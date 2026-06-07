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بقائی: وضعیت آتش‌بس بسیار شکننده است

سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد مهم‌ترین مانع در مسیر مذاکرات میان تهران و واشنگتن، تغییر مداوم مواضع و اظهارات متناقض مقام‌های آمریکایی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۲۶
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بقائی: وضعیت آتش‌بس بسیار شکننده است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی وزارت خارجه امروز یک شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان، اظهار داشت تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌گران پاکستانی همچنان ادامه دارد، اما روند مذاکرات به دلیل تغییر مکرر مواضع واشنگتن با دشواری‌های زیادی مواجه شده است.

وی به فردریک پلیتگن خبرنگار این شبکه در تهران گفت، «مشکل اصلی مذاکره با این دولت آن است که باید با مواضع دائماً در حال تغییر، جابه‌جا شدن خطوط قرمز و اظهارات متناقض مقام‌های مختلف آمریکایی روبه‌رو شوید که کل فرآیند را بسیار پیچیده و دشوار می‌کند.»

نقاط اصلی اختلاف

سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به وجود چندین نقطه اختلاف در مذاکرات تأکید کرد، «موضوع اصلی این است که آمریکایی‌ها باید حقوق ایران را به رسمیت بشناسند»، از جمله حق غنی‌سازی صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT).

بقائی همچنین با انتقاد از موضع آمریکا درباره دارایی‌های مسدودشده ایران گفت، «در حالی که درباره دارایی‌های بلوکه‌شده ما صحبت می‌کنند، حاضر نیستند هیچ امتیازی در این زمینه بدهند.»

آمریکا آتش‌بس را نقض کرده است

وی افزود ایران خواستار آزادسازی میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های مسدودشده خود در بانک‌های خارجی است و آمریکا باید تحریم‌ها را متوقف کرده و امکان دسترسی ایران به منابع مالی خود را فراهم کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرد و مدعی شد نیرو‌های آمریکایی از زمان اجرای آتش‌بس در ماه آوریل، کشتی‌های تجاری ایران را در تنگه هرمز و آب‌های آزاد هدف قرار داده‌اند.

بقائی با توصیف شرایط منطقه به عنوان «بسیار شکننده و خطرناک» گفت این وضعیت نتیجه رویکرد «بی‌ملاحظه» آمریکا در قبال منطقه و آتش‌بس است.

وی در پایان هشدار داد نیرو‌های مسلح ایران در صورت هرگونه حمله، با «تمام توان» به آن پاسخ خواهند داد.

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اسماعیل بقایی نقض آتش بس کشتی تجاری ایران تنگه هرمز نیروهای مسلح ایران
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