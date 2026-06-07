حمله هدفمند به بیروت از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع خبری از وقوع چندین انفجار در ضاحیه جنوبی در بیروت خبر داده‌اند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند، در این حمله آپارتمانی در منطقه المریج در ضاحیه با سه موشک هدف قرار گرفته است. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی با تایید این خبر اعلام کرد که ضاحیه را هدف قرار داده و گفته، ما در حال حاضر به زیرساخت‌های حزب الله در جنوب بیروت حمله می‌کنیم. دفتر نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای‌اعلام کرد، ارتش اسرائیل، تحت هدایت نتانیاهو و اسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم، حمله‌ای را به مقر حزب الله در حومه جنوبی بیروت انجام داده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل مدعی شده، حملات به حومه جنوبی پاسخی به آتش حزب الله به اسرائیل است.