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پلیس راهور: همه خدمات به روال عادی بازگشت

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی، اعلام کرد: تمامی خدمات مجموعه پلیس راهور فراجا از جمله شماره‌گذاری خودرو (وکالت‌نامه‌ها)، صدور گواهینامه، اجرائیات و ... بدون محدودیت و طبق روال قانونی در حال ارائه به شهروندان است.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۸۹
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پلیس راهور: همه خدمات به روال عادی بازگشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به شرایط عمومی کشور و عادی شدن روند خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف انتظامی و ترافیکی، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر تمامی خدمات پلیس راهور در سراسر کشور به شرایط عادی برگشته و روند ارائه خدمات به شهروندان بدون هیچ‌گونه محدودیتی در حال انجام است.

وی افزود: در بازه زمانی خاص (به دلیل شرایط جنگی)، برخی تسهیلات به‌صورت موقت برای خدماتی مانند تمدید گواهینامه‌های رانندگی و وکالت‌نامه‌های مرتبط با شماره‌گذاری خودرو در نظر گرفته شده بود تا شهروندان با کمترین مراجعه حضوری بتوانند امور خود را پیگیری کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در حال حاضر با بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی، تمامی این خدمات از جمله شماره‌گذاری وسایل نقلیه، رسیدگی به امور اجرائیات، صدور گواهینامه و همچنین فرآیند‌های مرتبط با وکالت‌نامه‌ها طبق روال قانونی و معمول در حال انجام است و شهروندان می‌توانند از طریق مراکز پلیس +۱۰ و همچنین سامانه‌های اینترنتی و سامانه «سخا» برای دریافت خدمات اقدام کنند.

وی تصریح کرد: از روز‌های نخست اجرای طرح تسهیلاتی، امکان ارائه برخی خدمات از جمله تمدید گواهینامه به صورت غیرحضوری از طریق سامانه‌های الکترونیکی فراهم بوده و در حال حاضر نیز این خدمات با دقت و سرعت در حال انجام است. همچنین چاپ و صدور گواهینامه‌ها به شکل کامل و منظم در حال انجام بوده و آموزشگاه‌های رانندگی در سراسر کشور نیز فعال هستند.

سردار حسینی با تأکید بر اینکه هدف پلیس همواره تسهیل در ارائه خدمات به مردم بوده است، گفت: در شرایط فعلی هیچ‌گونه محدودیتی در ارائه خدمات وجود ندارد و تمامی فرآیند‌ها در چارچوب مقررات و به صورت عادی در حال انجام است.

بر اساس گزارش پلیس، وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت پایان اعتبار گواهینامه یا وکالت‌نامه‌های خود لازم است در زمان مقرر نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در زمان استفاده از خدمات قانونی جلوگیری شود.

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برچسب ها
پلیس راهور خدمات گواهینامه شهروندان آموزشگاه رانندگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
بله با این تفاوت که با برگشتتون کل خسارات جنگ رو از جیب مردم بدبخت برمیدارید!
کجای دنیا برای استعلام عوارضی که پرداخت شده ۲۴۰ هزار میگیرن
برای استعلام مالیات نقل و انتقال ۱۳۲ هزار
احراز نشانی ۱۳۰ هزار
برای نوبت دهی اینترنتی ۱۶۵ هزار
خوب جواب حمایتهای مردم ایران رو دادید! دست مریزاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
مسئله اینه که حالت عادیش هم غیر عادیه.
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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