کشف۳۱۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در استان کرمان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار منتظرالمهدی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح جمع آوری سلاح و مهمات قاچاق و برخورد با قاچاقچیان، پلیس در استان کرمان، طی ۷۲ ساعت گذشته، با هوشیاری و اقدامات به موقع صورت گرفته توسط همکارانم ۲۱۴ قبضه انواع سلاح جنگی و ۹۹ قضبه سلاح شکاری، به همراه مقادیر زیادی مهمات مربوطه کشف شد.

سخنگوی فراجا با اشاره به دستیابی به نتایج اثربخش در حوزه کشف و پیشگیری از جرائم خشن، گفت: در این رابطه ۳۶ متهم نیز دستگیر و پس از سیر مراحل بازجویی، تحویل مراجع قضایی شدند.