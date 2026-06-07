شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رژیم صهیونیستی در تداوم نقض گسترده توافق آتشبس، لحظاتی پیش ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران کرد.
رسانههای عبری به نقل از منبع نظامی صهیونیست گزارش دادند که در حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، از ۱۰ موشک هدایت شونده GBU استفاده شده است.
در حمبه هوایی امروز صهیونیستها به چندین شهرک شهرستان صور در جنوب لبنان هم ۶ نفر شهید و چندین تن زخمی شدند.
۲ شهید و ۱۱ زخمی در حمله به ضاحیه
همچنین خبرگزاری لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در جریان حمله به ضاحیه بیروت خبر داد.
وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرده است در نتیجه حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون ۳۶۱۳ شهید و ۱۱۰۷۲ زخمی شدهاند.
دفتر نتانیاهو پس از این حمله به ضاحیه در بیانیهای اعلام کرد ارتش این رژیم تحت هدایت نتانیاهو و وزیر جنگ حملهای را به مقر حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت انجام داده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل مدعی شده، حملات به حومه جنوبی پاسخی به حملات حزب الله به این رژیم است.
نتانیاهو: به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کردیم
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تایید حمله ضاحیه مدعی شد: اجازه نمیدهیم که حزب الله ما را هدف قرار دهد و بر این اساس عمل خواهیم کرد.
نتانیاهو بدون اشاره به بمباران مناطق مسکونی و غیرنظامیان لبنانی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی یک زیرساخت عظیم زیرزمینی حزبالله را در قلعه بوفورت کشف کردهاند.
در مورد نوار غزه نیز، نتانیاهو اظهار داشت که اسرائیل در حال تنگتر کردن حلقه محاصره حماس در غزه است و در حال حاضر ۵۰ درصد از خاک نوار را کنترل میکند و انتظار میرود که این کنترل به زودی به ۷۰ درصد برسد.
او برای حماس خط و نشان کشید و گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود یا به اسرائیل آسیب برساند و به حذف رهبران برجسته آن ادامه خواهد داد.
نتانیاهو و کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات جنگ افروزانه خود گفتند: ما در پاسخ به حمله حزبالله به اسرائیل، ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادیم.
رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب الله در ضاحیه شد
منابع صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی این رژیم اتاق عملیات را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داده است.
برخی منابع عبری مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب الله شده و رادیو ارتش صهیونیستی نیز به نقل از منابع نظامی ادعا کرده که در این حمله یک هدف بسیار مهم مورد حمله قرار گرفته است.
دستور نتانیاهو و کاتز برای حمله به ضاحیه
همزمان با این حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم با انتشار بیانیهای اعلام کردند: بر اساس دستور بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتز، درحالحاضر مقر حزبالله در منطقه ضاحیه بیروت هدف ارتش اسرائیل قرار گرفته است. این اقدام در پاسخ به شلیک حزبالله به سمت خاک اسرائیل است.
منطقه تحویطه الغدیر هدف قرار گرفت
خبرنگار الجزیره اعلام کرد که اسرائیل منطقه تحویطه الغدیر در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.
این در حالی است که رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که در این حمله آپارتمانی در منطقه المریج در ضاحیه با سه موشک هدف قرار گرفته است.
نقاط مهمی را ضاحیه هدف قرار دادیم
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی مدعی شد: هدف مهمی را نیروی هوایی در ضاحیه جنوبی مورد حمله قرار داده است.
ایران پیش از این نسبت به هرگونه حمله به بیروت به اسرائیل هشدار داده بود. تهران به روشنی اعلام کرده که آتشبس موجود صرفا محدود به یک جبهه نیست و هرگونه اقدام علیه لبنان میتواند به منزله نقض توافقات موجود تلقی شود.
رضائی: امشب آسمان سرزمینهای اشغالی را ببینید
ابراهیم رضائی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، اظهار کرد: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند.
وی افزود: امشب آسمان سرزمینهای اشغالی را ببینید.
آماده باش اسرائیل از ترس واکنش احتمالی ایران
شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد که به دنبال تهدید امروز ایران مبنی بر حمله به تل آویو، اسرائیل در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته است.
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ایران اعلام کرد که واکنش سریع تهران به تحولات منطقه منعکسکننده قابلیتهایی است که همچنان در اختیار دارد. بر اساس گزارش فلسطین الیوم، رئیس سابق سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی با اشاره به پاسخ موشکی هدفمند ایران به کارشکنیهای رژیم صهیونیستی و همچنین حملات متجاوزانه آن به لبنان تصریح کرد: کسی که بتواند در کمتر از یک ساعت و در پاسخ به یک عملیات در بیروت، ۱۰ موشک شلیک کند، ما را ملزم میکند که درک دقیقتری از توانمندیهایی داشته باشیم که ایران همچنان حفظ کرده است. وی در ادامه تأکید کرد این موضوع سطح آمادگی، توانمندی و ظرفیت عملیاتی ایران در شرایط کنونی را نشان میدهد. پیشتر منابع فلسطینی و عبری از شلیک موجی از موشکهای ایران به سمت سرزمینهای اشغالی خبر دادند؛ حملهای که با فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق جنوبی و مرکزی و گزارشهایی از اصابت موشک و خسارات در چند نقطه همراه بوده است. رادیو رژیم صهیونیستی نیز از پرتاب دستکم ۱۰ موشک از خاک ایران در موج جدید حمله به سرزمینهای اشغالی و به ویژه جنوب این منطقه خبر داد. در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که رزمندگان نیروی هوافضای سپاه دقایقی پیش عملیات «نصر» را آغاز کردند. بر اساس این اطلاعیه، این عملیات با هدف قرار دادن مراکز مهم در پایگاههای هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه انجام شده است. سپاه پاسداران تاکید کرد که عملیات نصر در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودککش صهیونیستی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور صورت گرفته است. زینب سلیمانی: این صدای قدرتمند ایران قوی است: «به شما اخطار داده بودیم... مجید فرشی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت پنج صبح، یک مرکز نظامی در شهر تبریز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما این حادثه هیچ شهید یا مجروحی نداشت. وی با اشاره به وقوع همزمان انفجارهایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. به گزارش روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی، حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت. سامانه پدافند هوایی در شهر کرمانشاه صبح دوشنبه و در پی مشاهده اهداف متخاصم، وارد عمل شد. بر اساس گزارشهای دریافتی، فعالیت سامانههای پدافندی در نقاطی از شهر و اطراف آن مشاهده شده و صدای عملکرد این سامانهها در برخی مناطق به گوش رسیده است. گفته میشود این اقدام در راستای مقابله با اهداف متخاصم و تأمین امنیت آسمان منطقه انجام شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت اهداف مورد نظر و نتایج عملیات پدافندی منتشر نشده است. خبرهای تکمیلی در این خصوص متعاقباً منتشر خواهد شد. سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اطلاعیهای از خروج کارکنان روزکار خود در پی تهاجم هوایی دشمن متخاصم صهیونیستی به پتروشیمی کارون خبر داد. نیروهای مسلح یمن تا دقایقی دیگر بیانیه مهمی صادر میکند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای آغاز عملیات نصر علیه پایگاههای تلنوف و نواتیم در سرزمینهای اشغالی را اعلام کرد. این بیانیه به شرح زیر است: حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در ریاض حزب الله لبنان همزمان با حملات موشکی ایران به نیروهای صهیونیستی در جنوب لبنان با استفاده از پهپاد حمله کرد. منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر دادند. رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم: در آخرین رگبار، ۱۰ موشک از ایران شلیک شد و ۳ سه ساختمان در کرانه باختری آسیب دیدند. حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابههای دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید. خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالي متعاقبا اعلام خواهد شد. در آخرین حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی، از موشک هایپرسونیک فتاح نیز استفاده شده است. اصابت موشک ایران در نزدیکی شهرک اسرائیلی ایتمار در جنوب شرقی شهر نابلس (کرانه باختری) بر اساس اعلام منابع خبری عبری، موشکهایی از ایران به سمت مرکز و جنوب اسرائیل شلیک شده است. موج شدید شلیک موشکهای ایران به سمت مواضع دشمن صهیونی آغاز شد. صدای انفجارهای مهیبی در پایگاه هوایی سلطان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شنیده شد معاون امنیتی استاندار اصفهان: کاخ سفید در اولین واکنش به تجاوز رژيم صهیونیستی به خاک ایران مدعی شد: آمریکا در حمله اسرائیل به ایران دخالتی نداشت سپاه پاسداران اعلام کردکه دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است. یک کارشناس نظامی و راهبردی به الجزیره اعلام کرد ماهیت حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمینهای اشغالی نشان میدهد تهران در پی ارسال پیامی نظامی و سیاسیِ هدفمند بوده و قصد گسترش درگیری به یک جنگ فراگیر را نداشته است. به گفته این کارشناس، انتخاب پایگاه هوایی «رامات دیوید» بهعنوان هدف حمله، حاوی پیامی مستقیم است؛ چرا که گفته میشود جنگندههایی که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت مشارکت داشتند از همین پایگاه به پرواز درآمده بودند. از این رو، این اقدام در چارچوب پاسخ به همان تجاوز ارزیابی میشود. این تحلیل در حالی مطرح میشود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده پایگاه «رامات دیوید» را با موشکهای بالستیک هدف قرار داده است. مقامهای ایرانی نیز تأکید کردهاند این