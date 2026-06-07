تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که طی هفتههای گذشته میلیونها بازنشسته تأمین اجتماعی در انتظار مشخص شدن وضعیت حقوق سال ۱۴۰۵ و صدور احکام جدید بودند، سازمان تأمین اجتماعی سرانجام اعلام کرد احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران صادر شده و از عصر امروز قابل دریافت است. این خبر در شرایطی منتشر میشود که موضوع افزایش حقوق، متناسبسازی و پرداخت معوقات به یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان در ماههای اخیر تبدیل شده بود.
بر اساس اطلاعیه رسمی روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، فرآیند صدور احکام مربوط به افزایش مستمری سال ۱۴۰۵ و اجرای مرحله نهایی طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان پس از طی مراحل فنی و انجام آزمایشهای لازم تکمیل شده است. این احکام بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش این سازمان را شامل میشود.
سازمان تأمین اجتماعی در توضیح علت تأخیر در صدور احکام اعلام کرده است که به دلیل گستردگی جامعه تحت پوشش، تنوع قوانین و مقررات، شرایط متفاوت مشمولان و همچنین اعمال مرحله جدید متناسبسازی برای هر پرونده، فرآیند آمادهسازی احکام نسبت به سایر صندوقهای بازنشستگی پیچیدهتر و زمانبرتر بوده است. با این حال اکنون این مراحل نهایی شده و بازنشستگان میتوانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی احکام جدید خود را مشاهده و دریافت کنند.
در احکام جدید، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ به همراه مرحله سوم طرح متناسبسازی اعمال شده است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، هدف از اجرای این طرح رساندن سطح حقوق بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه اعلام شده است؛ موضوعی که سالها یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان بوده است.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، پیشتر با تأکید بر اهمیت اجرای کامل این طرح اعلام کرده بود که مرحله سوم متناسبسازی همزمان با تعیین حقوق سال جدید اجرا خواهد شد. وی همچنین یکی از چالشهای اصلی در مسیر اجرای کامل این برنامه را مشکلات نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی دانسته و تأکید کرده بود که پرداخت بهموقع سهم دولت میتواند نقش مهمی در کاهش ناترازی منابع و اجرای تعهدات نسبت به بازنشستگان داشته باشد.
در همین حال، برخی نمایندگان بازنشستگان نسبت به نحوه اجرای احکام جدید و جزئیات افزایشها ابراز نگرانی کرده بودند. پرویز احمدی پنجکی، عضو هیأتمدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، پیش از این گفته بود که در احکام جدید حدود ۱۵ موضوع مختلف باید تعیین تکلیف شود و بازنشستگان تنها به صدور احکام اکتفا نمیکنند، بلکه انتظار دارند تمامی افزایشها بهطور کامل در پرداختها اعمال شود.
به گفته او، موضوعاتی مانند نحوه محاسبه افزایش حقوق، میزان دقیق متناسبسازی و زمان پرداخت معوقات همچنان از دغدغههای اصلی مستمریبگیران محسوب میشود. همچنین برخی بازنشستگان نسبت به آنچه تبعیض در پرداخت برخی مزایای جانبی میان گروههای مختلف میدانند، انتقاد کرده و خواستار شفافسازی در این زمینه شدهاند.
در هفتههای اخیر، تأخیر در صدور احکام و نامشخص بودن زمان پرداخت معوقات باعث شکلگیری موجی از مطالبات و پویشهای مردمی در میان بازنشستگان شده بود. در سامانه «فارس من» نیز چندین پویش در این زمینه ثبت شد که در آن بازنشستگان با اشاره به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قوانین و اعمال افزایش حقوق مطابق مصوبات شورای عالی کار شده بودند.
در یکی از این پویشها، بازنشستگان تأکید کرده بودند همانگونه که سازمان تأمین اجتماعی در دریافت حق بیمه از بیمهپردازان با دقت و نظم عمل میکند، انتظار میرود در پرداخت مطالبات مستمریبگیران نیز همان سرعت و دقت رعایت شود. در پویشی دیگر نیز بازنشستگان نسبت به نامشخص بودن زمان واریز معوقات اعتراض کرده و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر مطالبات خود شده بودند.
اکنون با صدور احکام جدید، انتظار میرود بخشی از این نگرانیها برطرف شود؛ هرچند بسیاری از بازنشستگان همچنان منتظر اعلام زمان دقیق پرداخت معوقات و اجرای کامل افزایشها در فیشهای حقوقی خود هستند. نمایندگان بازنشستگان نیز تأکید دارند که مهمترین مطالبه این قشر، اجرای کامل قوانین، پرداخت بهموقع حقوق و ایجاد ثبات در وضعیت معیشتی بازنشستگان است.
بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات کامل افزایش حقوق و نحوه اعمال متناسبسازی در احکام جدید درج شده و بازنشستگان میتوانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان احکام خود را مشاهده کنند.
احکام افزایش سالانه و متناسبسازی ۱۴۰۵ حدود ۵ میلیون نفر و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی صادر شد و در دسترس قرار گرفت. توضیحات لازم درخصوص روش محاسبه افزایش حقوق سالیانه ۱۴۰۵ و نیز اعمال متناسبسازی مرحله سوم بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی با هدف شفافسازی و آگاهی ذینفعان، به این شرح ارائه میشود:
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛ سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، در راستای اجرای تکالیف قانونی خود، نسبت به اعمال افزایش مستمریها (حقوق ماهانه) بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، مصوبات شورایعالی کار، توافق با کانون عالی بازنشستگان و ظرفیتهای سازمان اقدام نموده است.
بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمریبگیران حداقلبگیر و سایر سطوح مزدی مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورایعالی کار به شرح زیر تعیین شده است:
الف) مستمری حداقلبگیران ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مبلغ آن در سالجاری ۱۶۶،۲۵۵،۵۰۰ریال میباشد.
ب) مستمری دریافتی سایر سطوح، نسبت به سال قبل به میزان ۴۵درصد افزایش یافته و بعلاوه مبلغ ثابت ۱۵،۵۸۶،۴۷۰ ریال نیز به مستمری آنان افزوده شده است.
لازم به ذکر است، سایر صندوقهای بازنشستگی بهموجب حکم مقرر در ضوابط مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۵ (مصوبه شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۲/۰۱/۱۴۰۵ هیات محترم وزیران) برای حداقلبگیران حدود ۴۳درصد و برای سایر سطوح حدود ۲۵درصد افزایش سالانه اعمال نمودهاند.
در حالی که حقوق (مستمری) بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران ۶۰ درصد و با لحاظ مستمری بگیران سایر سطوح، به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است که در نتیجه بهطور متوسط افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به سایر صندوقها حدود ۲۵ درصد بیشتر است.
با اجرای آخرین مرحله در سال ۱۴۰۵طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی میبایست متناسبسازی حقوق مستمریبگیران تحت پوشش را با روش مشخص ظرف سه سال اجرایی کند؛ این سازمان نیز دو مرحله متناسبسازی را در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول، اجرایی کرده است.
در اجرای این بند قانونی، متناسبسازی حقوق مستمریبگیران غیرحداقلبگیر، به منظور تحقق هدف نهایی قانونگذار مبنی بر رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، طی مرحله اول سال ۱۴۰۳ (۴۰ درصد)، مرحله دوم سال ۱۴۰۴ (۳۰ درصد) و در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده)، تکمیل و اجرا گردید.
با یادآوری این نکته که متناسبسازی به معنای پرداخت مبلغ یکسان به کلیه افراد نیست، متناسب سازی به گونهای محاسبه و اجرا شده که مستمری سالجاری فرد با لحاظ متناسبسازی، از ۹۰درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نباشد. به این ترتیب، مبلغ متناسبسازی به مستمری ماهانه مشمولان اضافه شده و از کاهش سطح برخورداری این گروه در مقایسه با میزان دریافتی در زمان برقراری مستمری، جلوگیری میشود. این فرمول دقیقاً عین حکم قانونگذار (جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت) میباشد و فرمولهای دیگری نظیر جبران ضریب افت و ... برخلاف حکم قانونگذار میباشند و اعمال آنها فراتر از حکم قانونی است.
در حوزه مزایای جانبی (کمکهزینه مسکن، کمک به تأمین معیشت، کمک هزینه عائلهمندی و کمکهزینه اولاد) لازم به ذکر است، اگرچه سازمان قانونا تکلیف به پرداخت آن ندارد. سه مورد کمک هزینه مسکن، کمک معیشت (بن) و حق تاهل پرداختی از سال۱۴۰۳ به مشمولین قانون کار مشمول کسر حق بیمه بوده و در اصل مستمری مشمولین (محاسبه میانگین دو سال آخر) منظور و پرداخت میشوند و موردی که مشمول کسر حق بیمه در دوران بیمه پردازی نبودهاند براساس احکام قانون تأمین اجتماعی، قابل پرداخت نیست.
البته طی سالهای اخیر با هدف بهبود معیشت مستمریبگیران و در چارچوب مجوزهای لازم و از محل منابع و اعتبارات موجود نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مزایا اقدام کرده و در سالجاری نیز بهمنظور فراهم شدن امکان افزایش مستمریها در سطح مصوبه شورایعالی کار و با توجه به محدودیتهای اعتباری و اولویت سازمان در تأمین منابع لازم برای افزایش مستمریها، مبالغ کمکهزینه مسکن ۲،۷۰۰،۰۰۰ ریال و کمک به تأمین معیشت ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال، کمکهزینه اولاد ۱۷،۱۹۳،۷۶۵ ریال (به ازای هر فرزند) و عائلهمندی ۲۱،۰۰۶،۸۷۵ ریال و در سطح سال گذشته پرداخت میشود.
مجموعه تصمیمات اتخاذشده در سال ۱۴۰۵ با هدف اجرای دقیق قوانین، اصلاح و ساماندهی ضوابط مربوطه، بهبود معیشت گروههای مختلف مستمریبگیران، صیانت از منابع بین نسلی صندوق تأمین اجتماعی که حاصل مشارکت بیمهپردازان و بازنشستگان و افزایش اصل مستمریها در چارچوب امکانات، اعتبارات و مجوزهای موجود صورت گرفته است.
احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان، صادر و از روز عصر امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵) امکان مشاهده، دریافت و چاپ نسخه معتبر حکم حقوقی کلیه بازنشستگان و مستمریبگیران از طریق اپلیکیشن تأمین من و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری https://es.tamin.ir فراهم است و نیاز به مراجعه حضوری به شعب برای دریافت حکم حقوقی نیست.