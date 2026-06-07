جواد لاریجانی معاون پیشین وزیرامورخارجه در گفتگو ویژه گفت: «ترامپ معتقد بود برجام کافی نیست برای همین آن‌را پاره کرد تا امتیازات بیشتری بگیرد. دلیل آنکه آن‌ها در میانه مذاکرات حمله می‌کنند آن‌ است که ما وقتی مذاکره می‌کنیم به آن‌ها سیگنال می‌فرستیم که می‌توانیم با آن‌ها کنار بیاییم و برد-برد کار می‌کنیم که آن‌ها فکر می‌کنند اگر بیشتر فشار بیاورند، امتیازات بیشتری می‌گیرند.» اظهارات لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.