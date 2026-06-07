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اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد

پس از واژگونی یک نیسان حامل شیشه در یکی از محورهای قم، مأموران پلیس راه بلافاصله در محل حاضر شده و پیش از ایجاد هرگونه خطر برای خودروهای عبوری، عملیات پاکسازی مسیر را آغاز کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۶
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75163 بازدید
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۲۹
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بنابر اطلاعات و فیلم به دست رسیده، یک دستگاه نیسان حامل شیشه در یکی از محور‌های مواصلاتی استان قم باعث پخش شدن خرده‌شیشه‌ها در سطح جاده شد؛ وضعیتی که می‌توانست برای خودرو‌های در حال تردد خطرآفرین باشد.

در همین لحظات اولیه، مأموران پلیس راه قم بدون اتلاف وقت وارد عمل شدند و پیش از آنکه خودرو‌های عبوری با این خطر مواجه شوند، خودشان عملیات پاکسازی سطح جاده را آغاز کردند.

در تصاویر ثبت‌شده از محل، دیده می‌شود نیرو‌های پلیس راه در شرایط سخت و با سرعت عمل بالا، مشغول جمع‌آوری خرده‌شیشه‌ها از سطح آسفالت هستند تا مسیر هرچه سریع‌تر ایمن‌سازی شود.

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برچسب ها
اتوبان تهران - قم شیشه محور مواصلاتی پاکسازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
52
پاسخ
احسنت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مگر اینطور پیشرفت کنیم
چنان تیتر زد شیشه ای شد گفتم حتما اطراف و سقف اتوبان را شیشه کردند مارمولک نیاد تو جاده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
جهادی کارکردن یعنی همین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
۷
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
درود بر پلیس وظیفه شناس دست شما را می‌بوسم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
88
پاسخ
آفرین به پلیس راه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
یه کم زیادی پیشرفته ای،😂
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
67
پاسخ
خداقوت به پلیس زحمت کش و با وجدان⚘🙏
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
8
58
پاسخ
خدا قوت بر انسان دوستان زحمتکش
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
4
پاسخ
آفرین به مأمور وظیفه شناس منم جای ایشون بودم همین کار رو انجام میدم فرقی نمیکنه جاده باشه طبیعت باشه فک کن مثه خونه خودتونه خدا قوت میگم به مأمور راهور 👏👏👏
حشمت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
تیترش بده،ولی کار مامور خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
سلام ودرود بر حافظان وزحمتکشان خدوم ایران
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
1
پاسخ
وظیفه اش انجام داده حقوق می گیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
جاده قزوین به قم الغدیر افتضاح است . چاله پر کردن بالاتر از اسفالت ؛؛؛وزارت راه چاله پرکرده بجای اسفالت . وزارت راه سازی از اسفال درجه سه استفاده کرده ولی عوارض راه رو ۴۰ و ۵۰ میگیره از کامیونها و سواری ۲۸ و ۳۸ این پول عوارض کجا میره . اسفالت بیشتر شن و ماسه است تا قیر مثل مار و پیچ باید از جاده الغدیر رد شد وگرنه لاستیکت ماشین تیکه تیکه میسود. کمک فنر داغون
ایت‌الاه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
5
پاسخ
سلام‌درود‌خداوند‌برتمام‌‌پلیس‌هابزرگ‌منشی‌دروجود‌ایرانی‌ریشه‌دارد
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