عملیات در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شده است. به گفته این تحلیلگر، محدوده جغرافیایی اهداف نیز نشان میدهد عملیات ایران ماهیتی محدود داشته؛ چرا که حمله در شمال سرزمینهای اشغالی و در ارتباط با جبهه لبنان متمرکز بوده و به عمق راهبردی این رژیم گسترش نیافته است. وی افزود مواضع رسمی تهران نیز این رویکرد را تأیید میکند، زیرا ایران بهطور صریح این اقدام را پاسخی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت دانسته و هدف اصلی را تثبیت معادله بازدارندگی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی عنوان کرده است. این کارشناس همچنین نوع موشکهای بهکاررفته را نشانه دیگری از محدود بودن عملیات دانست و گفت شواهد اولیه حاکی است که در این حمله از موشکهای بسیار پیشرفته یا کلاهکهای با قدرت تخریب بالا استفاده نشده است. به گفته او، این مسئله نشان میدهد ایران در عین ارسال پیام قاطع، تلاش داشته از ایجاد خسارتهای گسترده که میتواند به تشدید تنشها و درگیری فراگیر در منطقه منجر شود، جلوگیری کند. منابع عبری اوایل صبح دوشنبه گزارش دادند که سفارت آمریکا در اراضی اشغالی در اواخر روز شنبه و پس از تشدید تنشهای اخیر، هشدارها و دستورالعملهای مهمی را به کارمندان خود صادر کرده است. به اذعان ارتش اشغالگر، ایران در پاسخ به حملات هوایی اخیر صهیونیستها به ضاحیه جنوبی بیروت چهار حمله موشکی به شمال سرزمینهای اشغالی انجام داد. در این راستا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی رامات دیوید در سرزمینهای اشغالی خبر داد و تصریح کرد: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی تماسهای تلفنی جداگانه با ژان نوئل بارو و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزرای امور خارجه فرانسه و قطر راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نقض مکرر آتش بس در جبهه لبنان توسط رژیم صهیونیستی و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و رایزنی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماسهای تلفنی جداگانه با ایوِت کوپر و هاکان فیدان وزرای امور خارجه انگلیس و ترکیه و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقهای در پی پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو کرد. به دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد: به اطلاع میرساند بر اساس اطلاعیه صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در بامداد ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای شهر فرودگاهی امام(ره) متوقف شده است. از مسافران گرامی درخواست میشود تا زمان اعلام برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاهها خودداری کنند. برقراری مجدد پروازها از طریق رسانههای رسمی و کانالهای اطلاعرسانی شهر فرودگاهی اعلام میگردد. مسافران گرامی شهر فرودگاهی جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پروازها میتوانند با شماره ۵۱۰۰۱۱۸ / ۵۱۰۰۱۱۱ تماس گرفته یا به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به نشانی www.ikac.ir مراجعه داشته باشند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل خاطرنشان کرد: پیش بینی چند روز قبل محقق شد؛ پاسخ موشکی از جنس «ذات السلاسل». ولایتی گفت : امنیتِ امروزِ بابالمندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند. حلقههای مقاومت توان قفل کردن هر دو آبراه را دارند؛ انتخاب با شماست: توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطه مند شدن دو تنگه! سیدعباس عراقچی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه ایران و عربستان، بامداد دوشنبه ۱۸ خردادماه در یک تماس تلفنی درباره پاسخ نیروهای مسلح ایران به نقض آتش مورخ ۱۹ فروردین و تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و منطقه گفتوگو و رایزنی کردند. سفارت آمریکا در قدس به تمام کارکنان آمریکایی و خانوادههایشان دستور داده است که به دلیل وضعیت امنیتی فعلی در محل خود پناه بگیرند. سفارت همچنین بخشهای کنسولی خود در قدس و تلآویو را در روز دوشنبه تعطیل کرد. یک روزنامه نگار معروف صهیونیست به انتقاد از کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نداشتن هیچ راهبردی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حزب الله پرداخت. «گلعاد کریو» روزنامهنگار صهیونیست در انتقاد از عملکرد کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی نوشت: پس از سه سال و نیم از جنگی که با یک شکست سنگین آغاز شد، تنها در یک روز شاهد عملیات در خط تماس، تیراندازی از لبنان و حمله از سوی ایران هستیم. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که حمله موشکی به رژیم صهیونیستی انجام شد و آژیرهای هشدار در مناطق گستردهای از جمله جولان، طبریا، صفد، العفوله، ناصره، کرمیئل، جنوب حیفا، الجلیل مرکزی، الخضیره و شهر حیفا به صدا درآمد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال رایزنیهای امنیتی با مقامات نظامی است. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر، به جزییات بیشتر درباره این جلسه امنیتی هیچ اشاره ای نکرده است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ پایان یافته اما در مورد مفاد و نتایج این گفتگو ، خبری منتشر نشده است. تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب به آکسیوس گفت: همین حالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس میگیرم و به او میگویم که به حمله ایران پاسخ ندهد. ترامپ دقایقی پیش نیز به فاکس نیوز گفت: به ایران میگویم که موشکهایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید. وی افزود که ایران «به توافق نزدیک بود» و واشنگتن تلاش کرد تا از تبادل آتش و تشدید تنش جلوگیری کند. ترامپ در ادامه گفت: حملات ایران به کسی آسیبی نرساند. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. اگر بیبی (نتانیاهو) متقابلا به آنها حمله کند مثل ۴۷ سال گذشته یا ۳۰۰۰ سال گذشته ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا افزود: ما به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم. این یک توافق خوب خواهد بود. من نمیخواهم به دلیل آنچه که اکنون اتفاق میافتد، از هم بپاشد. وی تاکید کرد: همین الان با بیبی تماس میگیرم و به او میگویم که تلافی نکند. هر کدام از آنها خوش گذراندند. اسرائیل حمله خود را انجام داد و ایران حمله خود را انجام داد. ما به حمله دیگری نیاز نداریم. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که حمله موشکی به رژیم صهیونیستی انجام شد و آژیرهای هشدار در مناطق گستردهای از جمله جولان، طبریا، صفد، العفوله، ناصره، کرمیئل، جنوب حیفا، الجلیل مرکزی، الخضیره و شهر حیفا به صدا درآمد. یک رسانه صهیونیستی از تماس تلفنی ایال زامیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) خبر داد. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) گزارش داد که رئیس ستاد ارتش این رژیم در ۲۴ ساعت گذشته دو گفتوگوی جداگانه با فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، داشته است. بر اساس این گزارش، این تماسها در بحبوحه افزایش تنشهای منطقهای و تبادل تهدیدها میان ایران و اسرائیل صورت گرفته است. همچنین منابع خبری صهیونیست از گفت وگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم تل آویو خبر دادند. این تماس تلفنی پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب به آکسیوس گفت: همین حالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس میگیرم و به او میگویم که به حمله ایران پاسخ ندهد. ترامپ دقایقی پیش نیز به فاکس نیوز گفت: به ایران میگویم که موشکهایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید. دولت اردن یکشنبه شب اعلام کرد که به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای تبدیل به صحنه درگیری و جنگ استفاده کند. در بیانیه دولت اردن آمده است که حریم هوایی این کشور امشب با مواردی از نقض روبه رو شده است. دولت اردن همچنین بار دیگر نسبت به هرگونه تلاش برای نقض حریم هوایی این کشور از سوی هر طرفی که باشد هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست. در ادامه این بیانیه تصریح شده که نیروهای مسلح اردن تحولات منطقه را بهدقت زیر نظر دارند و تمامی ظرفیتها و امکانات خود را برای حفاظت از این کشور، شهروندان و اموال عمومی و خصوصی به کار گرفتهاند. اداره هوانوردی غیرنظامی و حمل و نقل هوایی سوریه عصر یکشنبه از تعطیلی موقت کریدورهای هوایی جنوبی این کشور به مدت ۱۲ ساعت، تا صبح دوشنبه، به دلیل تحولات منطقه خبر داد. این اداره اعلام کرد که عملیات فرودگاه بینالمللی دمشق برای مدت زمان تعطیلی، تا ساعت ۱۱ صبح دوشنبه، به حالت تعلیق درآمده است. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به روزنامه اسرائیل هیوم گفته، ما به حمله ایران پاسخ خواهیم داد، حتی اگر(این حمله) به زودی اتفاق نیفتد. