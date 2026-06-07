حضور ماکان نصیری در بین تماشاگران جامجهانی
سفارت ایران در انگلیس با انتشار ویدیویی احساسی از ماکان نصیری، یاد و خاطره این شهید را قبل از بازی ایران و نیوزلند در جام جهانی زنده نگه داشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۹۶| |
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به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در انگلیس با انتشار ویدیویی احساسی از ماکان نصیری، یاد و خاطره این شهید را قبل از بازی ایران و نیوزلند در جام جهانی زنده نگه داشت.
سفارت ایران نوشت: «به یاد ماکان نصیری، پسر بچهی عاشق فوتبال اهل میناب که تنها ردپای باقیمانده از او پس از بمباران آمریکا، یک لنگه کفش بود.»
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