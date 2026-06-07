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واکنش جهانبخش درباره احتمال صعود تیم ملی

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: جام جهانی ۲۰۲۶ تجربه متفاوتی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۷۹
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واکنش جهانبخش درباره احتمال صعود تیم ملی

به گزارش تابناک به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، علیرضا جهانبخش پس از ورود تیم ملی ایران به تیخوانا مکزیک در گفت‌وگو با FIFA TV درباره چهارمین حضور خود در جام جهانی، اظهار داشت: خیلی خوشحالم اینجا هستم. برای کل تیم تجربه متفاوتی خواهد بود و خدا را شکر این شانس را دارم در چهارمین جام جهانی حضور پیدا کنم. امیدوارم تجربه خوبی برای خودم و تیم باشد.

وی درباره اینکه چقدر امیدوار است تیم ملی در نخستین جام جهانی ۴۸ تیمی تاریخ، برای اولین بار از گروهش صعود کند، گفت: خدا را شکر شرایط تیمی ما مثبت و خوب است. اردوی خیلی خوبی را در ترکیه پشت سر گذاشتیم. در مکزیک هم به این سمت می‌رویم که تورنمنت خوبی داشته باشیم. قطعا هدف ما کسب بهترین نتایج است اما بهتر است بازی به بازی پیش برویم. 

بازیکن تیم ملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام تمرکز ما روی بازی با نیوزیلند است. امیدوارم بازی خوبی شود و در ادامه هم بتوانیم تورنمنت خوبی را رقم بزنیم.

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تیم ملی فوتبال جام جهانی مکزیک جام جهانی 2026 علیرضا جهانبخش
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