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیهای تاکید کرد، از سرگیری درگیری بین ایران و اسرائیل به نفع هیچکس نیست. وزارت امور خارجه انگلیس همچنین از ایران و اسرائیل میخواهد که خویشتنداری کرده و فوراً تنشزدایی کنند. رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با تحقیر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد، من حرف آخر را میزنم. همه تصمیمات با من است، نتانیاهو تصمیم گیرنده نیست. ترامپ همچنین مدعی شد، اگر مذاکرات شکست بخورد، حمله نیروهای ویژه به ایران را بررسی خواهم کرد. رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه در مصاحبهای تاکید کرد که نمیخواهد توافق با ایران فروبپاشد. ترامپ بامداد دوشنبه در مصاحبه با اکسیوس گفت: هم اسرائیل و هم ایران سهم خود را از حملات دریافت کردهاند و منطقه به حملات بیشتری نیاز ندارد. وی در ادامه گفت: «توافق با ایران خوب خواهد بود و من نمیخواهم به دلیل تشدید فعلی بین اسرائیل و ایران، این توافق فرو بپاشد». ساعتی پیش نیز ترامپ به شبکه ۱۲ اسرائیل گفته بود: «در حمله موشکی ایران هیچکس آسیب ندید. اگر نتانیاهو پاسخ دهد، این ادامه خواهد داشت و ادامه خواهد داشت». سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی رامات دیوید در سرزمینهای اشغالی خبر داد و تصریح کرد: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت. متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: «بسم الله قاصم الجبارین حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس گفت: «پاسخ ایران به گستاخی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت برادر لبنان، تبلور همان همبستگی حقیقی است که باید میان ارکان امت اسلامی جاری باشد.» وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد که حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی، معادله «وحدت جبههها» را تثبیت کرده و معادله «تجاوز بدون هزینه» را که دشمن اسرائیلی در پی تحمیل و نهادینه کردن آن بود، درهم شکسته است. وزارت خارجه یمن افزود: محور جهاد، مقاومت و قدس در هماهنگی مستمر برای مقابله با هرگونه تحولات و رخدادهای احتمالی قرار دارد. کمیتههای مقاومت فلسطین در واکنش به حمله موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی اعلام کرد: موشکهای ایران بار دیگر معادله وحدت میدانها را به این رژیم تحمیل کرده و توهمات نتانیاهو و گستاخی جنایتکاران صهیونیستها را در هم شکست. ساعتی قبل مناطقی از سرزمینهای اشغالی هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. این حمله در واکنش به حملات روز یکشنبه رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت صورت گرفت. جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشکهایی از ایران به سمت شمال اراضی اشغالی را رصد کرده است. جبهه داخلی اسرائیل در پی رصد شلیک موشکهایی از ایران، از شهرک نشینان صهیونیست خواست فوراً وارد پناهگاهها شوند. در پی حمله موشکی ایران، آژیرهای هشدار در حیفا، الجلیل و جولان اشغالی به صدا درآمد. رسانههای عبری مدعی شدند که ایران ۴ موشک بالستیک به شمال اراضی اشغالی شلیک کرده است. این رسانهها همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهایی در مرکز این رژیم هم خبر دادند. ایران پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که به هرگونه حمله به ضاحیه بیروت پاسخ خواهد داد.رژیم صهیونیستی امروز طی حمله هوایی، ساختمانی در ضاحیه بیروت را مورد حمله قرار داد. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد که وزیر آموزش این رژیم اعلام کرد که تمامی مدارس اسرائیل فردا در سرتاسر سرزمینهای اشغالی تعطیل شده است. این تصمیم در پی پاسخ موشکی ایران به نقضهای مکرر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی گرفته شده است. مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: با توجه به ارزیابیهای ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی(نوتام) بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: هموطنان عزیز از مراجعه به فرودگاه ها خودداری نموده و آخرین وضعیت پروازی را از طریق رسانهها دنبال کنند. بیانیه وزارت امور خارجه درباره ضربات دفاعی ایران علیه اهداف رژیم صهیونیستی منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم منبع نظامی عنوان کرد: حجم مناسبی از موشکهای ایران هماکنون آمادهاند تا در صورتی که رژیم صهیونیستی به ایران پاسخ دهد، بلافاصله به سمت فهرست اهداف گستردهتر در سرزمینهای اشغالی شلیک شوند. اگر اسراییل پاسخ دهد، نوبت بعدی شلیکهای ایران، پرحجمتر خواهد بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، درباره روند تحولات منطقهای و همچنین موضوع پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مکرر مفاد آتشبس در تمامی جبههها گفتوگو و تبادل نظر کرد سردار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیام تصویری از حضور پرشور مردم قدردانی کرد. متن پیام به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم ترامپ: اگر نتانیاهو به حملات پاسخ دهد حملات ایران ادامه خواهد یافت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماسهای تلفنی جداگانه با «ایوِت کوپر»، «هاکان فیدان» وزرای امور خارجه انگلیس و ترکیه و «فیلد مارشال عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای در پی پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو کرد. محمد صفا، دیپلمات مستعفی سازمان ملل: گیلعاد کریو، عضو کنست رژیم صهیونیستی: ترامپ به شبکه کان:«فکر میکنم اسرائیل به اندازه کافی پاسخ داده است. دیگر نیازی به هیچ اقدامی نیست. ادعای ترامپ: با نتانیاهو تماس خواهم گرفت و به او خواهم گفت که به ایران پاسخ ندهد. رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی: تمام پایگاههای آمریکایی در منطقه در صورت انجام حملات از سوی اسرائیل، اهداف مشروعی برای تهران خواهند بود ادعای ترامپ به فاکس نیوز: حملات اسرائیل به لبنان با ما هماهنگ نشده بود ترامپ ادعا کرد که از حملات امروز اسرائیل به لبنان راضی نیست ترامپ در گفتگو با فاکسنیوز خطاب به ایران اعلام کرد: شما موشکهای خود را شلیک کردید و این دیگر کافی است. دستیابی به یک توافق بسیار نزدیک است. به میز مذاکره بازگردید و به توافق دست یابید. کتائب حزب الله عراق اعلام کرد: اگر آمریکا در این درگیری دخالت کند، ما پایگاهها و منافع آن را در عراق و منطقه هدف قرار خواهیم داد. سردار سید مجید موسوی با انتشار پیام کوتاهی در فضای مجازی همزمان با آغاز حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی نوشت: «الوعده وفا» در پی حمله موشکی ایران، مقامات اسرائیلی در گفتوگو با رادیو ارتش این رژیم مدعی شدند که «چیزی به نام رویداد محدود وجود ندارد» و تأکید کردند تلآویو به این حمله پاسخ خواهد داد. فرمانده قرارگاه حضرت خاتمالانبیا(ص) در اطلاعیهای اعلام کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتشبس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. دولت قطر با صدور یک هشدار هوانوردی نوتام، حریم هوایی این کشور را بست. شبکه 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد که مدارس فردا در سراسر اسرائیل تعطیل است. گزارشهای اولیه از شلیک موج دوم موشکها به سرزمینهای اشغالی حکایت دارند. ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که شلیک سومین موج حمله موشکی از ایران را رصد کرده است. منابع اسرائیلی: موشکهای ایرانی به سمت شمال سرزمینهای اشغالی شلیک شدند. سامانههای هشدار در مناطق طبریه، ناصره، دره بیتشعان، جولان، حیفا، هف هاکرمل، کاتزرین، کرایوت، گلیل پایین، مناشه، تبور، وادی عرع و یئروت هاکرمل فعال شدند. فرودگاه بنگوریون در اسرائیل تعطیل شد در اجرای حق دفاع مشروع و در پاسخ به نقضهای مکرر و وحشیانه آتشبس توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه حملهای موشکی گسترده و کوبنده را علیه مواضع نظامی و استراتژیک در سرزمینهای اشغالی انجام دادند. این عملیات تنبیهی پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی با حمایت تمامعیار آمریکا، آتشبس برقرارشده را در جبهه لبنان به طور مکرر نقض کرد، به جنوب لبنان و مناطق ضاحیه حمله کرد و دهها غیرنظامی بیگناه لبنانی را به شهادت رساند. زمینه و توافق آتشبس یادآوری میشود که پس از جنگ ۴۰ روزه مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، آتشبس جامع با میانجیگری جمهوری اسلامی پاکستان در اسلامآباد برقرار شد. یکی از شروط صریح و غیرقابل مذاکره جمهوری اسلامی ایران در این توافق، برقراری آتشبس کامل در همه جبههها از جمله لبنان و توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم لبنان بود. با این حال، رژیم صهیونیستی با حمایت آشکار کاخ سفید، بلافاصله پس از توافق، این تعهد را نقض کرد و حملات خود به جنوب لبنان، ضاحیه و غیرنظامیان را تشدید کرد. این نقضهای مکرر، ادامه سیاست تروریستی و جنایتکارانه این رژیم غاصب را به نمایش گذاشت. مقامات کشورمان بارها اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرگونه نقض آتشبس، بهویژه در جبهه لبنان که جزو شروط اصلی توافق اسلامآباد بود، بیتفاوت نخواهد ماند. پاسخ امشب تنها بخشی از هزینهای است که متجاوزان باید بپردازند. دوشنبه هفته پیش نیز که ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی قصد تجاوز به بیروت را داشت ، ایران اعلام کرد که در صورت حمله ، شمال سرزمینهای اشغالی رو موشک باران خواهد کرد که این تحدید جدی ایران موجب توقف حمله به بیروت شد. جزئیات عملیات موشکی - شلیک دهها فروند موشک بالستیک دقیق به سمت پایگاهها و مراکز نظامی کلیدی در عمق سرزمینهای اشغالی. این پاسخ قاطع، نشاندهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از محور مقاومت و حمایت از ملتهای مظلوم لبنان و فلسطین است. نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا نه تنها تعهدات بینالمللی را زیر پا گذاشت، بلکه اعتماد به فرآیندهای دیپلماتیک با میانجیگری پاکستان را نیز خدشهدار کرد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید میکند که هرگونه ادامه تجاوز به لبنان یا سایر جبههای مقاومت، با پاسخهای شدیدتر و در زمان و مکان مناسب مواجه خواهد شد. منابع عبری از شلیک موج سوم موشکی ایران خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای رسمی تأیید کرد که شلیک موشکها از خاک ایران به سمت سرزمینهای اشغالی آغاز شده است منابع عبری از اصابت در «نهاریا» و «طبریا» خبر میدهند جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشکهایی از ایران به سمت شمال اراضی اشغالی را رصد کرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی، پس از حمله ٰٰرژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان، اظهار کرد: نه به آتشبس پایبندند نه به گفتگو باور دارند و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت میفهمند. وی افزود: محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل میکند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است. پایگاه خبری «آکسیوس» شامگاه یکشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر گزارش داد: «اسرائیل پیش از حمله، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را مطلع کرده بود و حمله به ضاحیه بیروت با چراغ سبز ترامپ انجام شد.» آکسیوس در ادامه این گزارش تاکید کرد: «اسرائیل پیش از حمله به منطقه ضاحیه بیروت، دولت آمریکا را مطلع کرده بود. این حمله با توافقات بین اسرائیل و ایالات متحده مطابقت دارد که در صورت حمله به سمت جوامع اسرائیلی، اسرائیل به بیروت حمله خواهد کرد.» این پایگاه خبری آمریکایی ادعا