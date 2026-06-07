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کد خبر:۱۳۷۷۵۹۱
کد خبر:۱۳۷۷۵۹۱
66857 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد

ساعاتی پس از حمله اسرائیل به ایران، آسمان ایران به طور کامل کلیر شده است. صداوسیما اعلام کرد قرارگاه خاتم الانبیاء برای عملیات‌ وعده صادق 5 آماده است و حملات صهیونیست‌ها را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. محمدباقر قالیباف در واکنش به حمله رژیم صهیونی به ضاحیه لبنان و مواضع امروز ترامپ در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «‏نه به آتش‌بس پایبندند نه به گفتگو باور دارند، و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند. محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.» همچنین روح الله متفکر آزاد سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراهیم رضایی، در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: «پاسخی قاطع و دردناک به حمله رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه خواهیم داد. امشب به آسمان سرزمین‌های اشغالی نگاه کنید.»
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل جنگ اسرائیل و لبنان جنگ منطقه ای حمله اسرائیل به بیروت بمباران ضاحیه حمله ایران به اسرائیل قرارگاه خاتم الانبیا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
12
4
پاسخ
بمب اتم بسازین
ما بازدارندگی نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
9
5
پاسخ
بابا اینها دارن اقتصاد مارو نابود میکنن با پنبه سر میبرن، گول نخورید، باید دوباره جنگ رو شروع کنیم
دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
1
پاسخ
چرا میگید ؟ هیچی نگید دو روز بعد بیهوا بزنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ایران نباید عقب‌نشینی کنه حالا که آمریکایی‌ها ترسیدن که دارن درجنگ باایران شکست میخورن مسئله آتش بس راپیش کشیدن ایران نبایدگول صلح رابخورد چون يکدفعه به خودمون می‌آییم که دیرشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
11
پاسخ
حتما باید حمله موشکی انجام بشه
نگذارید شرایط کشور از این بدتر بشه
انفجار قیمت ها و قفل شدن تمامی کسب و کار ها
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
4
پاسخ
جنگنده هاشون که در آشیانه هاشون هستند را باید با پهباد و موشک بزنیم تا نتوانند پرواز کنند و از نظر نیرو هوایی خیلی ضعیف میشوند
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
1
پاسخ
اردوغان انسان معامله گری احتمال با یک پیشنهاد خوب مثلا دادن یک چاه نفت در بندر فجیره به ترکیه بعد جنگ و گرفتن امارات و بحرین وارد جنگ با اسراییل شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
5
پاسخ
هدف آنها این است که ما شروع کننده جنگ باشیم. این یک تله است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
5
پاسخ
چقدر خوب
بچه پروهارو باید آدم کرد
ناشناس
|
Germany
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
8
3
پاسخ
جنگ جنگ تا پیروزی
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
6
پاسخ
بزنید نابود کنید
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