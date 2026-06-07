بهترین گوشی های ارزان لمسی بازار ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ در بازار موبایل ایران، گوشیهای ارزانقیمت لمسی همچنان بیشترین تقاضا را دارند؛ زیرا بسیاری از کاربران به دنبال دستگاهی هستند که هم نیازهای روزمره مثل وبگردی، شبکههای اجتماعی و تماس را پوشش دهد و هم هزینه بالایی نداشته باشد. با توجه به افزایش قیمت گوشیهای موبایل، انتخاب گوشی لمسی ارزان که کارایی مناسبی هم داشته باشد، تبدیل به یک دغدغه شده است. در ادامه، بهترین گوشیهای اقتصادی لمسی بازار را بررسی میکنیم که با توجه به قیمت، امکانات و کارایی، ارزش خرید بالایی دارند.
۱- گوشی موبایل ریلمی مدل Note ۶۰ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
ریلمی Note ۶۰ یکی از اقتصادیترین گوشیهای این برند است که با تمرکز بر نمایشگر بزرگ و سختافزار پایدار طراحی شده است. این مدل برای کاربرانی مناسب است که استفاده روزمره سبک تا متوسط دارند و به دنبال یک گوشی روان با ظاهر مدرن هستند. ترکیب اندروید ۱۴ و رابط کاربری سبک ریلمی باعث شده تجربه کاربری ساده و بدون پیچیدگی ارائه دهد. همچنین با بررسی قیمت موبایل و امکانات ارائه شده متوجه خواهید شد که این گوشی ارزش خرید بالایی در مقایسه با هزینۀ پرداختی دارد.
ویژگیهای اصلی
پردازنده هشت هستهای با ترکیب هستههای Cortex-A۷۵ و A۵۵
پردازش گرافیکی Mali-G۵۷ برای اجرای روان اپلیکیشنها
نمایشگر ۶٫۷۴ اینچی با طراحی کشیده و نسبت تصویر مدرن
حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت با پشتیبانی از کارت حافظه
دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسل با قابلیت فوکوس خودکار
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با دوام مناسب برای یک روز کامل
مقاومت IP۶۴ در برابر پاشش آب و گرد و غبار
۲- گوشی موبایل هانوفر مدل Axiom۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
هانوفر Axiom۱ یک گوشی اقتصادی با تمرکز بر قدرت سختافزاری و رم بالا است. این مدل برای کاربرانی طراحی شده که هم به سرعت اجرای برنامهها اهمیت میدهند و هم به دنبال امکانات کامل ارتباطی هستند. وجود رم ۸ گیگابایتی در این رده قیمتی، آن را به گزینهای قابل توجه تبدیل کرده است.
ویژگیهای اصلی
پردازنده Helio G۹۹ مناسب اجرای روان برنامههای نیمه سنگین
نمایشگر ۶٫۷۸ اینچی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسل با سنسور کمکی
شارژ سریع ۳۰ وات با درگاه Type-C
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با مدیریت مصرف بهینه
۳- گوشی موبایل تی سی اچ مدل ONE دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
تی سی اچ ONE یکی از گوشیهای اقتصادی با صفحه نمایش بزرگ بازار است که بیشتر روی تجربه بصری و امکانات نرمافزاری تمرکز دارد. این گوشی تی سی اچ برای کسانی مناسب است که تماشای ویدئو و استفاده چندرسانهای برایشان اهمیت دارد و به دنبال نمایشگر بزرگ و نرخ نوسازی بالا هستند. ویژگیهای این گوشی در کنار قیمت مناسب باعث شده تا در بازار طرفداران خاص خود را داشته باشد.
ویژگیهای اصلی
پردازنده Unisoc T۶۱۵ با عملکرد پایدار در کارهای روزمره
نمایشگر ۶٫۸۸ اینچی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز
حافظه قابل ارتقا تا ۵۱۲ گیگابایت
دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با قابلیت HDR و هوش مصنوعی
پوشش ضدچربی (Oleophobic) روی نمایشگر
حسگر اثر انگشت کناری برای دسترسی سریع
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با شارژ ۱۸ وات
۴- گوشی موبایل وکال مدل V۲ Pro ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت مجازی
وکال V۲ Pro یکی از گوشیهای جدید بازار است که با پشتیبانی از شبکه ۵G در رده اقتصادی توجه زیادی جلب کرده است. این مدل برای کاربرانی مناسب است که میخواهند با هزینه کم وارد دنیای اینترنت پرسرعت شوند و در عین حال طراحی مدرن داشته باشند.
