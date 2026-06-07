حمایت دولت از رایگانشدن مترو و BRT در تهران
عاون اول رئیسجمهور در دیدار با شهردار تهران، رایگانسازی مترو و اتوبوسهای تندرو را اقدامی مهم و قابل تقدیر دانست و گفت این طرح میتواند به کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف سوخت کمک کند.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۵۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون اول رئیسجمهور در دیدار با شهردار تهران، رایگانسازی مترو و اتوبوسهای تندرو را اقدامی مهم و قابل تقدیر دانست و گفت این طرح میتواند به کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف سوخت کمک کند.
درآمد حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت، چندین برابر هزینهای است که برای رایگانشدن بلیت حملونقل عمومی پرداخت میشود. دولت برای همکاری در اجرای این طرح آماده است.
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