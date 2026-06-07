اتوبان تهران - قم شیشهای شد
پس از واژگونی یک نیسان حامل شیشه در یکی از محورهای قم، مأموران پلیس راه بلافاصله در محل حاضر شده و پیش از ایجاد هرگونه خطر برای خودروهای عبوری، عملیات پاکسازی مسیر را آغاز کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بنابر اطلاعات و فیلم به دست رسیده، یک دستگاه نیسان حامل شیشه در یکی از محورهای مواصلاتی استان قم باعث پخش شدن خردهشیشهها در سطح جاده شد؛ وضعیتی که میتوانست برای خودروهای در حال تردد خطرآفرین باشد.
در همین لحظات اولیه، مأموران پلیس راه قم بدون اتلاف وقت وارد عمل شدند و پیش از آنکه خودروهای عبوری با این خطر مواجه شوند، خودشان عملیات پاکسازی سطح جاده را آغاز کردند.
در تصاویر ثبتشده از محل، دیده میشود نیروهای پلیس راه در شرایط سخت و با سرعت عمل بالا، مشغول جمعآوری خردهشیشهها از سطح آسفالت هستند تا مسیر هرچه سریعتر ایمنسازی شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۹
احسنت
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چنان تیتر زد شیشه ای شد گفتم حتما اطراف و سقف اتوبان را شیشه کردند مارمولک نیاد تو جاده
ناشناس| |
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آفرین به پلیس راه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آفرین به مأمور وظیفه شناس منم جای ایشون بودم همین کار رو انجام میدم فرقی نمیکنه جاده باشه طبیعت باشه فک کن مثه خونه خودتونه خدا قوت میگم به مأمور راهور 👏👏👏
جاده قزوین به قم الغدیر افتضاح است . چاله پر کردن بالاتر از اسفالت ؛؛؛وزارت راه چاله پرکرده بجای اسفالت . وزارت راه سازی از اسفال درجه سه استفاده کرده ولی عوارض راه رو ۴۰ و ۵۰ میگیره از کامیونها و سواری ۲۸ و ۳۸ این پول عوارض کجا میره . اسفالت بیشتر شن و ماسه است تا قیر مثل مار و پیچ باید از جاده الغدیر رد شد وگرنه لاستیکت ماشین تیکه تیکه میسود. کمک فنر داغون
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