کرد: «در حال حاضر، مشخص نیست که ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد. اما تا آنجا که مشخص است، مقری که در بیروت مورد حمله قرار گرفته خالی بود و این امر در درجه اول یک عملیات نمادین بهشمار میرود.» منابع مذکور در ادامه به آکسیوس گفتند: «اسرائیلیها به دولت ترامپ گفتهاند که حملات مداوم حزبالله به شمال اسرائیل، نقض آتشبس است و به اسرائیل حق میدهد که بیروت را هدف قرار دهد. اسرائیلیها تصریح کردند که هر بار که حزبالله به شمال اسرائیل حمله کند، به حمله به بیروت ادامه خواهند داد.» کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا هنوز اظهار نظری در این خصوص انجام ندادهاند. «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پی اینکه اخیرا تهدید کرده بود ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران خواهند کرد، پیشتر گفت: «ما به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کردیم.» «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اشغالگر نیز اعلام کرد که طرحهایی را برای تشدید حملات علیه حزبالله تصویب کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسهای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل میدهد. «جروزالم پست» نوشت، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسهای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل میدهد. نتانیاهو: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگتر میکند در این حال، پیش از این نتانیاهو در آغاز نشست کابینه خود مدعی شد: اسرائیل به حزبالله اجازه نخواهد داد به خاک یا شهرکهای اسرائیلی شلیک کند. به گزارش روسیاالیوم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما در تمامی جبههها با تروریسم میجنگیم. در کرانه باختری و در امتداد خط تماس، ارتش اسرائیل، سازمان امنیت داخلی (شاباک) و پلیس اسرائیل هر سال صدها حمله را خنثی میکنند. وی در عین حال اذعان کرد: هرچند متأسفانه موفق به جلوگیری از همه آنها نمیشوند. او همچنین به حملهای که صبح امروز در داخل فلسطین اشغالی رخ داد اشاره کرد و گفت: یک فرد مهاجم وارد منطقه کوخاف یائیر شد و موفق شد یک اسرائیلی را به قتل برساند و چند نفر دیگر را نیز مجروح کند. درباره نوار غزه، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگتر میکند. اسرائیل در حال حاضر بر بیش از ۶۰ درصد از اراضی نوار غزه تسلط دارد و این میزان به زودی به ۷۰ درصد خواهد رسید. او در پایان ادعا کرد: ما اجازه نمیدهیم آنها مسلح شوند یا به ما آسیب برسانند و همچنین رهبران ارشد آنها را نیز هدف قرار داده و از میان برمیداریم. «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه امروز (یکشنبه) در سخنانی گفت: اسرائیل تمام تلاش خود را برای تضعیف و از مسیر خارج کردن مذاکرات انجام میدهد. فیدان افزود: اسرائیل معتقد است که هرگونه توافقی که بین آمریکا و ایران در شکل فعلی آن حاصل شود، به نفع آن نیست و بنابراین به دنبال مانعتراشی در روند مذاکرات است. وی تصریح کرد: ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که به اسرائیل فشار بیاورد تا از مختل شدن تلاشهای صلح و مذاکرات جاری جلوگیری شود. در پی آغاز تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، گروه هکری «حنظله» در بیانیهای خطاب به ساکنان شمال سرزمینهای اشغالی هشدار داد که فورا خانههای خود را ترک کنند. این بیانیه هشدارآمیز گروه هکری مذکور ساعتی پس از حملات هوایی عصر امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت آغاز شده است. دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم تحت فرماندهی نتانیاهو و کاتس، حملهای را در ضاحیه جنوبی بیروت آغاز کرد. این حمله در حالی صورت گرفت که ترامپ ادعا میکرد اجازه حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را نخواهد داد. حمله ضاحیه نوعی تست استراتژیک برای ایران است. امریکا و رژیم اسراییل در هفتههای گذشته نشان دادهاند مایل به آغاز جنگ گسترده در منطقه نیستند و این امر یک فرصت تاریخی برای بازآرایی نظم منطقه با استفاده از ابزار نظامی در اختیار ایران و مقاومت میگذارد. پاسخ نظامی به حمله ضاحیه صرفا مشارکت ایران در جنگ لبنان نیست بلکه گامی مهم برای تامین امنیت ایران و بخشی از یک برنامه بزرگتر برای احیای بازداندرگی، یکپارچه کردن محور مقاومت و بالا بردن هزینه برای دشمن در همه جبهههاست. امریکا و رژیم اسراییل قابل تفکیک نیستند و جنگ، شامل همه جبههها خواهد شد مقاومت اسلامی لبنان در یک رشته عملیات جدید، مواضع و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در نقاط مختلف مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی هدف قرار داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد که یک نیروی اسرائیلی را که تلاش داشت تا عمق یک کیلومتری در حومه شمالی زوطر شرقی و در اطراف تپه الصوان نفوذ کند، هدف قرار داده است. این نیروی نفوذی که متشکل از دو تانک مرکاوای و یک بولدوزر بود، با شلیکهای پیاپی موشک و گلولههای توپخانه مورد اصابت قرار گرفت و مجبور به عقبنشینی شد. در عملیاتی دیگر، حزبالله تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه با گلولههای توپخانه هدف قرار داد. همچنین، مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن یک سامانه اخلالگر پهپاد از نوع (Drone Dome) در اطراف قلعه الشقیف با یک پهپاد انتحاری خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه: در منطقه ما کسی باور نمیکند رژیم صهیونیستی عملی بدون هماهنگی و همکاری قبلی با آمریکا انجام دهد. ما نباید از نظر دور داشته باشیم که آمریکا جنگ علیه ایران را به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی آغاز کرد.
روابطعمومی شرکت پتروشیمی کارون: درپی حملهٔ صبح امروز دشمن به شرکت پتروشیمی کارون، خوشبختانه مصدومی نداشته است.
برخی منابع از شنیده شدن انفجارهای قوی در پایگاه هوایی ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.
منابع مذکور اعلام کردند ۲ موشک به شمال فلسطین اشغالی و ۴ موشک به تلآویو و مرکز فلسطین اشغالی شلیک شده است.
سردار «محبی» سخنگوی سپاه پاسداران: برای چندمین بار ثابت کردیم که آسمان سرزمین های اشغالی و منطقه، تحت اراده ما و در تصرف غرش موشکهای ویرانگر هوافضای سپاه است.
در چارچوب مقابله با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه محور جهاد و مقاومت در ایران، فلسطین، لبنان، عراق و یمن، و در مخالفت با پروژه صهیونیستی که در پی ایجاد «اسرائیل بزرگ» تحت عنوان «خاورمیانه جدید» است، و در راستای تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه و ستمگرانهای که دشمن آمریکایی بر مردم ما و ملتهای آزاد و سرافراز محور مقاومت در لبنان، غزه و ایران تحمیل کرده است، و بر پایه اصل «وحدت میدانها» و مقابله با دشمنان، و در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ایران و غزه، نیروهای مسلح یمن یک موج حمله موشکی را به سوی اهداف حساس دشمن اسرائیلی در منطقه یافای اشغالی شلیک کردند که به فضل الهی با دقت به اهداف خود اصابت کرد.
در این چارچوب، نیروهای مسلح بر موارد زیر تأکید میکنند:
اول: ما ممنوعیت کامل و همهجانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه، تمامی تحرکات دشمن را هدفی نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم.
دوم: تأکید میکنیم که در برابر هرگونه تشدید تنش، با تشدید اقدامات پاسخ خواهیم داد و عملیاتهای نظامی ما متناسب با تحولات میدانی، روند نبرد و هماهنگی با محور جهاد و مقاومت، رو به گسترش و افزایش خواهد بود.
سوم: بر حق مردم خود و ملتهای آزاد امت اسلامی در مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل تأکید میکنیم و اعلام میداریم که در برابر محاصره ظالمانهای که علیه مردم ما و ملتهای محور جهاد و مقاومت در فلسطین، غزه، ایران، لبنان و عراق اعمال میشود، دستبسته نخواهیم ماند. همچنین همه تلاشهای دشمن، به خواست خدا، با شکست روبهرو خواهد شد و عملیاتهای ما تا زمانی که تجاوز و محاصره علیه ما و محور جهاد و مقاومت ادامه داشته باشد، استمرار خواهد یافت.
تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شده است.
مسافران پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت پروازها را از طریق سامانه ۱۹۹ یا شماره ۰۲۱-۶۱۰۲۱ پیگیری کنند.
خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشته است.
میزان خسارت و صدمات احتمالی در دست بررسی است.
شبکه ۱۲ اسرائیل بهنقل از جبههٔ داخلی اسرائیل اعلام کرد که خواهان اعمال محدودیتهای جدید در فرودگاه بنگوریون تلآویو شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ
با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس "یا حیدر کرار" و هدیه به شهدای جنگ 12 روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند.
این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودککش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد.
سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروههای عمل کننده در این مرحله بوده است.
کلیه یگانهای رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبههها در آمادگی کامل بوده و برنامه های اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیده اند.
و ما النصر الا من الله العزیز الحکیم
بامداد امروز نقطهای در شهر نجفآباد مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
که این حمله تلفات جانی نداشته است.
به گزارش روزنامه معاریو، سفارت آمریکا در قدس به همه کارمندان خود و خانوادههایشان دستور داده است که تا اطلاع ثانوی در نزدیکی مناطق حفاظتشده و پناهگاهها بمانند و برای محافظت از خود آماده باشند.
این خبر در حالی منتشر شده که رژیم صهیونیستی پس از حملات موشکی ایران، تمام پناهگاهها را به روی شهرکنشینانی که از موشکهای ایرانی فرار میکنند، باز کرد.
به گفته شهرداری حیفا، تمام پناهگاهها و سرپناهها به روی شهرکنشینان باز است.
وی تصریح کرد: حماقت امروز رژیم در بیروت و نقض صریح آتش بس، حلقه اول پاسخ زنجیرهای ما را فعال کرد.
وی افزود هیچ کس جز توییتهای تحریکآمیز "بزالل" اسموتریچ" [وزیر دارایی] و [ایتامار] بنگویر [وزیر امنیت داخلی] افکار عمومی ساکنان اسرائیل را خطاب قرار نمیدهد و برای آن توضیح نمیدهد که چه میگذرد.
