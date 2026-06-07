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نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب تحویل عراقچی شد

وزیر کشور پاکستان گفت: «من در ایران هستم تا نامه ویژه‌ای را از طرف فرمانده ارتش و نخست‌وزیر پاکستان به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تحویل دهم.»
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۷
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نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب تحویل عراقچی شد

وزیر کشور پاکستان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در راستای ادامه تلاش‌های اسلام آباد برای ایجاد توافق بین تهران و واشنگتن به ایران سفر کرده است، صبح روز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.

این دیدار در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مقام پاکستانی روز گذشته وارد تهران شد و با اسکندر مومنی همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی کرد.‌

وی پس از دیدار با وزیر کشور ایران در اظهاراتی گفت: ایران و پاکستان روابطی برادرانه با یکدیگر دارند و هنگامی که مشکلی برای یکی از برادران پیش می‌آید، برادر دیگر نیز آن را احساس خواهد کرد. امیدواریم این بحران‌ها با تلاش‌های شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، به زودی پایان یابد.

وزیر کشور پاکستان در ادامه از قالیباف، مومنی و عراقچی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.

نقوی در پایان با اشاره به پیام مهمی که برای تحویل آن وارد ایران شده است، اظهار کرد: من اینجا هستم تا نامه ویژه‌ای را از سوی فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر، فرمانده ستاد ارتش پاکستان و نخست‌وزیر شهباز شریف درباره شرایط فعلی به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحویل دهم. فکر می‌کنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد.
 
 

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