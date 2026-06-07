استقبال مکزیکیها از تیم ملی با پرچم ایران
حدود ٢٠٠ نفر که شامل ایرانیهای حاضر در مکزیک و مردم تیخوانا میشدند با در دست داشتن پرچم ایران به استقبال تیم ملی رفتند.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۵| |
3984 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ حدود ٢٠٠ نفر که شامل ایرانیهای حاضر در مکزیک و مردم تیخوانا میشدند با در دست داشتن پرچم ایران به استقبال تیم ملی رفتند.
تعداد زیادی از رسانههای بینالمللی و محلی حاضر در تیخوانا در فرودگاه، خیابانهای اطراف فرودگاه و ورودی هتل تیم ملی مستقر بودند و لحظات ورود تیم ایران را مخابره کردند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