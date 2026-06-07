شهادت مرزبان غیور در مرز زابل

مرزبانی فراجا با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت یکی از مرزبانان غیور هنگ مرزی زابل خبر داد.شهید سیدمصطفی حسینی مرزبان جان‌برکف در حین انجام وظیفه، کنترل و مراقبت از مرزهای کشور را بر عهده داشت که به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، یک نفر از مرزبانان غیور وظیفه هنگ مرزی زابل به نام سیدمصطفی حسینی، حین کنترل و مراقبت از مرز‌های جنوب شرق کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام، اهل و ساکن شهرستان نیشابور از استان خراسان رضوی بود.