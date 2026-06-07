تیک آف
چرا نباید تارا توربو اتوماتیک خرید؟
امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره تارا توربو اتوماتیک و ارزش خرید آن توضیح می دهند آیا این محصول ایران خودرو ارزش خرید دارد و معایب مزایا این خودرو چیست؟ آیا قیمت این خودرو منطقی است؟ این گزارش به صورت مشترک توسط تابناک و بیت ران تولید شده است.
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برچسبها:تیک آف تارا اتوماتیک خرید خودرو تارا ویدیو
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تا 100 مدل ماشین هم قیمت چینی با بالاترین کیفیت وجود داره تارا خریدن یعنی چی!
تو این ماشین رو مدام میگی تست نکردی و ندیدی هنوز بعد میای میگیارزش خرید نداره؟!!!
وا عجبا!!!!
وا عجبا!!!!
با سلام
فکر میکنم خیلی جالب خواهد بود اگر چکیده چند دقیقه ای از چنین تحلیل هایی هم ارایه شود
فکر میکنم خیلی جالب خواهد بود اگر چکیده چند دقیقه ای از چنین تحلیل هایی هم ارایه شود
چرانباید تارا توربو اتوماتیک خرید؟
الف- چون پول نداریم
ب- چون ففط درکشور ایران است که به حلبی های سایپا وایران خودرو،باید پول میلیاردی بدهیم!
پ- پیرو بند ب،فقط درکشور ایران ،مردم درقرعه کشی خودروی بی کیفیت وطنی ،ثبت نام می کنند واگر اسمشان درقرعه کشی درآمد،خوشحال می شوند!
د- همه موارد!!
الف- چون پول نداریم
ب- چون ففط درکشور ایران است که به حلبی های سایپا وایران خودرو،باید پول میلیاردی بدهیم!
پ- پیرو بند ب،فقط درکشور ایران ،مردم درقرعه کشی خودروی بی کیفیت وطنی ،ثبت نام می کنند واگر اسمشان درقرعه کشی درآمد،خوشحال می شوند!
د- همه موارد!!
بیش از دو میلیارد بدی که چی سوار بشی؟ آشغال؟ برید ماشین بیست سال پیش ژاپنی بخرید سوار بشید مثل ساعت کار میکنه براتون. بدنه قوی ایمنی بالا
ای کاش از مصرف سوخت فاجعه بار تارا جدید ترین محصول ایران خودرو هم میگفتین. که اینهمه تو سرتون مبزنین مصرف بنزین تو ایران زیاده و مقصر هم مردمن . قیمت و کیفیت هم جای خود .