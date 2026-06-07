به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ مادر ۲۸ ساله باردار دوقلو که در سن بارداری ۳۱ هفته قرار داشت، با درد شدید شکمی به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه تهران مراجعه کرد. پس از انجام بررسی‌های لازم، پیچ‌خوردگی تخمدان راست بیمار تشخیص داده و بیمار برای انجام جراحی آماده شد.

این بیمار با همکاری تیم پزشکی مادران پرخطر مرکز و سرویس لاپاراسکوپی زنان و پریناتالوژی تحت جراحی کم‌تهاجمی قرار گرفت. در این عمل جراحی، تخمدان و لوله راست که ۳ دور پیچ خورده بود، آزاد و کیست تخمدان نیز برداشته شد. همچنین آپاندیس بیمار مورد بررسی قرار گرفت که سالم گزارش شد.

پس از پایان این جراحی لاپاروسکوپی، بیمار به بخش پره ناتال منتقل شد و تحت مراقبت قرار گرفت. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت مادر و دو فرزندش رضایت‌بخش و مطلوب است.

طول مدت بارداری با توجه به عوامل مختلفی متفاوت خواهد بود. یکی از این عوامل بارداری پرخطر است. ازجمله بارداری‌های پرخطر بارداری‌های چندقلویی است که ممکن است زودتر از موعد به پایان برسد و جنین‌ها زودتر به دنیا بیایند.

طول یک بارداری طبیعی بین ۳۷ تا ۴۲ هفته است. ۵ هفته آخر، زمانی است که یک خانم نیاز به مراقبت بیشتری دارد و باید نسبت به درد‌ها و انقباضات رحم خود آگاه باشد. البته زمان تقریبی ختم بارداری براساس تاریخ اولین روز قاعدگی یا سونوگرافی ۳ ماهه اول معین می‌شود، اما تعداد بسیار کمی از جنین‌ها دقیقا در همان روز به دنیا می‌آیند.

معمولا یک هفته بین تاریخ دقیق زایمان و تاریخ تقریبی آن اختلاف وجود دارد. بیشتر نوزادان بین هفته‌های ۳۷ تا ۴۱ به دنیا می‌آیند. اگر زایمان قبل از هفته ۳۷ انجام شود، زایمان زودرس است.