را احصا کرده و راهکارهای اجرایی را برای تصویب در جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.
استقبال دولت از طرح رایگانسازی مترو و اتوبوسهای تندرو
معاون اول رئیسجمهور همچنین در جریان بازدید از شهرداری تهران، گزارشی از علیرضا زاکانی و مدیران شهرداری درباره عملکرد بخشهای مختلف در زمینه بازسازی آسیبهای جنگ تحمیلی دوم و سوم، خدمات شهری، عمران و شهرسازی و مدیریت بحران دریافت کرد.
وی ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری تهران، بر حمایت دولت از برنامههای توسعه حملونقل عمومی و کاهش مصرف سوخت تأکید کرد.
عارف گفت: رایگانسازی مترو و اتوبوسهای تندرو اقدامی مهم و قابل تقدیر است که میتواند به کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف سوخت کمک کند. درآمد حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت، چندین برابر هزینهای است که برای رایگان شدن بلیت حملونقل عمومی پرداخت میشود و دولت آمادگی همکاری در اجرای این طرح را دارد.
وی همچنین خواستار تداوم اجرای این طرح شد و گفت: اجرای طرح رایگانماندن مترو و اتوبوسها روزانه بین ۳ تا ۴ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی میکند.
تشریح مواضع دولت در مراسم بهرهبرداری از پروژههای اتکا
عارف همچنین با حضور در مراسم بهرهبرداری از ۱۵ پروژه زیرساختی و عمرانی شرکت اتکا، مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران را درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کودتای دیماه و جنگ ۴۰ روزه تشریح کرد.