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نشست زمین و گیر کردن نیسان وانت در مشهد + عکس

مدیر منطقه ۶ عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از نشست زمین و گیر کردن نیسان وانت در حیاط منزل خبرداد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۷
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نشست زمین و گیر کردن نیسان وانت در مشهد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، آتشپاد دوم احمد مرندی اظهار کرد: ظهر یکشنبه در خیابان ولیعصر، شهرک طرق پارکینگ یک واحد مسکونی نشست کرده و یک دستگاه خودروی نیسان وانت در داخل فضای ایجاده شده گیر کرد.

مدیر منطقه ۶ عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نجات تخصصی ایستگاه ۹ شهدا به همراه آتش نشانان ایستگاه ۳۹ (جهت پیشگیری از حوادث ثانویه) در محل حاضر شده و عملیات را آغاز کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدوم یا محبوسی در پی نداشت. آتش نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی، خودرو را از محل گیر کرده خارج کرده و نسبت به ایمن‌سازی کامل محل اقدام نمودند.

مرندی بیان کرد: علت نشست کف زمین در دست بررسی کارشناسان مربوطه است.

مدیر منطقه ۶ عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه ترک‌خوردگی یا نشست زمین در اطراف منزل یا حیاط، سریعاً با کارشناسان ساختمانی و دستگاه‌های مرتبط تماس بگیرید و از تردد و پارک خودرو در نقاط مشکوک خودداری کنید.

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مشهد نشست زمین فرونشست منزل مسکونی حادثه
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