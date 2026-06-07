تقابل پدافندی حزبالله با جنگندههای اسرائیل
حزب الله لبنان اعلام کرد که با یک فروند موشک زمین به هوا با جنگنده متجاوز رژیم صهیونیستی مقابله کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حزب الله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت امروز یکشنبه با یک فروند موشک زمین به هوا با جنگنده متجاوز رژیم صهیونیستی در آسمان النبطیه مقابله کرده است.
پیش از این شبکه الجزیره گزارش داد که در جریان پرواز جنگندههای رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان منطقه «نبطیه» در جنوب لبنان، حزب الله لبنان یک فروند موشک زمینبههوا به سمت آنها شلیک کرده است.
حزب الله تاکید کرد که این عملیات در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به روستاها و تخریب خانهها و شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان در جنوب لبنان انجام شده است.
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