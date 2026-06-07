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همکاری منافقین با داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در سالروز حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی از همراهی منافقین با داعش در این حمله تروریستی نوشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۴۳
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همکاری منافقین با داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در گزارشی در کانال تلگرامی خود نوشت: «در ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، عناصر داعش به مجلس شورای اسلامی حمله کردند. این حمله از طریق ورود این عناصر از درب مراجعات مردمی صورت گرفته و هدف از این اقدام، حضور در صحن مجلس و ترور نمایندگان مجلس بود. در ادامه، عناصر داعش با ترور چند مراجعه کننده مردمی، به سمت ساختمان مرکز پژوهش‌های مجلس رفتند و چند کارمند مجلس را به شهادت رساندند. در این حمله تروریستی، هفده نفر به شهادت رسیدند.

بر اساس گزارش این انجمن، بعد‌ها مشخص شد که عنصری از منافقین، که از همراهان یکی از نمایندگان مجلس بوده است، اطلاعات لازم برای این اقدام تروریستی را جمع‌آوری کرده است.

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم نوشت: این همکاری میان گروه‌های تروریستی نشانه واضحی از هدایت و حمایت فرامنطقه‌ای از گروه‌های تروریستی منطقه غرب آسیا است. حمایت‌هایی که در میزبانی از گروه تروریستی منافقین در فرانسه و آلبانی قابل رویت است.»

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داعش منافقین حمله به مجلس گروههای تروریستی ترور
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