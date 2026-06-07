این تصاویر حمله موشکی آمریکا به ایران است؟

ویدیویی منتشر شده که ادعا شده آمریکا پس از حملات ایران به خاک کویت و بحرین، اولین تصاویر از پرتاب موشک‌های هیمارس HIMARS خود به جزایر ایرانی را منتشر کرد! برخلاف ادعای مطرح شده، این تصاویر شلیک موشک‌های سامانه توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا (HIMARS) ایالات متحده را در جریان رزمایش نظامی بالیکاتان 2026 در فیلیپین نشان می‌دهد. این رزمایش با آتش واقعی در سه می 2026 انجام شد و یک کشتی مستقر در دریا را در سواحل لائوگ، ایلوکوس شمالی هدف قرار داد. این رزمایش ضد چینی شامل سناریوهای فرود متقابل با مشارکت نیروهای فیلیپین، ایالات متحده و ژاپن بود. البته آمریکا از خاک شماری از کشورهای منطقه در جریان جنگ رمضان به ایران حمله موشکی کرد که تصاویرش در تابناک منتشر شد اما این تصاویر ربطی به آن حملات یا حملات جدید ندارد.