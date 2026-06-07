تأیید حکم یک سال حبس و ممنوعیت خروج برای جعفر پناهی
وکیل مدافع جعفر پناهی گفت: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری ضمن رد واخواهی حکم غیابی صادر شده علیه جعفر پناهی را عینا تایید کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مصطفی نیلی در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت: طبق رای اولیه شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به صورت غیابی، جعفر پناهی بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروهها یا دستهجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
وی افزود: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ضمن رد واخواهی، حکم غیابی صادر شده را عینا تایید کرده است.
وکیل مدافع جعفر پناهی در پایان گفت: این حکم ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
۱۰ آذرماه سال گذشته نیلی وکیل مدافع جعفر پناهی از محکومیت موکلش به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروهها یا دستهجات سیاسی و اجتماعی خبر داده بود و این حکم در تجدید نظر تایید شده است.
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