ترامپ: آماده همکاری با ایران برای بازیابی اورانیوم هستیم
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در مصاحبهای با برنامه «دیدار با مطبوعات» با شبکه انبیسی نیوز گفت: «اگر توافقی به دست آید که دوستانه باشد، همه با هم برای اورانیوم غنی شده با غلظت بالا اقدام خواهیم کرد. تجهیزات از ما خواهد بود. ما آنها را بیرون خواهیم برد و نابود خواهیم کرد، چه در محل باشد و چه خارج از محل.
ترامپ در ادامه در اظهاراتی خصمانه و مداخلهجویانه گفت: «اگر توافق نکنیم، آنها را به صورت نظامی و بسیار خشن بیرون خواهیم کرد اما قبل از اینکه به آنجا برویم برای آماده سازی زمینهها صبر میکنیم و در این حالت، امنیت خواهیم داشت و کسی نیست که به ما شلیک کند.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده به لطف نیروی فضایی خود و «دوربینهایی که در فضا» دارد، میتواند این فعالیت و منطقه را زیر نظر داشته باشد. او افزود که «میدانید، ما دوربینهایی روی محل داریم، همه جا. اگر کسی آنجا قدم بزند، میتوانم نام کوچکش را از روی یقه لباسش بخوانم. این فناوری بسیار شگفتانگیز است.»
ترامپ در حالی به تجهیزات و نیروهای نظامی و امنیتی خود اشاره دارد که در جنگ 40 روزه در جنوب اصفهان ناتوان از عملیات ادعایی نیروهایش برای آزادی خلبان یک هلیکوپتر نیروی هوایی آمریکا بود.
وی در تازهترین موضعگیری در مورد مذاکرات برای توقف دائمی جنگ و رویکردش به یک توافق احتمالی با ایران، با بیان اینکه به دنبال حفظ نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه تا زمان «تکمیل» دستیابی به اهدافش است و گفت: «من آنها را در معرض خطر نمیدانم.»
به امضای توافق با ایران بسیار نزدیک هستیم
ترامپ در ادامه با تکرار این موضع که به امضای یک توافق با ایران «بسیار نزدیک» هستیم اظهار کرد: اما ایران را تحت فشار قرار میدهم تا برای کنار گذاشتن برنامه هستهای خود، گامهای بیشتری بردارد. او گفت: «ما چند نکته داریم؛ اما خیلی هم نکات بزرگی به نظر نمیرسند. وی مدعی شد که آنها (ایران) این واقعیت را پذیرفتهاند که سلاح هستهای نخواهند داشت. ما بندی در آن داشتیم که [آنها] سلاح هستهای تولید نخواهند کرد و همه به جز من از آن بسیار راضی بودند.»
رئیس جمهور آمریکا گفت که او یک بند اضافی میخواهد تا اطمینان حاصل شود که ایران نمیتواند توافق را دور بزند. و من گفتم، خب، اگر آنها [به جای توسعه و تولید] خرید کنند، چه اتفاقی میافتد؟ اما ایرانیها این خواسته مرا نپذیرفتند.
ترامپ در حالی که در جنگ اخیر علیه ایران با همراهی رژیم صهیونیستی رهبر ایران و بسیاری از فرماندهان نظامی کشور را به شهادت رساند در اظهارنظری تازه و عجیب مدعی شد که رهبری جدید ایران را «منطقیتر و بسیار باهوشتر» میداند. ترامپ گفت که مجتبی خامنهای، جای پدرش را گرفته و «بخشی از» روند تأیید توافق است.
وی در ادامه مجدد تاکید کرد که آماده مذاکره مستقیم با رهبر جدید است و افزود: «اگر او بخواهد، من این کار را میکنم، اما من مستقیماً با او صحبت نکردهام.» ترامپ با اعلام نظر مساعد نسبت به (آیتالله) مجتبی خامنهای گفت: «او جوانتر و به نظر من منطقیتر است. او گفت: «او به شدت مجروح شده است. بنابراین شجاعت خاصی در او وجود دارد. بسیاری از مردم، اگر به این شدت مجروح شده بودند، در مورد اینکه «وضعیت ما با ایالات متحده چگونه است؟» صحبت نمیکردند و چیزهای دیگری در ذهن خود داشتند. بنابراین شجاعت خاصی در او وجود دارد.»
