قالیباف که توی صف مذاکره نایستاده بود، مرد میدان توی میدان بود که صداش کردند، حالا یک عده مرگ بر مذاکره کننده را یک طوری به سمت او نشانه می‌گیرند که انگار نه انگار فرمانده میدان است. انگار نه انگار که جانش را کف دستش گرفته است.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف وقتی ماموریت اسلام‌آباد را پذیرفت آبروش را کف دستش گرفت و سوار هواپیما شد، مثل هزاران بار قبل که ماموریتی به او واگذار شد که دوستش نداشت، اما سرباز یکی از وظایفش همین است؛ آنها دستورات را اجرا می‌کنند، حتی اگر دوستشان نداشته باشند.

چه کسی نمی‌دانست فحش می‌خورد؟ چه کسی فکر می‌کرد گروهک‌های پارلمانی به او فشار می‌آورند؟ چه کسی انتظار داشت ترجیح او به نماینده‌شان را بر بتابند و نماینده امین رهبری را تخطئه نکنند؟

قالیباف که توی صف مذاکره نایستاده بود، مرد میدان توی میدان بود که صداش کردند، حالا یک عده مرگ بر مذاکره کننده را یک طوری به سمت او نشانه می‌گیرند که انگار نه انگار فرمانده میدان است. انگار نه انگار که جانش را کف دستش گرفته است.

آن شهوت سخنرانی‌ها به سرباز کشورشان تهمت شهوت مذاکره می‌زنند، حتی وقتی رهبری تشکر می‌کنند هم رها نمی‌کنند، حتی وقتی دشمن می‌گوید ایرانی‌ها کوتاه نمی‌آیند باز هم تکرار می‌کنند که وا داده است. پشت امام‌تان که نماز نمی‌خوانید، رو به روی دشمن‌تان هم نمی‌ایستید؟! جبهه ایدئولوژیک‌تان را چه کسی تامین می‌کند که نه پیام قدرت رهبری را قبول دارید و نه پیام ضعف دشمن را؟! ترامپ چند بار دیگر بگوید توافق کردیم و نکرده باشد شما باور می‌کنید که دروغ می‌گوید؟!

اشتباه از ماست، ما که شان کلمات را پایین می‌آوریم تا با آنهایی صحبت کنیم که تصمیم‌شان را گرفته‌اند؛ که می‌گویند مرگ بر مذاکره‌ای که ما توی آن نباشیم!

مردم مبعوث شده، مردم کف خیابان، مردم شریف ایران، اجازه بدهید با شما صحبت کنم، با شما که شرمنده همت‌تان هستم، با شما که بشارت ظهورتان را رهبر شهیدمان دادند. با شما که خورشید روشن هستید توی شب‌های تاریک جنگ. با شما که گوشی برای شنیدن، چشمی برای دیدن و اراده‌ای برای تفکر دارید.

عاصم منیر که به تهران آمد خیلی بر امضای توافق اصرار داشت، می‌گفت اگر امضا نکنید دوباره جنگ می‌شود. تهدید نمی‌کرد، خبر می‌داد که آمریکایی‌ها (به خیال خودشان) پر آمده‌اند!

پیرمرد رزمنده با آن چشم‌های آبی توی چشم‌هاش نگاه کرد و گفت من و تو ژنرال هستیم و من شصت و پنج سال از خدا عمر گرفته‌ام، متوسط عمر مردان ایرانی هفتاد سال است، من برای پنج سال زندگی بیشتر زیر بار حرف زور نمی‌روم. آن هم وقتی آقای ما شهید شده، رفقام رفته‌اند و قاتل‌شان روبروم ایستاده است.

این حرف‌ها را فرمانده میدان شما در پاسخ به تهدید رئیس‌جمهور کشوری گفته است که وقتی می‌خواست حکومتی را سرنگون کند فقط توی اخبار می‌گفت فلان ناو را ارسال نی‌کنیم، آن وقت کار تمام بود. مردم، مردم مبعوث شده که حدود صد شب است خیابان را خالی نکرده‌اید، قالیباف حاج باقر است، همانی که شهیدحاجی‌زاده موشکی ایران را مدیون او می‌داند. دستور جنگیدن است، این بار توی میدانی دیگر!

بازگشت ما به جنگ فراگیر قطعی است، مواظب باشید آنها که منتظرند موشک‌های دشمن به سمت ما شلیک شود و کف و هورا بکشند که "دیدید ما گفته بودیم" به عنوان پیش‌بینی به شما نفروشند.

این شب‌ها زخم‌های سرباز کشورتان... وطن‌تان را بشمارید و پشت او را خالی نکنید، به آنکه میدان را در جنگ تحمیلی دوم و سوم اداره کرده قوت قلب بدهید، کسی که داد می‌زند الزاما منطق قوی‌تری ندارد./ محمدمهدی باقری