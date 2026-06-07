اهورا خاطری به مدال برنز دست یافت
دیدارهای رده بندی و فینال ۷ وزن اول رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از امروز در شهر اولان باتور مغولستان در حال برگزاری است.
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به گزارش تابناک؛ در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب آیت جان از قزاقستان شد و با توجه به حضور حریفش در فینال راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار در مقابل باتناسان گانخویاگ از مغلولستان با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.
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