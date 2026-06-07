نشست اضطراری نتانیاهو با فرماندهان نظامی

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسه‌ای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل می‌دهد.

به گزارش تابناک، روزنامه «جروزالم پست» نوشت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسه‌ای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل می‌دهد.

نتانیاهو: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگ‌تر می‌کند

در این حال، پیش از این نتانیاهو در آغاز نشست کابینه خود مدعی شد: اسرائیل به حزب‌الله اجازه نخواهد داد به خاک یا شهرک‌های اسرائیلی شلیک کند.

به گزارش روسیاالیوم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما در تمامی جبهه‌ها با تروریسم می‌جنگیم. در کرانه باختری و در امتداد خط تماس، ارتش اسرائیل، سازمان امنیت داخلی (شاباک) و پلیس اسرائیل هر سال صدها حمله را خنثی می‌کنند.

وی در عین حال اذعان کرد: هرچند متأسفانه موفق به جلوگیری از همه آنها نمی‌شوند.

او همچنین به حمله‌ای که صبح امروز در داخل فلسطین اشغالی رخ داد اشاره کرد و گفت: یک فرد مهاجم وارد منطقه کوخاف یائیر شد و موفق شد یک اسرائیلی را به قتل برساند و چند نفر دیگر را نیز مجروح کند.

درباره نوار غزه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگ‌تر می‌کند. اسرائیل در حال حاضر بر بیش از ۶۰ درصد از اراضی نوار غزه تسلط دارد و این میزان به زودی به ۷۰ درصد خواهد رسید.

او در پایان ادعا کرد: ما اجازه نمی‌دهیم آنها مسلح شوند یا به ما آسیب برسانند و همچنین رهبران ارشد آنها را نیز هدف قرار داده و از میان برمی‌داریم.