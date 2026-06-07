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درخواست کاپیتان تیم ملی از فیفا

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت: افرادی از کادر ما که هنوز ویزا نگرفته‌اند نقش مهمی در تیم دارند.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۸۵
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درخواست کاپیتان تیم ملی از فیفا

به گزارش تابناک به نقل بخش رسانه‌ای تیم ملی، احسان حاج صفی پس از پرواز طولانی ملی‌پوشان ایران و ورود به تیخوانا مکزیک درباره حضور خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به فیفا تی وی، اظهار داشت: خوشحالم که سرانجام تیم ما به این شهر آمد. خدا را شکر شرایط تیم هم خیلی خوب است و پس از اتفاقاتی که برای ما رقم زدند، سرانجام به ما ویزا دادند. ضمن تشکر، باید از فیفا گلایه کنم که چرا تا این حد دیر به ما ویزا داده شد. 

وی افزود: ضمن اینکه تا الان به بازیکنان و چند نفر از اعضای کادرفنی ویزا داده‌اند اما متاسفانه به تعدادی از نفرات اصلی کادرفنی و مدیریتی تیم که حضورشان همراه ما خیلی مهم است ویزا نداده‌اند. از جمله سرپرست، مدیر اجرایی یا مدیر رسانه‌ای که نقش‌شان در تیم خیلی مهم است. همین جا از فیفا می‌خواهم به این موضوع رسیدگی کند تا در روزهای آینده مشکل حل شود.

کاپیتان تیم ملی درباره میزان امیدواری‌اش برای صعود ایران از مرحله گروهی، گفت: فوتبال قابل پیش‌بینی نیست اما در چند ماه گذشته متاسفانه شرایط سختی داشتیم. در این یک سال کشور ما ۲ جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت و مردم ایران شرایط سختی را تجربه کردند.

حاج صفی تاکید کرد: بازیکنان تیم ملی ایران هم جزئی از این مردم هستند. طبیعی بود شرایط بدنسازی و آماده‌سازی تیم دچار مشکل شود اما خدا را شکر با برنامه‌ریزی کادرفنی تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته و بدنسازی خیلی خوبی انجام دادیم.

وی اشاره کرد: تیم صددرصد آماده است. گروه‌مان هم خیلی خوب است و توانایی صعود از این گروه را داریم. الان شرایط آمادگی ما خوب است. در نهایت برای شادی مردم ایران اینجا هستیم.

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تیم ملی فوتبال جام جهانی مکزیک جام جهانی 2026 احسان حاج صفی
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