تصاویر پربازدید از دیدار وزیر خارجه پاکستان و عراقچی
تصویری جالب از دیدار محسن نقوی، وزیر خارجه پاکستان با عراقچی در محل وزارت خارجه را مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۰۶| |
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به گزارش تابناک؛ تصویری جالب از دیدار محسن نقوی، وزیر خارجه پاکستان با عراقچی در محل وزارت خارجه را مشاهده کنید.
وزیر کشور پاکستان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.
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