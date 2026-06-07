عاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با شهردار تهران، رایگان‌سازی مترو و اتوبوس‌های تندرو را اقدامی مهم و قابل تقدیر دانست و گفت این طرح می‌تواند به کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف سوخت کمک کند.





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با شهردار تهران، رایگان‌سازی مترو و اتوبوس‌های تندرو را اقدامی مهم و قابل تقدیر دانست و گفت این طرح می‌تواند به کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف سوخت کمک کند.



درآمد حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت، چندین برابر هزینه‌ای است که برای رایگان‌شدن بلیت حمل‌ونقل عمومی پرداخت می‌شود. دولت برای همکاری در اجرای این طرح آماده است.