ترامپ از بیان قطعی اینکه آیا از محل دقیق رهبر ایران اطلاع دارد یا اینکه آن محل در ایران است، خودداری کرد و گفت: «نمیخواهم بگویم که میدانم او کجاست یا نه. اما احتمال زیادی وجود دارد که میدانم.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه در حالی که نظرسنجیهای اخیر حاکی از مخالفت اکثر آمریکاییها با جنگافروزی علیه ایران هستند، ادعا کرد که مردم آمریکا باید در قبال موضوع ایران صبوری بیشتری به خرج دهند و افزود: «بخشی از دشواری در اجرای یک طرح صلح سریع، لزوم تغییر کامل موضع دیرینه تهران در قبال واشنگتن است.»
ترامپ در توصیف ایرانیها، آنها را «قدرتمند و مغرور» دانست و گفت: آنها کارهایی که هرگز فکر نمیکردند، انجام دادند.
در هیچ توافق جدیدی با ایران بلافاصله داراییهای آنها آزاد نمیشود
وی در ادامه این مصاحبه عنوان کرد روسای جمهور قبل از او مقصر پیشرفت برنامه هستهای ایران هستند. به گفته وی، در دوران باراک اوباما، تیم مذاکرهکننده شش کشور با ایران توافقی امضا کرد که در ازای کاهش تحریمهای بینالمللی و آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، برنامه هستهای ایران محدود شود. طرفهای آن توافق که به موجب آن ایران تقریباً تمام اورانیوم خود را صادر کرد، بیشتر سانتریفیوژهایش را برچید و اجازه بازرسیهای بینالمللی داد، شامل چین و روسیه نیز میشد.
ترامپ که آن توافق را در دوره اول ریاستجمهوری خود در 2018 پاره کرد، گفت، هیچ توافق جدیدی با ایران بلافاصله داراییهای آن را آزاد نمیکند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گزافهگویی خود در این مصاحبه مدعی شد آزادسازی داراییها «بعداً انجام میشود. بله، اگر آنها خوش رفتار باشند و کار خوبی انجام دهند، ما در اینباره شروع به مذاکره میکنیم.»
او در ادامه از اوباما به دلیل آنچه ارسال پول نقد به ایران اندکی پس از امضای توافق هستهای 2015 خواند، انتقاد کرد.
به نوشته ان.بی.سی نیوز در حالی که ترامپ قول داده بود در دوره اول ریاستجمهوری خود، توافق اوباما را با توافقی جایگزین کند که «شرایط بهتری برای آمریکا داشته باشد»، اما در این مصاحبه اظهار کرد: از اینکه در آن زمان موفق به انجام این کار نشده، پشیمان نیست. او مدعی شد: «آنها (ایران) آماده نبودند و این (توافق کنونی) خیلی بهتر است.»
ترامپ در پاسخ به کریستن ولکر، مجری برنامه، که از او پرسید چرا در آن زمان بر سر توافق جدیدی با ایران مذاکره نکرد؛ پاسخ داد که چنین توافقی ممکن است «سالها» طول بکشد.
وی در ادامه ادعاهای خود علیه ایران گفت: «انجام این کارها سالها طول میکشد. این مردم (ایرانیها) ۴۷ سال است که میجنگند. آنها آمریکاییها را میکشتند. دست و پایشان را قطع میکردند و صورتشان به شدت و به طرز وحشتناکی آسیب دیده است.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار ادعای سابق خود پیرامون اینکه توان نظامی ایران را تضعیف کرده گفت: «ببینید، ما توان نظامی آنها را به طور کامل نابود کردهایم. آنها چند موشک و چند پهپاد باقیمانده دارند.» به ادعای ترامپ، ایران تنها «۲۱، ۲۲ درصد» از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود را در اختیار دارد. اما این بدان معنا نیست که 50 هزار نیروی آمریکایی مستقر در منطقه به خانه برمیگردند.
