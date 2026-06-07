با مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات در پیام‌رسان‌های ایرانی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در مسیر هوشمندسازی دولت و تقویت زیرساخت‌های بومی، مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با شهروندان در فضای مجازی وارد فاز جدیدی می‌شود. بر پایه این ابلاغیه که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور صادر شده، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف شده‌اند پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را به عنوان یکی از درگاه‌های رسمی برای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع‌رسانی‌های عمومی خود برگزینند.

این تصمیم که با هدف ساماندهی خدمات دولتی و سهولت دسترسی مردم اتخاذ شده، بر استفاده از ابزار‌های نوین فناوری برای بهبود بخشیدن به اطلاع‌رسانی‌های دولتی تاکید دارد. همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا موظف شده است ظرف مدت سه ماه، دستورالعمل‌های امنیتی و سازوکار رتبه‌بندی این پیام‌رسان‌ها را تدوین و ابلاغ کند.

علاوه بر این، سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات مأمور شده است تا فهرست دقیق خدمات دولتی که قابلیت ارائه در بستر پیام‌رسان‌های داخلی را دارند، ظرف یک ماه آینده شناسایی و معرفی کند. این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای انتقال بخشی از بدنه اداری و خدماتی به پلتفرم‌های بومی است تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری یا استفاده از درگاه‌های پیچیده، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.