این روزنامهنگار صهیونیست تاکید کرد: نه امنیتی وجود دارد، نه برنامهای روشن و نه راهبردی مشخص؛ تنها یک جنگ چند جبههای در جریان است، در حالی که کابینه از ارائه هرگونه چشمانداز برای پایان دادن به آن ناتوان است.
عمیخای اشتاین خبرنگار اسرائیلی، ساعتی پیش اعلام کرده بود کرد که قرار است در این نشست نتانیاهو به همراه یسرائیل کاتس وزیر جنگ، فرماندهان ارشد نهادهای امنیتی این رژیم حضور داشته باشند.
شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد نتانیاهو پس از پایان گفتگوی تلفنی خود با ترامپ، نشست گستردهای درباره ایران برگزار میکند.
به گزارش شفق نیوز، این اداره تأیید کرد که «به طور مداوم تحولات را زیر نظر دارد و اقدامات لازم را برای تضمین ایمنی ترافیک هوایی و مسافران انجام خواهد داد».
پیشتر سازمان هواپیمایی کشوری عراق از بسته شدن حریم هوایی خود به روی همه پروازها به مدت سه روز خبر داد.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: «حریم هوایی عراق به عنوان یک اقدام موقت و احتیاطی به مدت ۷۲ ساعت به روی همه پروازهای ورودی، خروجی و ترانزیتی بسته خواهد بود.»
این تصمیمها همزمان با اعلام عراق مبنی بر بستن حریم هوایی خود، در بحبوحه تحولات امنیتی به سرعت در حال تشدید در منطقه، گرفته شده در حالی که سازمان هواپیمایی ایران نیز از بسته شدن آسمان بخش غربی فضای پروازی کشور خبر داد.
این تصمیم همچنین همزمان با حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به چندین منطقه در شمال اراضی اشغالی پس از گسترش تجاوز نظامی صهیونیستها در لبنان و بمباران ضاحیه جنوبی بیروت گرفته شد.
رسانهها گزارش دادند که پس از حملات ایران، صدای انفجارهایی در مناطقی از شمال اسرائیل شنیده شده است.
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ
در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدأ این تجاوزها هدف موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.
پذیرش آتشبس توسط ما در ۱۹ فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبههها بود؛ لکن مثل همیشه آمریکا و رژیم صهیونی به تعهد خود پایبند نبودند، هم تجاوزات و جنایات را در لبنان ادامه دادند و هم با تعرض مکرر به سواحل و شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند اتش بس را نقض کردند.
عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ
متعاقب نقض مکرر آتشبس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و جمهوری اسلامی ایران، از جمله از طریق همدستی با ارتش تروریستی آمریکا در حملات دو هفته اخیر به کشتیها و اهداف ایرانی در مناطق جنوبی کشور، و نیز همدستی با رژیم آمریکا در راهزنی دریایی علیه ملت ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، چند هدف نظامی را در شمال سرزمینهای اشغالی فلسطین مورد ضربه قرار دادند.
جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم جدی ملت ایران برای دفاع قاطع از امنیت و منافع ملی خود در هر نقطهای که تشخیص بدهد، یادآوری میکند که آتشبس در لبنان، بخش لاینفک تفاهم آتشبس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بود و دولت آمریکا مسئولیت مستقیم در قبال نقضهای آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و پیامدهای مترتب بر آن و نیز هر گونه افزایش تنش در منطقه دارد.
جمهوری اسلامی ایران هشدار میدهد که هر گونه ماجراجویی شرورانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان یا جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ کوبنده و همهجانبه نیروهای مسلح شجاع ایران مواجه خواهد شد.
ایران برای آغاز نبرد گسترده در صورت پاسخ صهیونیستها آماده است و صهیونیستها باید این هشدار را به گوش بسپارند.
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»
ابتدا از همه مردم مقتدر، ولایتمدار و باعزت ایران اسلامی، بابت حماسهای که در طول این ۱۰۰ روز گذشته آفریدید، صمیمانه تشکر میکنم.
شما مردم مبعوثشدهای هستید که به شایستگی مسئولیت خود را در بهترین و در عین حال خطیرترین برهه تاریخ درک کردید و توانستید با اقدامات شایسته و حضور مؤثر خود در میدان، دشمن را مأیوس کنید.
ما مفتخر بودیم که به واسطه حضور شما در خیابانها و میدانها، با اقتدار بایستیم و در مدت ۴۰ روز، اقدامات عملیاتی خود را انجام دهیم؛ اما اقدامات و عملیات شما ۱۰۰ روز به درازا کشید و استمرار یافت.
من از شما ملت غیور و از همه آحاد مردم، از همه کسانی که در قالب این توده عظیم و این انسانهای ارزشمند، خود را به عنوان جمعیتی مبعوثشده به نمایش گذاشتند و انتظار ولایت را در صحنه ظاهر کردند، قدردانی میکنم.
از شما مردمی که در اقشار مختلف، ردههای سنی گوناگون و جنسیتهای مختلف حضور داشتید، بهویژه بانوانی که با وجود همه مسئولیتهای خانوادگی، میدانداران ارزشمند این صحنه بودند، درخواست دارم این مسیر را همچنان تا زمانی که مقام معظم ولایت اراده میفرمایند، حفظ کنید.
تلاش داشته باشید تا انشاءالله بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی، دشمن را از صحنه تلاشهای مذبوحانه خود خارج کرده و عزت و اقتدار را برای ایران اسلامی، جهان اسلام و ملتهای آزاده فراهم کنیم.
موفق و پیروز باشید.
سرباز کوچک شما
سید مجید موسوی
هر دو طرف حمله کردهاند و من نمیخواهم این موضوع توافق را بههم بزند. نمیخواهم حمله دیگری ببینم.
دیپلماسی فقط با کشورهایی قابل انجام است که به حقوق بین الملل احترام میگذارند.
اسرائیل به عنوان یک موجودیت، به حقوق بین الملل احترام نمیگذارد. آنها حتی به درک درست از اینکه دیپلماسی چیست هم نزدیک نیستند.
سه سال و نیم جنگ که با یک شکست اطلاعاتی/عملیاتی آغاز شد، و در عرض یک شبانه روز شاهد عملیاتی در خط تماس (منطقه حائل)، شلیک از لبنان و ایران هستیم.
هیچکس با مردم اسرائیل صحبت نمیکند، به جز توییتهای بچگانه اسموتریچ و بنگویر.
امنیت صفر. استراتژی صفر.فقط یک جنگ چندجبههای که هیچکس در دولت نمیداند چگونه باید آن را پایان دهد.
ما میتوانیم پس از ۳۰۰۰ سال به صلح دست یابیم.»
- فعال شدن آژیرهای خطر در تلآویو، حیفا و مناطق مرکزی فلسطین اشغالی.
- منابع آگاه نظامی تأکید دارند که اهداف با دقت بالا مورد اصابت قرار گرفته و پیام بازدارنده روشنی به رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن ارسال شده است.
توییت ایلان ماسک : «تنگه هرمز به نام اهورا مزدا از زرتشتیان نام گذاری شده»
پتروشیمی کارون تنها تولیدکننده اصلی ایزوسیاناتها در ایران و از معدود تولیدکنندگان این محصولات در خاورمیانه به شمار میرود. محصولات راهبردی این مجتمع شامل TDI و MDI است که مواد اولیه اصلی تولید پلییورتان محسوب میشوند؛ موادی که در صنایع مبلمان، تشک، خودروسازی، یخچال و فریزر، عایقهای ساختمانی، ساندویچپنلها و کفش کاربرد گسترده دارند.
روابطعمومی سازمان هواپیمایی ایران: تمام فرودگاههای غرب کشور تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
اسرائیلهیوم: صدای انفجار در تلآویو شنیده شد.
منابع خبری رژیم صهیونیستی از شلیک ۶ موشک از ایران به سرزمینهای اشغالی خبر دادند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی: یک موج دیگر پرتاب موشک بهسمت مرکز اسرائیل شناسایی شد.
هشدارهای اولیهٔ حملهٔ هوایی از شمال تا مرکز فلسطین اشغالی فعال شد.
تمامی پروازهای فرودگاه کرمانشاه تا اطلاع ثانوی لغو شده و این فرودگاه در حال حاضر هیچگونه عملیات پروازی نخواهد داشت.
نیروهای مسلح یمن:
«زویکا هایموویچ» رئیس پیشین سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به توانمندی و سطح آمادگی ایران اعلام کرد که واکنش سریع تهران به تحولات منطقه منعکسکننده قابلیتهایی است که همچنان در اختیار دارد.
بر اساس گزارش فلسطین الیوم، رئیس سابق سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی با اشاره به پاسخ موشکی هدفمند ایران به کارشکنیهای رژیم صهیونیستی و همچنین حملات متجاوزانه آن به لبنان تصریح کرد: کسی که بتواند در کمتر از یک ساعت و در پاسخ به یک عملیات در بیروت، ۱۰ موشک شلیک کند، ما را ملزم میکند که درک دقیقتری از توانمندیهایی داشته باشیم که ایران همچنان حفظ کرده است.
وی در ادامه تأکید کرد این موضوع سطح آمادگی، توانمندی و ظرفیت عملیاتی ایران در شرایط کنونی را نشان میدهد.
پیشتر منابع فلسطینی و عبری از شلیک موجی از موشکهای ایران به سمت سرزمینهای اشغالی خبر دادند؛ حملهای که با فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق جنوبی و مرکزی و گزارشهایی از اصابت موشک و خسارات در چند نقطه همراه بوده است.
رادیو رژیم صهیونیستی نیز از پرتاب دستکم ۱۰ موشک از خاک ایران در موج جدید حمله به سرزمینهای اشغالی و به ویژه جنوب این منطقه خبر داد.
در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که رزمندگان نیروی هوافضای سپاه دقایقی پیش عملیات «نصر» را آغاز کردند.
بر اساس این اطلاعیه، این عملیات با هدف قرار دادن مراکز مهم در پایگاههای هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه انجام شده است. سپاه پاسداران تاکید کرد که عملیات نصر در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودککش صهیونیستی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور صورت گرفته است.
