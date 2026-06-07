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مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ معرفی شد

با حکم نماینده ولی فقیه در سپاه؛​ طی مراسمی رسمی با حضور عالی‌ترین مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئولان عقیدتی و نظامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سرافراز به‌عنوان مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ منصوب و معرفی شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۴
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​حجت‌الاسلام سرافراز مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ شد / تجلیل حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی از انتصاب یک «شخصیت میدانی و بسیجی مخلص»

انتصاب یک مدیر ارشد و باسابقه در سپاه پایتخت

​حجت‌الاسلام والمسلمین سرافراز از جمله مدیران برجسته و باسابقه در ساختار عقیدتی-سیاسی سپاه پاسداران است که پیش از این، مسئولیت‌های خطیر و راهبردی از جمله «مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در سازمان اطلاعات سپاه» و «جانشینی نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین» را بر عهده داشته است.

​حاجی‌صادقی: حجت‌الاسلام سرافراز منشأ اثرات بزرگ در سپاه تهران خواهد بود

به گزارش «تابناک»، ​در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با تکریم شخصیت علمی و مدیریتی مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ اظهار کرد: «هیچ واژه‌ای برای توصیف حاج آقای سرافراز نمی‌توان یافت که بتواند حق مطلب را ادا کرده و تمامی صفات برجسته ایشان را تبیین کند؛ به جز اینکه تأکید کنیم ایشان یک "بسیجی مخلص به‌تمام معنا" هستند.»

​نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با قدردانی از روحیه جهادی ایشان در پذیرش این سنگر جدید افزود: «حجت‌الاسلام سرافراز با ایثار و روحیه انقلابی خود این مسئولیت سنگین را پذیرفتند. شاخصه بارز شخصیت ایشان، یک مدیر میدانی، عملیاتی و پویا بودن است.»

​حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در پایان با ابراز اطمینان از تحول مثبت در این مجموعه تصریح کرد: «تردید ندارم که ایشان در این عرصه جدید نیز همچون سنگر‌های پیشین موفق خواهند بود و حضورشان منشأ برکات، تحولات مثبت و اثرات بسیار ارزشمندی برای سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) خواهد شد.»

​در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی (نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن‌زاده (فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ)، فرماندهان رده‌های مختلف عقیدتی-سیاسی و فرماندهان ارشد لشگری برگزار شد، حکم انتصاب مسئول جدید این حوزه اعطا شد.

​در بخش پایانی این مراسم، ضمن قرائت حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سرافراز، از خدمات و تلاش‌های مخلصانه مسئولان پیشین حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ تجلیل به عمل آمد.

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حجت السلام سرافراز نمایندگی ولی فقیه سپاه سپاه محمد رسول الله(ص) جنگ رمضان
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