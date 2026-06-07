هواپیمای تیم ملی وارد تیخوانا شد
تیم ملی فوتبال ایران پس از طی کردن مسافتی طولانی وارد مکزیک شد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا ، تیم ملی فوتبال ایران پس از برگزاری اردوی خود در ترکیه و برگزاری چند دیدار تدارکاتی در راه آمادهسازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، از ترکیه عازم اسپانیا شد و از آنجا به مکزیک رفت.
شاگردان قلعهنویی پس از طی مسافتی طولانی دقایقی پیش وارد فرودگاه تیخوانا در ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک شدند.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی از ساعت ۴:۳۰ دقیقه سهشنبه ۲۶ خرداد به وقت ایران به مصاف نیوزیلند میرود.
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