رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد: تعداد یوز‌های شناسنامه‌دار ایران از ۱۷ به ۲۷ فرد افزایش یافته است.

تعداد یوز‌های شناسنامه‌دار ایران از ۱۷ به ۲۷ فرد رسید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حفاظت از یوز آسیایی گفت: پس از فعال‌سازی مجدد پروژه حفاظت از یوز آسیایی، برنامه اقدام ویژه‌ای برای این گونه تدوین شد و اجرای آن با جدیت ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی کشور در زیستگاه‌های یوز آسیایی هزینه می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این گونه برای سازمان حفاظت محیط زیست است.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زیستگاه‌های یوز افزود: ایجاد کمربند‌های حفاظتی مشارکتی پیرامون زیستگاه‌های یوز، راه‌اندازی مناطق حفاظت مشارکتی در اطراف توران، خارتوران و دیگر زیستگاه‌های اصلی، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: همچنین یک محدوده ۱۰۰ هزار هکتاری با مشارکت جوامع محلی در جنوب منطقه توران تحت حفاظت قرار گرفته و سه حفاظتگاه مردمی جدید نیز با مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست به شبکه حفاظتی زیستگاه‌های یوز اضافه شده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تقویت جمعیت طعمه‌های یوز، بهبود منابع آبی زیستگاه‌ها و به‌کارگیری بیش از ۳۰ نیروی حفاظتی جدید در قالب طرح حفاظت از یوز آسیایی از دیگر اقدامات انجام‌شده برای ارتقای سطح حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض است.

وی تأکید کرد: بخشی از کمبود‌های تاریخی نیروی انسانی در زیستگاه‌های یوز طی سال‌های اخیر جبران شده و برنامه‌های حفاظتی این گونه همچنان با جدیت در حال اجراست.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تلفات جاده‌ای یوز آسیایی اظهار کرد: اجرای طرح فنس‌کشی در محدوده‌های عبور یوزپلنگ با جدیت دنبال شده و سازمان حفاظت محیط زیست تمامی تعهدات خود در این زمینه را به‌طور کامل انجام داده است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز متعهد به اجرای بخشی از فنس‌کشی این مسیر‌ها بوده که عملیات آن آغاز شده، اما با تأخیر مواجه است. انتظار می‌رود این وزارتخانه با جدیت بیشتری تعهدات خود را در این زمینه دنبال کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در کنار فنس‌کشی، اقداماتی نظیر بهبود نورپردازی مسیرها، افزایش میدان دید رانندگان و اعمال محدودیت سرعت در کریدور‌های عبور یوز با قوت در حال اجراست تا خطر تصادف و تلفات این گونه ارزشمند کاهش یابد.

وی همچنین از تکمیل و استانداردسازی مرکز تکثیر در اسارت یوز آسیایی خبر داد و گفت: امروز می‌توان ادعا کرد که یکی از بهترین مراکز تکثیر در اسارت یوزپلنگ در کشور ایجاد شده است و برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای حرکت به سمت ایجاد ذخیره‌گاه نیمه‌طبیعی یوزپلنگ در حال انجام است.

انصاری با اشاره به نتایج اقدامات حفاظتی انجام‌شده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت برنامه‌های حفاظت از یوز آسیایی، افزایش تعداد یوز‌های شناسنامه‌دار و پایش‌شده است. در آغاز اجرای پروژه حفاظت از یوز، تنها ۱۷ فرد شناسایی شده بودند، اما اکنون اطلاعات هویتی و پایشی ۲۷ یوزپلنگ در اختیار سازمان قرار دارد و وضعیت آنها به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، برنامه‌های حفاظتی متوقف نشده و سازمان حفاظت محیط زیست به همراه متخصصان و فعالان این حوزه تلاش کرده‌اند حفاظت از یوز آسیایی تحت تأثیر این شرایط قرار نگیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای صیانت از یوز آسیایی به‌کار گرفته شده و حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض همچنان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان به شمار می‌رود.