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کد خبر:۱۳۷۷۴۷۳
کد خبر:۱۳۷۷۴۷۳
1716 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

جواد لاریجانی: رفتن تیم مذاکره‌کننده به اسلام‌آباد اشتباه بود!

جواد لاریجانی معاون پیشین وزیرامورخارجه در گفتگو ویژه گفت: «ترامپ معتقد بود برجام کافی نیست برای همین آن‌را پاره کرد تا امتیازات بیشتری بگیرد. دلیل آنکه آن‌ها در میانه مذاکرات حمله می‌کنند آن‌ است که ما وقتی مذاکره می‌کنیم به آن‌ها سیگنال می‌فرستیم که می‌توانیم با آن‌ها کنار بیاییم و برد-برد کار می‌کنیم که آن‌ها فکر می‌کنند اگر بیشتر فشار بیاورند، امتیازات بیشتری می‌گیرند.» اظهارات لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جواد لاریجانی ویدیو محمدجواد لاریجانی مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات اسلام آباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
16
پاسخ
بابا این بنده خدا از اون ادمایی است که بعد از یک موضوع اظهار نظر می کنند !!!! و قبل از ان ساکتند !!!! حرفه ای اونه که از قبل خودش را برای موارد متنوع اماده کنه و طرح و برنامه داشته باشه و ارائه بده
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
9
7
پاسخ
نباید میرفتیم
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