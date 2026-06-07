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کشف۳۱۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان کرمان

سخنگوی فراجا از کشف ۲۱۴ قبضه سلاح جنگی و ۹۹ قبضه سلاح شکاری در طرح اقتداری فرماندهی انتظامی استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۸۳
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کشف۳۱۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان کرمان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار منتظرالمهدی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح جمع آوری سلاح و مهمات قاچاق و برخورد با قاچاقچیان، پلیس در استان کرمان، طی ۷۲ ساعت گذشته، با هوشیاری و اقدامات به موقع صورت گرفته توسط همکارانم ۲۱۴ قبضه انواع سلاح جنگی و ۹۹ قضبه سلاح شکاری، به همراه مقادیر زیادی مهمات مربوطه کشف شد.

سخنگوی فراجا با اشاره به دستیابی به نتایج اثربخش در حوزه کشف و پیشگیری از جرائم خشن، گفت: در این رابطه ۳۶ متهم نیز دستگیر و پس از سیر مراحل بازجویی، تحویل مراجع قضایی شدند.

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