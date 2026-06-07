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تعداد بازدید : 9900
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کد خبر:۱۳۷۷۵۸۴
کد خبر:۱۳۷۷۵۸۴
15405 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

تصاویر جنگنده‌های ایران که به مقر سنتکام حمله کردند

تصاویر منتسب به جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برخی رسانه‌ها گزارش کردند در حمله به مقر سنتکام مشارکت داشتند و این عملیات را در جریان جنگ رمضان با موفقیت انجام دادند را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر نیروی هوایی ارتش ویدیو جنگ رمضان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
38
پاسخ
این قهرمانان لیاقت جنگنده های بهتری رو دارن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
30
پاسخ
دمشون گرم
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
26
پاسخ
ماشالله ایران
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
20
پاسخ
اگه واقعی باشه عالی است
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
4
پاسخ
ماشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
3
پاسخ
سلام، بنظرم این فیلم نمی تواند نشانگر حمله به سنتکام باشد، چون هم بمب افکن ها در ارتفاع بالا و در میان ابرها پرواز می کنند وهم لود مهمات آنها کم است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
0
پاسخ
اون جنگنده با تکنوبوزی 70 سال پیش نبود که حمله کرد. اون جنگنده که عرضه چنین حمله ای را نداشت. اون ایمان خلبان ارتش دلار جمهوری اسلامی ایران بود که حمله کرد
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