زینب سلیمانی: این صدای قدرتمند ایران قوی است: «به شما اخطار داده بودیم...
مجید فرشی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت پنج صبح، یک مرکز نظامی در شهر تبریز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما این حادثه هیچ شهید یا مجروحی نداشت.
وی با اشاره به وقوع همزمان انفجارهایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی، حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.
سامانه پدافند هوایی در شهر کرمانشاه صبح دوشنبه و در پی مشاهده اهداف متخاصم، وارد عمل شد.
بر اساس گزارشهای دریافتی، فعالیت سامانههای پدافندی در نقاطی از شهر و اطراف آن مشاهده شده و صدای عملکرد این سامانهها در برخی مناطق به گوش رسیده است.
گفته میشود این اقدام در راستای مقابله با اهداف متخاصم و تأمین امنیت آسمان منطقه انجام شده است.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت اهداف مورد نظر و نتایج عملیات پدافندی منتشر نشده است.
خبرهای تکمیلی در این خصوص متعاقباً منتشر خواهد شد.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اطلاعیهای از خروج کارکنان روزکار خود در پی تهاجم هوایی دشمن متخاصم صهیونیستی به پتروشیمی کارون خبر داد.
نیروهای مسلح یمن تا دقایقی دیگر بیانیه مهمی صادر میکند.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای آغاز عملیات نصر علیه پایگاههای تلنوف و نواتیم در سرزمینهای اشغالی را اعلام کرد.
این بیانیه به شرح زیر است:
حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در ریاض
حزب الله لبنان همزمان با حملات موشکی ایران به نیروهای صهیونیستی در جنوب لبنان با استفاده از پهپاد حمله کرد.
منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر دادند.
رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم: در آخرین رگبار، ۱۰ موشک از ایران شلیک شد و ۳ سه ساختمان در کرانه باختری آسیب دیدند.
حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابههای دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.
خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالي متعاقبا اعلام خواهد شد.
در آخرین حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی، از موشک هایپرسونیک فتاح نیز استفاده شده است.
اصابت موشک ایران در نزدیکی شهرک اسرائیلی ایتمار در جنوب شرقی شهر نابلس (کرانه باختری)
بر اساس اعلام منابع خبری عبری، موشکهایی از ایران به سمت مرکز و جنوب اسرائیل شلیک شده است.
موج شدید شلیک موشکهای ایران به سمت مواضع دشمن صهیونی آغاز شد.
صدای انفجارهای مهیبی در پایگاه هوایی سلطان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شنیده شد
معاون امنیتی استاندار اصفهان:
کاخ سفید در اولین واکنش به تجاوز رژيم صهیونیستی به خاک ایران مدعی شد: آمریکا در حمله اسرائیل به ایران دخالتی نداشت
سپاه پاسداران اعلام کردکه دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.
یک کارشناس نظامی و راهبردی به الجزیره اعلام کرد ماهیت حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمینهای اشغالی نشان میدهد تهران در پی ارسال پیامی نظامی و سیاسیِ هدفمند بوده و قصد گسترش درگیری به یک جنگ فراگیر را نداشته است.
به گفته این کارشناس، انتخاب پایگاه هوایی «رامات دیوید» بهعنوان هدف حمله، حاوی پیامی مستقیم است؛ چرا که گفته میشود جنگندههایی که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت مشارکت داشتند از همین پایگاه به پرواز درآمده بودند. از این رو، این اقدام در چارچوب پاسخ به همان تجاوز ارزیابی میشود.
این تحلیل در حالی مطرح میشود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده پایگاه «رامات دیوید» را با موشکهای بالستیک هدف قرار داده است. مقامهای ایرانی نیز تأکید کردهاند این عملیات در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شده است.
به گفته این تحلیلگر، محدوده جغرافیایی اهداف نیز نشان میدهد عملیات ایران ماهیتی محدود داشته؛ چرا که حمله در شمال سرزمینهای اشغالی و در ارتباط با جبهه لبنان متمرکز بوده و به عمق راهبردی این رژیم گسترش نیافته است.
وی افزود مواضع رسمی تهران نیز این رویکرد را تأیید میکند، زیرا ایران بهطور صریح این اقدام را پاسخی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت دانسته و هدف اصلی را تثبیت معادله بازدارندگی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی عنوان کرده است.
این کارشناس همچنین نوع موشکهای بهکاررفته را نشانه دیگری از محدود بودن عملیات دانست و گفت شواهد اولیه حاکی است که در این حمله از موشکهای بسیار پیشرفته یا کلاهکهای با قدرت تخریب بالا استفاده نشده است.
به گفته او، این مسئله نشان میدهد ایران در عین ارسال پیام قاطع، تلاش داشته از ایجاد خسارتهای گسترده که میتواند به تشدید تنشها و درگیری فراگیر در منطقه منجر شود، جلوگیری کند.
منابع عبری اوایل صبح دوشنبه گزارش دادند که سفارت آمریکا در اراضی اشغالی در اواخر روز شنبه و پس از تشدید تنشهای اخیر، هشدارها و دستورالعملهای مهمی را به کارمندان خود صادر کرده است.
به اذعان ارتش اشغالگر، ایران در پاسخ به حملات هوایی اخیر صهیونیستها به ضاحیه جنوبی بیروت چهار حمله موشکی به شمال سرزمینهای اشغالی انجام داد. در این راستا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی رامات دیوید در سرزمینهای اشغالی خبر داد و تصریح کرد: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی تماسهای تلفنی جداگانه با ژان نوئل بارو و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزرای امور خارجه فرانسه و قطر راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نقض مکرر آتش بس در جبهه لبنان توسط رژیم صهیونیستی و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و رایزنی کرد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماسهای تلفنی جداگانه با ایوِت کوپر و هاکان فیدان وزرای امور خارجه انگلیس و ترکیه و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقهای در پی پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو کرد.
به دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد: به اطلاع میرساند بر اساس اطلاعیه صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در بامداد ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای شهر فرودگاهی امام(ره) متوقف شده است.
از مسافران گرامی درخواست میشود تا زمان اعلام برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاهها خودداری کنند. برقراری مجدد پروازها از طریق رسانههای رسمی و کانالهای اطلاعرسانی شهر فرودگاهی اعلام میگردد.
مسافران گرامی شهر فرودگاهی جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پروازها میتوانند با شماره ۵۱۰۰۱۱۸ / ۵۱۰۰۱۱۱ تماس گرفته یا به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به نشانی www.ikac.ir مراجعه داشته باشند.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل خاطرنشان کرد: پیش بینی چند روز قبل محقق شد؛ پاسخ موشکی از جنس «ذات السلاسل».
ولایتی گفت : امنیتِ امروزِ بابالمندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند. حلقههای مقاومت توان قفل کردن هر دو آبراه را دارند؛ انتخاب با شماست: توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطه مند شدن دو تنگه!
سیدعباس عراقچی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه ایران و عربستان، بامداد دوشنبه ۱۸ خردادماه در یک تماس تلفنی درباره پاسخ نیروهای مسلح ایران به نقض آتش مورخ ۱۹ فروردین و تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و منطقه گفتوگو و رایزنی کردند.
سفارت آمریکا در قدس به تمام کارکنان آمریکایی و خانوادههایشان دستور داده است که به دلیل وضعیت امنیتی فعلی در محل خود پناه بگیرند.
سفارت همچنین بخشهای کنسولی خود در قدس و تلآویو را در روز دوشنبه تعطیل کرد.
یک روزنامه نگار معروف صهیونیست به انتقاد از کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نداشتن هیچ راهبردی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حزب الله پرداخت.
«گلعاد کریو» روزنامهنگار صهیونیست در انتقاد از عملکرد کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی نوشت: پس از سه سال و نیم از جنگی که با یک شکست سنگین آغاز شد، تنها در یک روز شاهد عملیات در خط تماس، تیراندازی از لبنان و حمله از سوی ایران هستیم.
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که حمله موشکی به رژیم صهیونیستی انجام شد و آژیرهای هشدار در مناطق گستردهای از جمله جولان، طبریا، صفد، العفوله، ناصره، کرمیئل، جنوب حیفا، الجلیل مرکزی، الخضیره و شهر حیفا به صدا درآمد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال رایزنیهای امنیتی با مقامات نظامی است.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر، به جزییات بیشتر درباره این جلسه امنیتی هیچ اشاره ای نکرده است.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ پایان یافته اما در مورد مفاد و نتایج این گفتگو ، خبری منتشر نشده است.
تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب به آکسیوس گفت: همین حالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس میگیرم و به او میگویم که به حمله ایران پاسخ ندهد.
ترامپ دقایقی پیش نیز به فاکس نیوز گفت: به ایران میگویم که موشکهایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید.
وی افزود که ایران «به توافق نزدیک بود» و واشنگتن تلاش کرد تا از تبادل آتش و تشدید تنش جلوگیری کند. ترامپ در ادامه گفت: حملات ایران به کسی آسیبی نرساند. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. اگر بیبی (نتانیاهو) متقابلا به آنها حمله کند مثل ۴۷ سال گذشته یا ۳۰۰۰ سال گذشته ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: ما به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم. این یک توافق خوب خواهد بود. من نمیخواهم به دلیل آنچه که اکنون اتفاق میافتد، از هم بپاشد.
وی تاکید کرد: همین الان با بیبی تماس میگیرم و به او میگویم که تلافی نکند. هر کدام از آنها خوش گذراندند. اسرائیل حمله خود را انجام داد و ایران حمله خود را انجام داد. ما به حمله دیگری نیاز نداریم.
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که حمله موشکی به رژیم صهیونیستی انجام شد و آژیرهای هشدار در مناطق گستردهای از جمله جولان، طبریا، صفد، العفوله، ناصره، کرمیئل، جنوب حیفا، الجلیل مرکزی، الخضیره و شهر حیفا به صدا درآمد.
