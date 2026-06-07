احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد

ساعاتی پس از حمله اسرائیل به ایران، آسمان ایران به طور کامل کلیر شده است. صداوسیما اعلام کرد قرارگاه خاتم الانبیاء برای عملیات‌ وعده صادق 5 آماده است و حملات صهیونیست‌ها را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. محمدباقر قالیباف در واکنش به حمله رژیم صهیونی به ضاحیه لبنان و مواضع امروز ترامپ در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «‏نه به آتش‌بس پایبندند نه به گفتگو باور دارند، و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند. محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.» همچنین روح الله متفکر آزاد سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراهیم رضایی، در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: «پاسخی قاطع و دردناک به حمله رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه خواهیم داد. امشب به آسمان سرزمین‌های اشغالی نگاه کنید.»