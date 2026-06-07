نامه قالیباف به شعام برای برگزاری جلسات علنی مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد و گفت که تاکنون این شورا به این نامه پاسخ نداده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی هیات رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد و گفت که تاکنون این شورا به این نامه پاسخ نداده است.

عباس گودرزی درباره زمان برگزاری جلسات علنی مجلس گفت: یکی از موضوعاتی که امروز در جامعه به صورت مکرر مطرح می‌شود، موضوع برگزار شدن جلسات علنی مجلس و تکمیل چرخه قانون‌گذاری است.

وی ادامه داد: این موضوع مورد درخواست رئیس و نمایندگان مجلس است، اما شیوه جدید برگزاری جلسات و عدم برگزاری جلسات صحن، براساس مکاتبات شورای عالی امنیت ملی و نهاد‌های امنیتی انجام شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس یادآور شد: براساس آنچه در جلسات متعدد کمیسیون‌ها و هیات رئیسه جمع‌بندی شد، رئیس مجلس در اردیبهشت ماه در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی خواستار ارائه نظر جدید شعام شد؛ اراده مجلس بر برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانون‌گذاری است.

گودرزی ادامه داد: تاکنون پاسخ این نامه از سوی شعام دریافت نشده است، اما جلسات طبق روال قبلی به صورت نظارتی برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: در این مدت کمیسیون‌های تخصصی حدود ۱۵۰ نشست برگزار کردند و ۵ جلسه نیز به صورت مجازی برگزار شده است. تلاش ما این است که با تسریع در دریافت پاسخ به این نامه، جلسات صحن مجلس در بستر مناسب به نحوی برگزار شود که شاهد تکمیل فرآیند قانون‌گذاری باشیم، آن‌چنان که شایسته ملت مبعوث شده، است.

این نماینده مجلس گفت: مردم ایران جلوه خیره کننده‌ای از عصاره فضایل خودشان به منصه ظهور رسانده‌اند لذا شایسته است مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های کشور در تراز جدید مردم، کارآمدی‌شان را ارتقا دهند.

وی در پایان بیان کرد: میدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مطالبات مردم؛ شاهد افزایش امید و اعتماد و رضایتمندی مردم خوب و عزیز و بزرگواری باشیم که ولی نعمت ما و شایسته خدمت هستند.