تصاویر منتسب به جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برخی رسانه‌ها گزارش کردند در حمله به مقر سنتکام مشارکت داشتند و این عملیات را در جریان جنگ رمضان با موفقیت انجام دادند را می‌بینید.