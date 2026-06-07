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کد خبر:۱۳۷۷۵۷۳
کد خبر:۱۳۷۷۵۷۳
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نبض خبر

هفت ویدیو از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت

هواگردهای رژیم اسرائیل با هدف قرار دادن نقاطی در ضاحیه بیروت اقدام به ترور شماری از اشخاص کرد که به ادعای رژیم صهیونیستی اتاق عملیات حزب الله لبنان بوده است. ایران تاکید کرده بود حمله به بیروت خط قرمز ایران است و قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت با پاسخ ایران مواجه می‌شود.
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