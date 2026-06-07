سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشت: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد.

به گزارش تابناک، ابراهیم‌ رضایی نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان، نوشت: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد.

وی تأکید کرد: این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند. امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید.