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واکنش مجلس به حمله اسرائیل به ضاحیه

روحیه ددمنشانه رژیم صهیونیستی نشان داده است که این رژیم جز زبان نظامی و قدرت، چیز دیگری را درک نمی‌کند. انتظار ما، یکپارچگی ملت لبنان با همه گروه‌ها و جناح‌هاست.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۲
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واکنش مجلس به حمله اسرائیل به ضاحیه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان، گفت: حمله به بیروت پس از توافق‌های صورت‌گرفته، بار دیگر بی‌اعتباری تضمین‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فداحسین مالکی، در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، اظهار کرد: موضوع لبنان یکی از مسائل مهمی است که در چارچوب مذاکرات ما برای پایان جنگ قرار دارد و یکی از بند‌هایی است که باید به توافق برسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رژیم صهیونیستی در موضوع لبنان سابقه نقض آتش‌بس را دارد. این موضوع باید برای دولتمردان لبنان قابل توجه باشد، زیرا با وساطت آمریکا، مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن برگزار شد و در آنجا بر تداوم آتش‌بس توافق صورت گرفت، اما تنها چند ساعت پس از آن، حملات رژیم صهیونیستی انجام شد. این مسئله نشان می‌دهد که دولت لبنان نباید خود را با طناب پوسیده واشنگتن و رژیم صهیونیستی گرفتار کند.

مالکی همچنین خاطرنشان کرد: روحیه ددمنشانه رژیم صهیونیستی نشان داده است که این رژیم جز زبان نظامی و قدرت، چیز دیگری را درک نمی‌کند. انتظار ما، یکپارچگی ملت لبنان با همه گروه‌ها و جناح‌هاست.

وی درباره واکنش احتمالی ایران به این اقدام صهیونیست‌ها، گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز همان‌گونه که فرماندهان و مقامات کشور در موضوعات مختلف اعلام کرده‌اند، اوضاع لبنان را به‌دقت رصد می‌کند و هر زمان که مصلحت کشور و شرایط اقتضا کند، با هماهنگی‌های لازم نسبت به این مسئله واکنش سیاسی، دیپلماتیک یا در صورت لزوم، واکنش نظامی اتخاذ خواهد کرد.

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فداحسین مالکی کمیسیون امنیت ملی مجلس ضاحیه رژیم صهیونیستی مذاکرات آتش بس
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