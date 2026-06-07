سوت
لحظات جنجالی تنش در تیم ملی فوتبال که به بیرون درز کرد
شبکه DRM ترکیه ویدیوی لحظاتی که فوتبالیستهای تیم ملی ایران هتل را در آنتالیا به قصد فرودگاه برای رفتن به مکزیک ترک میکردند منتشر کرده که این ویدیو حاوی مکالمات جنجالی کادرفنی و اجرایی تیم ملی است! در حالی که برخی رسانهها مخاطب این مکالمات را امید نورافکن خواندهاند اما گوش کردن دقیق مکالمات نشان میدهد، مخاطب مکالمات کسی جز مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم ملی نیست. در بخش از این تصاویر وقتی دوربین داخل اتوبوس میرود قلعه نویی به سیامک قلیچخانی همراه همیشگیاش میگوید: «...خراطی رو هم چیز کن دیگه. بهش بگو دیگه تو این ماشین نیاد. بهش بگو فلان گفت دیگه تو اتوبوس نمیآیی...» سپس قلیچخانی از اتوبوس پایین میرود و به خراطی میگوید: «این الان آتیشیه. بهش چیزی نگی... یک موقع چیزی نگی. گوش بده...» سپس خراتی از پلههای اتوبوس بالا میرود و وقتی میبینید قلعه نویی ردیف اول نشسته، سریع پایین میآید و میگوید: «آقا ملک آباد بریم ما سوار شیم...» این لحظات جالب را میبینید.
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