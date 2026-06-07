پس از واژگونی یک نیسان حامل شیشه در یکی از محورهای قم، مأموران پلیس راه بلافاصله در محل حاضر شده و پیش از ایجاد هرگونه خطر برای خودروهای عبوری، عملیات پاکسازی مسیر را آغاز کردند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بنابر اطلاعات و فیلم به دست رسیده، یک دستگاه نیسان حامل شیشه در یکی از محور‌های مواصلاتی استان قم باعث پخش شدن خرده‌شیشه‌ها در سطح جاده شد؛ وضعیتی که می‌توانست برای خودرو‌های در حال تردد خطرآفرین باشد.

در همین لحظات اولیه، مأموران پلیس راه قم بدون اتلاف وقت وارد عمل شدند و پیش از آنکه خودرو‌های عبوری با این خطر مواجه شوند، خودشان عملیات پاکسازی سطح جاده را آغاز کردند.

در تصاویر ثبت‌شده از محل، دیده می‌شود نیرو‌های پلیس راه در شرایط سخت و با سرعت عمل بالا، مشغول جمع‌آوری خرده‌شیشه‌ها از سطح آسفالت هستند تا مسیر هرچه سریع‌تر ایمن‌سازی شود.