ویژگیهای اصلی
پشتیبانی از شبکه ۵G برای سرعت بالاتر اینترنت
رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت مجازی
نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی IPS با روشنایی مناسب
سنسورهای کاربردی مانند فشارسنج و شتابسنج
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با دوام مناسب
۵- گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A۳ Pro ۴G ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
شیائومی Redmi A۳ Pro یکی از محبوبترین گزینههای اقتصادی این برند است که تمرکز اصلی آن روی کارایی پایدار و باتری قدرتمند قرار دارد. این گوشی برای استفاده روزمره، شبکههای اجتماعی و کارهای سبک بسیار مناسب است. با توجه به اینکه برند سازندۀ این گوشی شیائومی است که کاربران با آن آشنایی مناسبی دارند، این گوشی لمسی ارزان، محبوبیت خاصی میان کاربران دارد.
ویژگیهای اصلی
پردازنده Helio G۸۱ Ultra با مصرف بهینه انرژی
نمایشگر ۶٫۸۸ اینچی با وضوح HD+
دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/۱.۸
سیستم عامل HyperOS مبتنی بر اندروید ۱۴
باتری ۵۱۶۰ میلیآمپر با دوام بالا
پشتیبانی از کارت حافظه microSD اختصاصی
۶- گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۷، ۴G ظرفیت ۶۴ گیگابایت رم ۴ گیگابایت
در صورتی که به گوشیهای سامسونگ علاقه دارید، انتخابهای شما در رده ارزان قیمت بسیار محدود است. سامسونگ Galaxy A۰۷ یکی از مدلهای اقتصادی این برند است که با تمرکز بر تجربه کاربری پایدار و نرمافزار بهینه طراحی شده است. این گوشی برای کسانی مناسب است که برند سامسونگ و پایداری نرمافزاری برایشان اهمیت دارد.
ویژگیهای اصلی
پردازنده Helio G۹۹ با عملکرد قابل اعتماد
نمایشگر ۶٫۷ اینچی PLS LCD با نسبت تصویر ۲۰:۹
دوربین دوگانه ۵۰+۲ مگاپیکسل
فیلمبرداری Full HD با نرخ ۶۰ فریم
پشتیبانی از Wi-Fi دوبانده
شارژ سریع ۱۵ وات
۷- گوشی موبایل ژوبیتر مدل jPhone M۲۵ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت رم مجازی
ژوبیتر M۲۵ یک گوشی اقتصادی با باتری بسیار قدرتمند است که برای کاربرانی طراحی شده که شارژدهی طولانی برایشان اهمیت دارد. این گوشی ژوبیتر در کنار باتری بزرگ، لوازم جانبی کامل در جعبه ارائه میدهد که در این رده قیمتی مزیت محسوب میشود. در صورتی که یک گوشی ارزان قیمت با لوازم جانبی مناسب، قدرت متوسط و دوام قابل قبول میخواهید، این گوشی یکی از مواردی است که حتماً باید آن را بررسی کنید.
ویژگیهای اصلی
باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر برای استفاده طولانی
رم ۴ گیگابایت با ۴ گیگابایت مجازی
دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل با سنسور کمکی
نمایشگر ۶٫۷۵ اینچی HD+
پشتیبانی از شارژ سریع ۱۸ وات
پردازنده Helio G۸۵ برای کارهای روزمره
۸- گوشی موبایل تی سی ال مدل TCL ۵۰۵ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت + ۴ گیگابایت مجازی
گوشی TCL ۵۰۵ یکی از اقتصادیترین گوشیهای بازار است که بیشتر روی تجربه ساده، باتری مناسب و نمایشگر بزرگ تمرکز دارد. این مدل برای کاربران مبتدی یا کسانی که گوشی دوم میخواهند انتخاب خوبی است. قدرت این گوشی را نمیتوان بالا ارزیابی کرد. اما با توجه به قیمت ارزانی که دارد، ارزش خرید بالایی خواهد داشت.
ویژگیهای اصلی
پردازنده Helio G۳۶ با مصرف انرژی پایین
نمایشگر ۶٫۷۵ اینچی با روشنایی ۴۰۰ نیت
دوربین دوگانه ۵۰+۲ مگاپیکسل
اسپیکر استریو برای تجربه صوتی بهتر
باتری ۵۰۱۰ میلیآمپر با شارژدهی مناسب
پشتیبانی از OTG
طراحی سبک و ساده برای استفاده روزمره