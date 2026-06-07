در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فشارهای تجاری از جمله محاصرۀ دریایی است نمی‌توان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسعود پزشکیان با انتقاد از عملکرد صداوسیما گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فشارهای تجاری از جمله محاصرۀ دریایی است نمی‌توان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.

در برخی روایت‌ها چنین القا می‌شود که گویی هیچ‌یک از این عوامل وجود ندارد و تمامی مشکلات صرفاً ناشی از عملکرد دولت است.

در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیت‌ها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد با تحلیل‌های یک‌جانبه و غیرمستند، به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد دولت بپردازند