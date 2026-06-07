عکس: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت
دکتر پزشکیان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت با انتقاد از برخی تحلیلهای رسانهای درباره وضعیت اقتصاد کشور تأکید کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای تجاری، نمیتوان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد و رسانه ملی نیز نباید با تحلیلهای غیرمستند به سیاهنمایی بپردازد، وی در عین حال حمایت از معیشت مردم و تدوین راهکارهای جدید برای تأمین منابع سیاستهای حمایتی را اولویت اساسی دولت دانست.
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