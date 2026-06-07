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انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی

در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فشارهای تجاری از جمله محاصرۀ دریایی است نمی‌توان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۲۵
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8610 بازدید
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۴۱

انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛  مسعود پزشکیان با انتقاد از عملکرد صداوسیما گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فشارهای تجاری از جمله محاصرۀ دریایی است نمی‌توان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.

در برخی روایت‌ها چنین القا می‌شود که گویی هیچ‌یک از این عوامل وجود ندارد و تمامی مشکلات صرفاً ناشی از عملکرد دولت است.
در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیت‌ها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد با تحلیل‌های یک‌جانبه و غیرمستند، به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد دولت بپردازند

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برچسب ها
انتقاد مسعود پزشکیان صداوسیما سیاه نمایی عملکرد دولت رسانه ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
12
5
پاسخ
ديگه جبلي و جليلي و دارو دستش بهتر از اين تعرف نمي كنن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
11
پاسخ
به خوتم بگو که همش ربطی به جنگ ندارد ! حقوق دلاری میچسبه ؟
اگر مثل مردم ریالی پول میگرفتید شاید بهانه هایتان کمی باور پذیر تر میشد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
16
پاسخ
باند جلیلی جبلی باید از صدا سیما برکنار بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
15
پاسخ
آقای پزشکیان درست میگوید ولی از تلویزیون بیشتر از این نمیشود انتظار داشت. تلویزیون همیشه جناحی عمل می کرده و هیچ وقت در رفتارش تغییری حاصل نشده به نظرم آقایان جلیلی و جبلی را بردارند و یک انسان منصف بگذارند تا صدا و سیما متعهدانه و با انصاف رفتار کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
17
پاسخ
دولت و دستگاههای نظارتی اگر قیمتها را کنترل نکنند چه کسی باید کنترل کند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
15
پاسخ
خیلی خوب کار می کنید انتقاد هم‌ نکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
15
پاسخ
یعنی بگن خیلی خوب کار می کنید
علی ناشواس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
9
پاسخ
بسیار مطلب درستی فرمودند جناب پزشکیان رسانه ملی باید بدنبال ایجاد وحدت و امید در جامعه باشد
پدرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
3
پاسخ
هر. دولتی که میاید همین را می گوید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
16
پاسخ
راست میگی دولت و مسئولین عالی هستن همش تقصیر مردم هست 🥲🥲
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