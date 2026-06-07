صدور کیفرخواست برای عباس عبدی و مدیران روزنامه

در پی انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، پرونده قضایی نویسنده این مطلب و مسئولان این روزنامه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده برای انجام تحقیقات به بازپرسی ارسال شد.

بازپرس پرونده پس از انجام تحقیقات و استعلامات نسبت به احضار نویسنده یادداشت و مدیر مسئول روزنامه اقدام کرد.

در جریان تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، علاوه بر اعلام جرم دادستانی، حدود ۸۰۰ نفر از شهروندان و اقشار مختلف مردم، شکایتی را علیه عباس عبدی (نویسنده) و مدیران روزنامه اعتماد تقدیم دادستانی کردند.

پس از احضار عباس عبدی عناوین اتهامی ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع (موضوع بند ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات) به نامبرده تفهیم شد.

در همین راستا، با توجه به عدم معرفی مدیرمسئول برای روزنامه اعتماد در بازه زمانی مذکور، صاحب امتیاز روزنامه جهت تفهیم اتهام و پاسخگویی به دادسرا احضار و سپس قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

پس از انجام تحقیقات و حضور عباس عبدی در دادسرا، قرار نظارت قضایی منع فعالیت رسانه‌ای به مدت سه ماه اعم از مصاحبه‌های زنده یا ضبط‌شده با رسانه‌های داخلی و خارجی، چاپ، انتشار و بارگذاری هرگونه یادداشت، مقاله یا محتوا در روزنامه‌ها، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و صفحات شخصی در فضای مجازی صادر شد.

پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.