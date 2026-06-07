سیستم جمینگ پهپادی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت
حزبالله از هدف قرار دادن یک رادار ویژه اخلال ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از پهپاد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۹۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی در پاسخ به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی، یک رادار ویژه اخلال (جمینگ) پهپادها متعلق به ارتش اسرائیل را در اطراف قلعه تاریخی شقیف در جنوب لبنان با پهپاد هجومی «ابابیل» هدف قرار دادهاند.
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