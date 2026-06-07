چرا نباید تارا توربو اتوماتیک خرید؟

امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره تارا توربو اتوماتیک و ارزش خرید آن توضیح می دهند آیا این محصول ایران خودرو ارزش خرید دارد و معایب مزایا این خودرو چیست؟ آیا قیمت این خودرو منطقی است؟ این گزارش به صورت مشترک توسط تابناک و بیت ران تولید شده است.