تا زمانی که کار به پایان برسد، نیروها را در منطقه نگه خواهیم داشت
ترامپ در عین حال نگفت که اگر توان نظامی ایران در زمین و دریا از بین رفته است پس چه کسی یا کسانی و با چه تجهیزاتی در حال مقابله با ماشین جنگی او در منطقه است و در برابر هر نقض آتش بس پاسخی محکم به آنها میدهد.
او با عنوان کردن اینکه ۵۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در منطقه را به زودی از آنجا خارج نمیکند، و در حالی که بسیاری از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و گزارشهای رسانهای حاکی از کمبود قابل توجه تجهیزات نظامی آمریکا برای ادامه مقابله با ایران است، مدعی شد که «نگهداری آنها (نیروهای نظامی) در آنجا هزینه بسیار کمی برای ما دارد. احمقانه است اگر این کار را بکنیم (نیروها را بیرون بکشیم)، زیرا ممکن است از آنها برای وادار کردن ایران به آمدن به میز مذاکره استفاده کنیم. این بعید است، اما فکر میکنم آنها را تا زمانی که کار به پایان برسد، در آنجا نگه داریم.»
ترامپ در حالی که کشورش و دیگر کشورهای غربی طبق گزارشها و آمار و ارقام شاهد تبعات اقتصادی بیسابقه ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بودهاند، مدعی شد که ادامه حضور نظامی در منطقه «به نفع اقتصاد آمریکاست» اما هزینههای جنگ برای ایران «قابل تحمل نیست.»
وی با این ادعا که «ما یک محاصره داریم که بسیار مؤثر بوده است» گفت: دلیل اینکه ما آن را داریم این است که آنها سعی کردند ما را محاصره کنند اما ما آنها را محاصره کردهایم. آنها روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار از دست میدهند.
وی از عملکرد اقتصادی خود تمجید کرد و یک گزارش منتشرشده در روز انجام این مصاحبه درباره وضعیت اشتغال در ایالات متحده را «بسیار قوی» خواند و گفت که مجبور شده بین مقابله با ایران و افزایش قیمتها در ماههای اخیر، یکی را انتخاب کند.
او با وجود ادعای درباره اینکه جنگ افروزیاش در منطقه غرب آسیا به اقتصاد آمریکا لطمه نزده است اعتراف کرد که «کود شیمیایی خیلی ارزان بود. همه چیز ارزان بود. بنزین خیلی پایین بود. همه چیز خیلی پایین بود. میتوانستم آن را به همان شکل نگه دارم. اما گفتم، باید کمی تغییر مسیر بدهم. کشاورزان بیشتر از هر کسی این را درک میکنند. بنزین بالاتر میرود، کود کمی گرانتر میشود و غیره. اما من میخواهم از شر سلاح هستهای در دست افراد بسیار خطرناک خلاص شوم.»
رئیس جمهور ادامه داد: زمانی که جنگ تمام شود، آمریکاییها شاهد کاهش فشارها خواهند بود و افزود: وقتی کار به پایان برسد، چیزهایی را خواهید دید که هرگز ندیدهاید. نفت ارزان میشود.
وی در پاسخ به این ادعا که چون ایران به متحدان آمریکا در منطقه حمله کرده است، آمریکا در حال جنگ با ایران در حال حاضر است؟ گفت: من آن را یک رزمایش نظامی مینامم، چون مردم ترجیح میدهند اینطور نامیده شود. این برای ما یک جنگ بزرگ نیست!
ترامپ درباره اینکه چه کسی رهبری ایران را بر عهده دارد؟ گفت: نمیخواهم وارد اسمها شوم، آنها رهبر دارند و نزد مردمشان مورد احترام هستند.