انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاهنمایی
در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، فشارهای تجاری از جمله محاصرۀ دریایی است نمیتوان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۲۵| |
8610 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسعود پزشکیان با انتقاد از عملکرد صداوسیما گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، فشارهای تجاری از جمله محاصرۀ دریایی است نمیتوان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.
در برخی روایتها چنین القا میشود که گویی هیچیک از این عوامل وجود ندارد و تمامی مشکلات صرفاً ناشی از عملکرد دولت است.
در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیتها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد با تحلیلهای یکجانبه و غیرمستند، به تشویش افکار عمومی و سیاهنمایی نسبت به عملکرد دولت بپردازند
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۱
به خوتم بگو که همش ربطی به جنگ ندارد ! حقوق دلاری میچسبه ؟
اگر مثل مردم ریالی پول میگرفتید شاید بهانه هایتان کمی باور پذیر تر میشد !
اگر مثل مردم ریالی پول میگرفتید شاید بهانه هایتان کمی باور پذیر تر میشد !
آقای پزشکیان درست میگوید ولی از تلویزیون بیشتر از این نمیشود انتظار داشت. تلویزیون همیشه جناحی عمل می کرده و هیچ وقت در رفتارش تغییری حاصل نشده به نظرم آقایان جلیلی و جبلی را بردارند و یک انسان منصف بگذارند تا صدا و سیما متعهدانه و با انصاف رفتار کند.
دولت و دستگاههای نظارتی اگر قیمتها را کنترل نکنند چه کسی باید کنترل کند؟
بسیار مطلب درستی فرمودند جناب پزشکیان رسانه ملی باید بدنبال ایجاد وحدت و امید در جامعه باشد
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