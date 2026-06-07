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بازدید قلعه نویی از امکانات کمپ‌ ایران در تیخوانا

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی از امکانات کمپ‌ باشگاه تیخوانا، محل تمرینات تیم ملی ایران در این شهر بازدید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۰۲
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1703 بازدید
بازدید قلعه نویی از امکانات کمپ‌ ایران در تیخوانا

به گزارش تابناک به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، ساعتی پس از ورود تیم ملی فوتبال ایران به تیخوانا، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی به همراه مهدی خراطی، مدیر اجرایی تیم، سعید الهویی و علی اصغر قربانعلی‌‌پور با حضور در باشگاه تیخوانا، از امکانات کمپ‌ اصلی تیم ملی در جام جهانی بازدید کرد.

در این بازدید، سرمربی تیم ملی ضمن گفت‌وگو با مدیر این باشگاه از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله زمین چمن، اتاق پزشکی و ریکاوری، سالن بدنسازی و ... دیدن کرد؛ امکاناتی که می‌تواند در ادامه راه آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام‌جهانی مفید باشد.

این باشگاه در یک کیلومتری محل اقامت تیم ملی قرار دارد و نزدیکی آن به هتل تیم ملی، یکی دیگر از مزیت‌های آن برای تیم ایران به حساب می‌آید.

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تیم ملی فوتبال جام جهانی مکزیک جام جهانی 2026 قلعه نویی سرمربی کمپ تیم ملی
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