یک رسانه صهیونیستی از تماس تلفنی ایال زامیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) خبر داد.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) گزارش داد که رئیس ستاد ارتش این رژیم در ۲۴ ساعت گذشته دو گفتوگوی جداگانه با فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، داشته است.
بر اساس این گزارش، این تماسها در بحبوحه افزایش تنشهای منطقهای و تبادل تهدیدها میان ایران و اسرائیل صورت گرفته است.
همچنین منابع خبری صهیونیست از گفت وگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم تل آویو خبر دادند.
این تماس تلفنی پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب به آکسیوس گفت: همین حالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس میگیرم و به او میگویم که به حمله ایران پاسخ ندهد.
ترامپ دقایقی پیش نیز به فاکس نیوز گفت: به ایران میگویم که موشکهایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید.
دولت اردن یکشنبه شب اعلام کرد که به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای تبدیل به صحنه درگیری و جنگ استفاده کند.
در بیانیه دولت اردن آمده است که حریم هوایی این کشور امشب با مواردی از نقض روبه رو شده است.
دولت اردن همچنین بار دیگر نسبت به هرگونه تلاش برای نقض حریم هوایی این کشور از سوی هر طرفی که باشد هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست.
در ادامه این بیانیه تصریح شده که نیروهای مسلح اردن تحولات منطقه را بهدقت زیر نظر دارند و تمامی ظرفیتها و امکانات خود را برای حفاظت از این کشور، شهروندان و اموال عمومی و خصوصی به کار گرفتهاند.
اداره هوانوردی غیرنظامی و حمل و نقل هوایی سوریه عصر یکشنبه از تعطیلی موقت کریدورهای هوایی جنوبی این کشور به مدت ۱۲ ساعت، تا صبح دوشنبه، به دلیل تحولات منطقه خبر داد.
این اداره اعلام کرد که عملیات فرودگاه بینالمللی دمشق برای مدت زمان تعطیلی، تا ساعت ۱۱ صبح دوشنبه، به حالت تعلیق درآمده است.
یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به روزنامه اسرائیل هیوم گفته، ما به حمله ایران پاسخ خواهیم داد، حتی اگر(این حمله) به زودی اتفاق نیفتد.
وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیهای تاکید کرد، از سرگیری درگیری بین ایران و اسرائیل به نفع هیچکس نیست.
وزارت امور خارجه انگلیس همچنین از ایران و اسرائیل میخواهد که خویشتنداری کرده و فوراً تنشزدایی کنند.
رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با تحقیر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد، من حرف آخر را میزنم. همه تصمیمات با من است، نتانیاهو تصمیم گیرنده نیست.
ترامپ همچنین مدعی شد، اگر مذاکرات شکست بخورد، حمله نیروهای ویژه به ایران را بررسی خواهم کرد.
رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه در مصاحبهای تاکید کرد که نمیخواهد توافق با ایران فروبپاشد.
ترامپ بامداد دوشنبه در مصاحبه با اکسیوس گفت: هم اسرائیل و هم ایران سهم خود را از حملات دریافت کردهاند و منطقه به حملات بیشتری نیاز ندارد.
وی در ادامه گفت: «توافق با ایران خوب خواهد بود و من نمیخواهم به دلیل تشدید فعلی بین اسرائیل و ایران، این توافق فرو بپاشد».
ساعتی پیش نیز ترامپ به شبکه ۱۲ اسرائیل گفته بود: «در حمله موشکی ایران هیچکس آسیب ندید. اگر نتانیاهو پاسخ دهد، این ادامه خواهد داشت و ادامه خواهد داشت».
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی رامات دیوید در سرزمینهای اشغالی خبر داد و تصریح کرد: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.
متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله قاصم الجبارین
حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس گفت: «پاسخ ایران به گستاخی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت برادر لبنان، تبلور همان همبستگی حقیقی است که باید میان ارکان امت اسلامی جاری باشد.»
وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد که حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی، معادله «وحدت جبههها» را تثبیت کرده و معادله «تجاوز بدون هزینه» را که دشمن اسرائیلی در پی تحمیل و نهادینه کردن آن بود، درهم شکسته است.
وزارت خارجه یمن افزود: محور جهاد، مقاومت و قدس در هماهنگی مستمر برای مقابله با هرگونه تحولات و رخدادهای احتمالی قرار دارد.
کمیتههای مقاومت فلسطین در واکنش به حمله موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی اعلام کرد: موشکهای ایران بار دیگر معادله وحدت میدانها را به این رژیم تحمیل کرده و توهمات نتانیاهو و گستاخی جنایتکاران صهیونیستها را در هم شکست.
ساعتی قبل مناطقی از سرزمینهای اشغالی هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.
این حمله در واکنش به حملات روز یکشنبه رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت صورت گرفت.
جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشکهایی از ایران به سمت شمال اراضی اشغالی را رصد کرده است.
جبهه داخلی اسرائیل در پی رصد شلیک موشکهایی از ایران، از شهرک نشینان صهیونیست خواست فوراً وارد پناهگاهها شوند.
در پی حمله موشکی ایران، آژیرهای هشدار در حیفا، الجلیل و جولان اشغالی به صدا درآمد.
رسانههای عبری مدعی شدند که ایران ۴ موشک بالستیک به شمال اراضی اشغالی شلیک کرده است.
این رسانهها همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهایی در مرکز این رژیم هم خبر دادند.
ایران پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که به هرگونه حمله به ضاحیه بیروت پاسخ خواهد داد.رژیم صهیونیستی امروز طی حمله هوایی، ساختمانی در ضاحیه بیروت را مورد حمله قرار داد.
شبکه 12 اسرائیل گزارش داد که وزیر آموزش این رژیم اعلام کرد که تمامی مدارس اسرائیل فردا در سرتاسر سرزمینهای اشغالی تعطیل شده است.
این تصمیم در پی پاسخ موشکی ایران به نقضهای مکرر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی گرفته شده است.
مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: با توجه به ارزیابیهای ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی(نوتام) بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: هموطنان عزیز از مراجعه به فرودگاه ها خودداری نموده و آخرین وضعیت پروازی را از طریق رسانهها دنبال کنند.
بیانیه وزارت امور خارجه درباره ضربات دفاعی ایران علیه اهداف رژیم صهیونیستی منتشر شد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
منبع نظامی عنوان کرد:
حجم مناسبی از موشکهای ایران هماکنون آمادهاند تا در صورتی که رژیم صهیونیستی به ایران پاسخ دهد، بلافاصله به سمت فهرست اهداف گستردهتر در سرزمینهای اشغالی شلیک شوند.
اگر اسراییل پاسخ دهد، نوبت بعدی شلیکهای ایران، پرحجمتر خواهد بود.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، درباره روند تحولات منطقهای و همچنین موضوع پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مکرر مفاد آتشبس در تمامی جبههها گفتوگو و تبادل نظر کرد
سردار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیام تصویری از حضور پرشور مردم قدردانی کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ترامپ: اگر نتانیاهو به حملات پاسخ دهد حملات ایران ادامه خواهد یافت
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماسهای تلفنی جداگانه با «ایوِت کوپر»، «هاکان فیدان» وزرای امور خارجه انگلیس و ترکیه و «فیلد مارشال عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای در پی پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو کرد.
محمد صفا، دیپلمات مستعفی سازمان ملل:
گیلعاد کریو، عضو کنست رژیم صهیونیستی:
ترامپ به شبکه کان:«فکر میکنم اسرائیل به اندازه کافی پاسخ داده است. دیگر نیازی به هیچ اقدامی نیست.
ادعای ترامپ: با نتانیاهو تماس خواهم گرفت و به او خواهم گفت که به ایران پاسخ ندهد.
رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی: تمام پایگاههای آمریکایی در منطقه در صورت انجام حملات از سوی اسرائیل، اهداف مشروعی برای تهران خواهند بود
ادعای ترامپ به فاکس نیوز: حملات اسرائیل به لبنان با ما هماهنگ نشده بود
ترامپ ادعا کرد که از حملات امروز اسرائیل به لبنان راضی نیست
ترامپ در گفتگو با فاکسنیوز خطاب به ایران اعلام کرد: شما موشکهای خود را شلیک کردید و این دیگر کافی است.
دستیابی به یک توافق بسیار نزدیک است.
به میز مذاکره بازگردید و به توافق دست یابید.
کتائب حزب الله عراق اعلام کرد: اگر آمریکا در این درگیری دخالت کند، ما پایگاهها و منافع آن را در عراق و منطقه هدف قرار خواهیم داد.
سردار سید مجید موسوی با انتشار پیام کوتاهی در فضای مجازی همزمان با آغاز حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی نوشت: «الوعده وفا»
در پی حمله موشکی ایران، مقامات اسرائیلی در گفتوگو با رادیو ارتش این رژیم مدعی شدند که «چیزی به نام رویداد محدود وجود ندارد» و تأکید کردند تلآویو به این حمله پاسخ خواهد داد.
فرمانده قرارگاه حضرت خاتمالانبیا(ص) در اطلاعیهای اعلام کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتشبس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.
با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.
قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.
ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
دولت قطر با صدور یک هشدار هوانوردی نوتام، حریم هوایی این کشور را بست.
شبکه 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد که مدارس فردا در سراسر اسرائیل تعطیل است.
گزارشهای اولیه از شلیک موج دوم موشکها به سرزمینهای اشغالی حکایت دارند.
ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که شلیک سومین موج حمله موشکی از ایران را رصد کرده است.
منابع اسرائیلی: موشکهای ایرانی به سمت شمال سرزمینهای اشغالی شلیک شدند.
سامانههای هشدار در مناطق طبریه، ناصره، دره بیتشعان، جولان، حیفا، هف هاکرمل، کاتزرین، کرایوت، گلیل پایین، مناشه، تبور، وادی عرع و یئروت هاکرمل فعال شدند.
