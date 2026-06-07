صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقال خدمات دولتی به پیام‌رسان‌های داخلی

با مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات در پیام‌رسان‌های ایرانی شدند.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۰۱
| |
817 بازدید
|
۳

انتقال خدمات دولتی به پیام‌رسان‌های داخلی

با مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات در پیام‌رسان‌های ایرانی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در مسیر هوشمندسازی دولت و تقویت زیرساخت‌های بومی، مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با شهروندان در فضای مجازی وارد فاز جدیدی می‌شود. بر پایه این ابلاغیه که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور صادر شده، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف شده‌اند پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را به عنوان یکی از درگاه‌های رسمی برای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع‌رسانی‌های عمومی خود برگزینند.

این تصمیم که با هدف ساماندهی خدمات دولتی و سهولت دسترسی مردم اتخاذ شده، بر استفاده از ابزار‌های نوین فناوری برای بهبود بخشیدن به اطلاع‌رسانی‌های دولتی تاکید دارد. همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا موظف شده است ظرف مدت سه ماه، دستورالعمل‌های امنیتی و سازوکار رتبه‌بندی این پیام‌رسان‌ها را تدوین و ابلاغ کند.

علاوه بر این، سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات مأمور شده است تا فهرست دقیق خدمات دولتی که قابلیت ارائه در بستر پیام‌رسان‌های داخلی را دارند، ظرف یک ماه آینده شناسایی و معرفی کند. این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای انتقال بخشی از بدنه اداری و خدماتی به پلتفرم‌های بومی است تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری یا استفاده از درگاه‌های پیچیده، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هیئت وزیران زیرساخت پیام رسان اجتماعی پیام رسان ایرانی خدمات دولت
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توسعه روستاها؛ ضرورت تکمیل فقرزدایی
حملات حزب‌الله به زیرساخت‌های اسرائیل
خبر خوش برای دانشجویان متاهل‌
اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای جنگ با ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
8
پاسخ
کدوم خدمات؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
10
پاسخ
کدوم خدمات سامانه هایی که چندین سال بروز رسانی نشده اند سامانه های پر از اشکال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
4
پاسخ
برای استفاده از خدمات اینترنتی یه حداقل سرعت اینترنت نیازه. چرا برای ما که تهران نیستیم سرعت بعد از جنگ اینهمه اومده پایین؟؟!!!!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید
دستور پزشکیان برای پیگیری درمان میرحسین موسوی
ویدیوی حمید رسایی که صهیونیست‌ها در حال نشرش هستند
سنتکام درباره اقدام اخیر ارتش ایران پیغام داد
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
تصاویر سی ان ان از سوختن ناو هواپیمابر جرالد فورد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005mLl
tabnak.ir/005mLl