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کد خبر:۱۳۷۷۵۸۶
کد خبر:۱۳۷۷۵۸۶
8300 بازدید
نظرات: ۱۱
تیک آف

چرا نباید تارا توربو اتوماتیک خرید؟

امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره تارا توربو اتوماتیک و ارزش خرید آن توضیح می دهند آیا این محصول ایران خودرو ارزش خرید دارد و معایب مزایا این خودرو چیست؟ آیا قیمت این خودرو منطقی است؟ این گزارش به صورت مشترک توسط تابناک و بیت ران تولید شده است.
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برچسب‌ها:
تیک آف تارا اتوماتیک خرید خودرو تارا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
11
پاسخ
تا 100 مدل ماشین هم قیمت چینی با بالاترین کیفیت وجود داره تارا خریدن یعنی چی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
5
پاسخ
تو این ماشین رو مدام میگی تست نکردی و ندیدی هنوز بعد میای میگی‌ارزش خرید نداره؟!!!
وا عجبا!!!!
فرهاد
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
9
پاسخ
با سلام
فکر میکنم خیلی جالب خواهد بود اگر چکیده چند دقیقه ای از چنین تحلیل هایی هم ارایه شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
19
پاسخ
ما اصلن پول نداریم بخریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
20
پاسخ
با ماهی بیست میلیون گاری هم نمیشود خرید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
15
پاسخ
چغدر حرف می زنید تو دو تا جمله کل این بحث خلاصه میشه
احمد.....
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
26
پاسخ
چرانباید تارا توربو اتوماتیک خرید؟
الف- چون پول نداریم
ب- چون ففط درکشور ایران است که به حلبی های سایپا وایران خودرو،باید پول میلیاردی بدهیم!
پ- پیرو بند ب،فقط درکشور ایران ،مردم درقرعه کشی خودروی بی کیفیت وطنی ،ثبت نام می کنند واگر اسمشان درقرعه کشی درآمد،خوشحال می شوند!
د- همه موارد!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
20
پاسخ
بیش از دو میلیارد بدی که چی سوار بشی؟ آشغال؟ برید ماشین بیست سال پیش ژاپنی بخرید سوار بشید مثل ساعت کار میکنه براتون. بدنه قوی ایمنی بالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
15
پاسخ
ای کاش از مصرف سوخت فاجعه بار تارا جدید ترین محصول ایران خودرو هم میگفتین. که اینهمه تو سرتون مبزنین مصرف بنزین تو ایران زیاده و مقصر هم مردمن . قیمت و کیفیت هم جای خود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
مردم انتخابی جز خودرو داخلی ندارن و خبر گذاری دولتی هم میگه نخرین خب چیکار کنیم
پاسخ ها
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| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مگه تابناک خبرگزاری دولتیه؟؟؟ چرا حرف در میارین؟؟؟
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