فرودگاه بنگوریون در اسرائیل تعطیل شد
در اجرای حق دفاع مشروع و در پاسخ به نقضهای مکرر و وحشیانه آتشبس توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه حملهای موشکی گسترده و کوبنده را علیه مواضع نظامی و استراتژیک در سرزمینهای اشغالی انجام دادند.
این عملیات تنبیهی پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی با حمایت تمامعیار آمریکا، آتشبس برقرارشده را در جبهه لبنان به طور مکرر نقض کرد، به جنوب لبنان و مناطق ضاحیه حمله کرد و دهها غیرنظامی بیگناه لبنانی را به شهادت رساند.
زمینه و توافق آتشبس
یادآوری میشود که پس از جنگ ۴۰ روزه مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، آتشبس جامع با میانجیگری جمهوری اسلامی پاکستان در اسلامآباد برقرار شد. یکی از شروط صریح و غیرقابل مذاکره جمهوری اسلامی ایران در این توافق، برقراری آتشبس کامل در همه جبههها از جمله لبنان و توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم لبنان بود.
با این حال، رژیم صهیونیستی با حمایت آشکار کاخ سفید، بلافاصله پس از توافق، این تعهد را نقض کرد و حملات خود به جنوب لبنان، ضاحیه و غیرنظامیان را تشدید کرد. این نقضهای مکرر، ادامه سیاست تروریستی و جنایتکارانه این رژیم غاصب را به نمایش گذاشت.
مقامات کشورمان بارها اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرگونه نقض آتشبس، بهویژه در جبهه لبنان که جزو شروط اصلی توافق اسلامآباد بود، بیتفاوت نخواهد ماند. پاسخ امشب تنها بخشی از هزینهای است که متجاوزان باید بپردازند.
دوشنبه هفته پیش نیز که ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی قصد تجاوز به بیروت را داشت ، ایران اعلام کرد که در صورت حمله ، شمال سرزمینهای اشغالی رو موشک باران خواهد کرد که این تحدید جدی ایران موجب توقف حمله به بیروت شد.
جزئیات عملیات موشکی
- شلیک دهها فروند موشک بالستیک دقیق به سمت پایگاهها و مراکز نظامی کلیدی در عمق سرزمینهای اشغالی.
این پاسخ قاطع، نشاندهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از محور مقاومت و حمایت از ملتهای مظلوم لبنان و فلسطین است. نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا نه تنها تعهدات بینالمللی را زیر پا گذاشت، بلکه اعتماد به فرآیندهای دیپلماتیک با میانجیگری پاکستان را نیز خدشهدار کرد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید میکند که هرگونه ادامه تجاوز به لبنان یا سایر جبههای مقاومت، با پاسخهای شدیدتر و در زمان و مکان مناسب مواجه خواهد شد.
منابع عبری از شلیک موج سوم موشکی ایران خبر دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای رسمی تأیید کرد که شلیک موشکها از خاک ایران به سمت سرزمینهای اشغالی آغاز شده است
منابع عبری از اصابت در «نهاریا» و «طبریا» خبر میدهند
جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشکهایی از ایران به سمت شمال اراضی اشغالی را رصد کرده است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی، پس از حمله ٰٰرژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان، اظهار کرد: نه به آتشبس پایبندند نه به گفتگو باور دارند و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت میفهمند.
وی افزود: محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.
پایگاه خبری «آکسیوس» شامگاه یکشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر گزارش داد: «اسرائیل پیش از حمله، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را مطلع کرده بود و حمله به ضاحیه بیروت با چراغ سبز ترامپ انجام شد.»
آکسیوس در ادامه این گزارش تاکید کرد: «اسرائیل پیش از حمله به منطقه ضاحیه بیروت، دولت آمریکا را مطلع کرده بود. این حمله با توافقات بین اسرائیل و ایالات متحده مطابقت دارد که در صورت حمله به سمت جوامع اسرائیلی، اسرائیل به بیروت حمله خواهد کرد.»
این پایگاه خبری آمریکایی ادعا کرد: «در حال حاضر، مشخص نیست که ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد. اما تا آنجا که مشخص است، مقری که در بیروت مورد حمله قرار گرفته خالی بود و این امر در درجه اول یک عملیات نمادین بهشمار میرود.»
منابع مذکور در ادامه به آکسیوس گفتند: «اسرائیلیها به دولت ترامپ گفتهاند که حملات مداوم حزبالله به شمال اسرائیل، نقض آتشبس است و به اسرائیل حق میدهد که بیروت را هدف قرار دهد. اسرائیلیها تصریح کردند که هر بار که حزبالله به شمال اسرائیل حمله کند، به حمله به بیروت ادامه خواهند داد.»
کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا هنوز اظهار نظری در این خصوص انجام ندادهاند.
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پی اینکه اخیرا تهدید کرده بود ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران خواهند کرد، پیشتر گفت: «ما به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کردیم.»
«ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اشغالگر نیز اعلام کرد که طرحهایی را برای تشدید حملات علیه حزبالله تصویب کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسهای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل میدهد.
«جروزالم پست» نوشت، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسهای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل میدهد.
نتانیاهو: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگتر میکند
در این حال، پیش از این نتانیاهو در آغاز نشست کابینه خود مدعی شد: اسرائیل به حزبالله اجازه نخواهد داد به خاک یا شهرکهای اسرائیلی شلیک کند.
به گزارش روسیاالیوم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما در تمامی جبههها با تروریسم میجنگیم. در کرانه باختری و در امتداد خط تماس، ارتش اسرائیل، سازمان امنیت داخلی (شاباک) و پلیس اسرائیل هر سال صدها حمله را خنثی میکنند.
وی در عین حال اذعان کرد: هرچند متأسفانه موفق به جلوگیری از همه آنها نمیشوند.
او همچنین به حملهای که صبح امروز در داخل فلسطین اشغالی رخ داد اشاره کرد و گفت: یک فرد مهاجم وارد منطقه کوخاف یائیر شد و موفق شد یک اسرائیلی را به قتل برساند و چند نفر دیگر را نیز مجروح کند.
درباره نوار غزه، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگتر میکند. اسرائیل در حال حاضر بر بیش از ۶۰ درصد از اراضی نوار غزه تسلط دارد و این میزان به زودی به ۷۰ درصد خواهد رسید.
او در پایان ادعا کرد: ما اجازه نمیدهیم آنها مسلح شوند یا به ما آسیب برسانند و همچنین رهبران ارشد آنها را نیز هدف قرار داده و از میان برمیداریم.
«هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه امروز (یکشنبه) در سخنانی گفت: اسرائیل تمام تلاش خود را برای تضعیف و از مسیر خارج کردن مذاکرات انجام میدهد.
فیدان افزود: اسرائیل معتقد است که هرگونه توافقی که بین آمریکا و ایران در شکل فعلی آن حاصل شود، به نفع آن نیست و بنابراین به دنبال مانعتراشی در روند مذاکرات است.
وی تصریح کرد: ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که به اسرائیل فشار بیاورد تا از مختل شدن تلاشهای صلح و مذاکرات جاری جلوگیری شود.
در پی آغاز تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، گروه هکری «حنظله» در بیانیهای خطاب به ساکنان شمال سرزمینهای اشغالی هشدار داد که فورا خانههای خود را ترک کنند.
این بیانیه هشدارآمیز گروه هکری مذکور ساعتی پس از حملات هوایی عصر امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت آغاز شده است.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم تحت فرماندهی نتانیاهو و کاتس، حملهای را در ضاحیه جنوبی بیروت آغاز کرد.
این حمله در حالی صورت گرفت که ترامپ ادعا میکرد اجازه حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را نخواهد داد.
حمله ضاحیه نوعی تست استراتژیک برای ایران است. امریکا و رژیم اسراییل در هفتههای گذشته نشان دادهاند مایل به آغاز جنگ گسترده در منطقه نیستند و این امر یک فرصت تاریخی برای بازآرایی نظم منطقه با استفاده از ابزار نظامی در اختیار ایران و مقاومت میگذارد.
پاسخ نظامی به حمله ضاحیه صرفا مشارکت ایران در جنگ لبنان نیست بلکه گامی مهم برای تامین امنیت ایران و بخشی از یک برنامه بزرگتر برای احیای بازداندرگی، یکپارچه کردن محور مقاومت و بالا بردن هزینه برای دشمن در همه جبهههاست. امریکا و رژیم اسراییل قابل تفکیک نیستند و جنگ، شامل همه جبههها خواهد شد
مقاومت اسلامی لبنان در یک رشته عملیات جدید، مواضع و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در نقاط مختلف مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی هدف قرار داد.
مقاومت اسلامی اعلام کرد که یک نیروی اسرائیلی را که تلاش داشت تا عمق یک کیلومتری در حومه شمالی زوطر شرقی و در اطراف تپه الصوان نفوذ کند، هدف قرار داده است.
این نیروی نفوذی که متشکل از دو تانک مرکاوای و یک بولدوزر بود، با شلیکهای پیاپی موشک و گلولههای توپخانه مورد اصابت قرار گرفت و مجبور به عقبنشینی شد.
در عملیاتی دیگر، حزبالله تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه با گلولههای توپخانه هدف قرار داد.
همچنین، مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن یک سامانه اخلالگر پهپاد از نوع (Drone Dome) در اطراف قلعه الشقیف با یک پهپاد انتحاری خبر داد.
به داشتن نیروی نظامی مقتدر خود
افتخار می کنند.
درود بر همه ی آنها از بالاترین درجه تا سربازان صفر وظیفه.
دست همه ی آنها را می بوسم
دوبال ایران مقتدر
بمب اتم رو بسازین و به حملات پایان بدین
آرامش و امنیت همه چیزه
چرا نمیفهمیم که برجام تله ای بود برای معتاد کردن ایران.