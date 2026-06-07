هشدار رضایی: امشب اسرائیل را میزنیم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشت: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۸۱| |
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به گزارش تابناک، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان، نوشت: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد.
وی تأکید کرد: این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند. امشب آسمان سرزمینهای اشغالی را ببینید.
گزارش خطا
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
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این تله نتانیاهو هست تا زیرساختهای ایران رو بزنه...به جای این کار الان که در جنوب لبنان جنگ زمینیه ایران هم نیروهای سپاه قدس رو بفرسته جنوب لبنان بجنگند لزومی به پاسخ موشکی نیست.......
تا بمب نساختید عاقلانه نیست دوباره درگیر بشید. میخوان زیرساختهای ایران را بزنند.
بزن که خوب میزنی!!!!
پاسخ ها
ایران وطنم| |
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
از اطلاع رسانی این فرمانده مسئول نظامی کشور تشکر می کنیم! راستی شما از طرف چه کسی به این سمت رسیدی ؟!
در پاسخ ترامپ که گفت لبنان جزو توافق ما با ایران نیست
باید گفت اسراییل هم جزو توافق ما با امریکا نیست
باید گفت اسراییل هم جزو توافق ما با امریکا نیست
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