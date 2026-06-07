واکنش قالیباف به نقض چندین باره آتشبس
رئیس مجلس در واکنش به نقض چندین باره آتشبس از سوی آمریکا و اسرائیل تأکید کرد: دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۸۷| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف در واکنش قالیباف به حمله رژیم صهیونی به ضاحیه و مواضع امروز ترامپ در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: نه به آتشبس پایبندند نه به گفتگو باور دارند، و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت میفهمند.
وی افزود: محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل میکند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.
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