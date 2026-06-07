سیستم جمینگ پهپادی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی در پاسخ به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی، یک رادار ویژه اخلال (جمینگ) پهپاد‌ها متعلق به ارتش اسرائیل را در اطراف قلعه تاریخی شقیف در جنوب لبنان با پهپاد هجومی «ابابیل» هدف قرار داده‌اند.