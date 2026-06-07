نبض خبر
تصاویر جنگندههای ایران که به مقر سنتکام حمله کردند
تصاویر منتسب به جنگندههای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برخی رسانهها گزارش کردند در حمله به مقر سنتکام مشارکت داشتند و این عملیات را در جریان جنگ رمضان با موفقیت انجام دادند را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر نیروی هوایی ارتش ویدیو جنگ رمضان
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سلام، بنظرم این فیلم نمی تواند نشانگر حمله به سنتکام باشد، چون هم بمب افکن ها در ارتفاع بالا و در میان ابرها پرواز می کنند وهم لود مهمات آنها کم است.