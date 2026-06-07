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هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشت: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۸۱
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64726 بازدید
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۳۰

هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم

به گزارش تابناک، ابراهیم‌ رضایی نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان، نوشت: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد.

وی تأکید کرد: این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند. امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید.

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ابراهیم رضایی نماینده مجلس اسرائیل لبنان ضاحیه حمله هوایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
5
پاسخ
نمیزنید. چند روزه داره ضایحه را صاف میکنه
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
15
7
پاسخ
این تله نتانیاهو هست تا زیرساخت‌های ایران رو بزنه...به جای این کار الان که در جنوب لبنان جنگ زمینیه ایران هم نیروهای سپاه قدس رو بفرسته جنوب لبنان بجنگند لزومی به پاسخ موشکی نیست.......
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
8
پاسخ
تا بمب نساختید عاقلانه نیست دوباره درگیر بشید. میخوان زیرساخت‌های ایران را بزنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
13
9
پاسخ
احسنت معطل نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
11
پاسخ
مسخره بازیه
حمله را که اعلام نمیکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
13
8
پاسخ
بزن که خوب میزنی!!!!
پاسخ ها
ایران وطنم
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
قربون نفستون خوب زدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
20
پاسخ
از اطلاع رسانی این فرمانده مسئول نظامی کشور تشکر می کنیم! راستی شما از طرف چه کسی به این سمت رسیدی ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
6
پاسخ
ماشا الله
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
18
پاسخ
در پاسخ ترامپ که گفت لبنان جزو توافق ما با ایران نیست
باید گفت اسراییل هم جزو توافق ما با امریکا نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
13
11
پاسخ
بزنید
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