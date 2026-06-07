میان ایران و مردم لبنان پیوندهای مستحکم عقیدتی، ایمانی و معنوی برقرار است، مقاومت لبنان جان ایران است.

به گزارش تابناک، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت:

میان ایران و مردم لبنان پیوندهای مستحکم عقیدتی، ایمانی و معنوی برقرار است، مقاومت لبنان جان ایران است.

پیوند میان ایران و مردم لبنان، پیوندی از جنس خون و حماسه و باور و آرمان است؛ پیوندی که در شدیدترین و سخت‌ترین لحظه‌ها نیز استوار و روشن و ثاقب می‌ماند.