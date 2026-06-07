معرفی غار یخی چما + عکس
به گزارش تابناک؛ غار یخی چما یکی از جاذبههای شگفتانگیز و دیدنی ایران در استان چهارمحال و بختیاری است. این غار یخی که در نزدیکی روستای شیخ علیخان و در ۲۵ کیلومتری شهر چلگرد قرار دارد، به دلیل ویژگیهای خاص و منحصربهفرد خود، هر ساله میزبان بسیاری از گردشگران و طبیعت دوستان است. غار یخی چما با زیبایی خیرهکننده و سرمای همیشگی خود، تجربهای متفاوت از طبیعتگردی را ارائه میدهد.
شکل گیری طبیعی
غار یخی چما در یک دره عمیق واقع شده و به دلیل زاویه خاص دره و نحوه تابش آفتاب، برفهای آن بهصورت دائمی باقی میمانند. این شرایط جغرافیایی و اقلیمی باعث شده که برفها مجال آب شدن نداشته باشند و به طور مستمر انباشته شوند. با افزایش دمای جهانی و تغییرات اقلیمی، بخشی از برفهای دره آب شده و به تدریج غار یخی چما را شکل دادهاند.
اهمیت تاریخی و فرهنگی
غار یخی چما نه تنها به دلیل ویژگیهای طبیعی بلکه به واسطه تاریخچه فرهنگی خود نیز حائز اهمیت است. این غار در گذشته منبع تأمین آب عشایر منطقه بوده و امروزه نیز با پیوستن به سد کوهرنگ، نقش مهمی در تأمین آب شرب و کشاورزی جنوب کشور ایفا میکند. همچنین، به دلیل منحصربهفرد بودن، در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.
غار یخی چما کوهرنگ چه امکاناتی دارد؟
غار یخی چما کوهرنگ، منطقهای بکر و کاملاً طبیعی است که متأسفانه یا خوشبختانه از تغییرات بشری در امان مانده و به همین دلیل امکانات زیادی در نزدیکی آن وجود ندارد.اما اتفاقاً همین مورد است که سبب میشود بازدید از آن، کاری بسیار ارزشمند و جذاب محسوب شود و لذت آن، با هیچچیز قابل مقایسه نباشد.
سایر جاذبههای گردشگری نزدیک به غار یخی چما کوهرنگ
همانطور که گفتیم، منطقهی کوهرنگ سرشار از نقاط دیدنی بکر و جذاب است که طبیعتگردان را شیفتهی خود میکند.برخی از جاذبههای گردشگری نزدیک به غار یخی چما عبارتند از:۱) دشت لالههای واژگون کوهرنگ: این دشت، یکی از معروفترین دشتهای لالههای واژگون ایران است که در ۱۲ کیلومتری شهر چلگرد قرار دارد.۲) چشمه دیمه: این چشمهی زیبا که از سرچشمههای قدیمی زایندهرود محسوب میشود، فضایی بسیار دلنشین و آرام دارد و مناسب گذراندن یک دورهمی خوب در کنار خانواده است. از غار یخی چما تا چشمه دیمه، ۲۳ کیلومتر راه است.۳) آبشار شیخعلی خان: این آبشار زیبا که در زمستان یکپارچه تبدیل به یخ و قندیل میشود، تنها ۱۵ کیلومتر با غار یخی چما فاصله دارد و تصویری از طبیعت حیرتانگیز استان چهارمحال و بختیاری را در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد.